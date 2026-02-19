Itt a nagy bejelentés: 20 milliárd forint állami pénzt kap a magyar kkv-szektor

A kormány a hazai kkv-beruházások termelékenységének növelése és a cégek méretugrásának elősegítése érdekében 2025 végén 20 milliárd forintos kerettel elindította a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemét. A program második ütemében beérkezett pályázatok szakmai értékelése alapján ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben. A benyújtott kérelmek alapján az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projekt-összköltség elérte a 160 millió forintot. A döntések eredményeként újabb, legalább 40 milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte:

Az 1+1 Program második ütemében elnyert támogatások révén újabb jelentős beruházások indulhatnak el a magyar gazdaságban. A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz.

A Demján Sándor Program részeként 2024 végén elindított „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás részesült mintegy 108 milliárd forint támogatásban, amely több mint 200 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé.

A program második ütemében 618 támogatási kérelem érkezett, összesen 46,5 milliárd forint támogatási igénnyel, ami több mint kétszerese a rendelkezésre álló keretnek.

Az NGM közölte: ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben.

A támogatott vállalkozások:

csaknem háromnegyede mikro- és kisvállalkozás (176 db),

egynegyede középvállalkozás (81 db).

Ágazati bontásban a támogatott vállalkozások legnagyobb csoportját a feldolgozóiparon belül a fémmegmunkálással és fémszerkezet-gyártással foglalkozó vállalkozások adják, 44 nyertes projekttel és 2,9 milliárd forint támogatási összeggel.

A támogatások területi megoszlása az alábbiak szerint alakul:

a közép-dunántúli térségben 44 vállalkozás 2,9 milliárd forint támogatásban részesül,

a dél-alföldi régióban 38 vállalkozás 4,4 milliárd forint,

az észak-alföldi régióban 36 vállalkozás 3 milliárd forint,

a nyugat-dunántúli régióban 35 vállalkozás 2 milliárd forint,

a dél-dunántúli régióban 32 vállalkozás 2,9 milliárd forint,

Pest vármegyében 50 vállalkozás 3,8 milliárd forint,

Észak-Magyarországon pedig 22 vállalkozás 1,7 milliárd forint forráshoz jut.

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemének területi eredményei Régió Támogatott vállalkozás (db) Támogatási összeg (milliárd Ft) Átlagos támogatási összeg (millió Ft) Közép-Dunántúl 44 2,9 65,9 Dél-Alföld 38 4,4 115,8 Észak-Alföld 36 3 83,3 Nyugat-Dunántúl 35 2 57,1 Dél-Dunántúl 32 2,9 90,6 Pest vármegye 50 3,8 76,0 Észak-Magyarország 22 1,7 77,3 Összesen 257 20,7 80,5 Forrás: NGM, Portfolio-számítás

A támogatói döntésekről a vállalkozások hivatalos értesítést kapnak a pályázati rendszeren keresztül. Az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésükre a támogatás biztosítékául szolgáló felhatalmazó levelek postai és elektronikus úton történő benyújtására. A szükséges dokumentumok beérkezését követően – tervezetten március közepéig – kiállításra kerülnek a támogatói okiratok, majd a támogatási összegeket 100 százalékos előleg formájában kapják meg, biztosítva ezzel a beruházások mielőbbi megkezdését.

A program lebonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség végzi.

