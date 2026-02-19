  • Megjelenítés
Bíróság előtt faggatták a Facebook-alapítót: óriási a tét
Bíróság előtt faggatták a Facebook-alapítót: óriási a tét

MTI
Portfolio
Mark Zuckerberg, a Meta elnök-vezérigazgatója is tanúskodott egy Los Angeles-i bíróságon a közösségi médiumok fiatalokra gyakorolt káros hatásai miatt indult per tárgyalásán szerdán.

A számos vezető közösségi médiumot tulajdonló Meta vezetője, a Facebook alapítója több ponton vitába szállt a felperes ügyvédeivel, azt hangoztatva, hogy vállalatainál szigorú szabályok léteznek a kiskorúak védelmében.

Tagadta, hogy a közösségi médiumokat a fiatalkorúakat célozva úgy tervezik, hogy rászoktassák őket, majd gyakori használat révén függőség alakuljon ki.

A február elején indult bírósági eljárásban a felperes egy csak monogramjával szereplő 20 éves fiatal nő, KGM, akinek állítása szerint a Meta és egyéb közösségi médiavállalatok közösségi felületeiket úgy alakítják ki, hogy "becsalizzák" a fiatalokat, akiknél az alkalmazások használata növeli a depressziót, és öngyilkossági gondolatokhoz vezet.

Az AP szerint KGM ügyvédje kikérdezte Zuckerberget egy korábbi kongresszusi vallomásáról, miszerint az Instagram dolgozói nem kaptak célokat a felhasználók platformon töltött idejének növelésére. Mark Lanier belső dokumentumokat mutatott be, amelyek ezt látszólag cáfolták. Erre Zuckerberg azt mondta, hogy korábban valóban voltak időalapú célok, de a Meta tudatosan elmozdult ettől, és inkább a hasznosságra fókuszál. Zuckerberg szerint az alapfeltevésük az, hogy ami értékes, azt az emberek azért használják többet, mert számukra valóban hasznos.

Zuckerberget faggatták médiatréningekről is, de tagadta, hogy betanított válaszai lennének, mondván, ez csak visszajelzés volt, és hozzátette, hogy köztudottan nem mennek jól a nyilvános szereplések számára.

A Los Angeles-i eljárásban a Meta mellett alperesként szerepel a Google is. A TikTokot és a Snapchatet birtokló vállalatok peren kívül megegyeztek.

Az esküdtszéki perben várható ítélet precedenst jelenthet az Egyesült Államokon belül annak a több ezer további eljárásnak a kimenetelét illetően is, amelyet hasonló indokkal indítottak szülők, valamint szülői és iskolai szervezetek, és szövetségi államok a közösségi médiumokkal szemben.

A tét, hogy amennyiben a technológiai vállalatok elveszítik a pert, az összesen akár több milliárd dollár veszteséget okozhat számukra kifizetendő kártérítések miatt.

A technológiai vállalatok a múltban indult jogvitákban a szövetségi törvénykönyv 230-as cikkelyét idézve sikerrel érveltek amellett, hogy a platformok nem vonhatók felelősségre a rajtuk keresztül közölt tartalmakért.

Új-Mexikóban hétfőn indult bírósági per, amelyet az állam főügyésze kezdeményezett a Meta ellen, azzal érvelve, hogy a közösségi médiaóriás hasznot húz kiskorúak szexuális célú kizsákmányolásáról szóló tartalmakból.

