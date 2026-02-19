  • Megjelenítés
FONTOS Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában
Az OTP volt ma a blue chipek között a leggyengébb
Az OTP volt ma a blue chipek között a leggyengébb

Portfolio
Az európai tőzsdékkel együtt esett ma a magyar tőzsde, a blue chipek közül az OTP szerepelt a leggyengébben.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül a

Mol és az OTP árfolyama esett,

miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedett.

Romlik a hangulat a tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat?

Itt a nagy bejelentés: 20 milliárd forint állami pénzt kap a magyar kkv-szektor

Hiába a szép számok, megütötték a Walmart részvényeit

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a 4iG és a BIF vezette a sort 2,1 illetve 1,7 százalékos emelkedéssel, a lista végén az ANY állt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Ugurhan Betin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

