Itt a nagy bejelentés: 20 milliárd forint állami pénzt kap a magyar kkv-szektor

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte:
Az 1+1 Program második ütemében elnyert támogatások révén újabb jelentős beruházások indulhatnak el a magyar gazdaságban. A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz.
A Demján Sándor Program részeként 2024 végén elindított „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás részesült mintegy 108 milliárd forint támogatásban, amely több mint 200 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé.
A program második ütemében 618 támogatási kérelem érkezett, összesen 46,5 milliárd forint támogatási igénnyel, ami több mint kétszerese a rendelkezésre álló keretnek.
Az NGM közölte: ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben.
A támogatott vállalkozások:
- csaknem háromnegyede mikro- és kisvállalkozás (176 db),
- egynegyede középvállalkozás (81 db).
Ágazati bontásban a támogatott vállalkozások legnagyobb csoportját a feldolgozóiparon belül a fémmegmunkálással és fémszerkezet-gyártással foglalkozó vállalkozások adják, 44 nyertes projekttel és 2,9 milliárd forint támogatási összeggel.
A támogatások területi megoszlása az alábbiak szerint alakul:
- a közép-dunántúli térségben 44 vállalkozás 2,9 milliárd forint támogatásban részesül,
- a dél-alföldi régióban 38 vállalkozás 4,4 milliárd forint,
- az észak-alföldi régióban 36 vállalkozás 3 milliárd forint,
- a nyugat-dunántúli régióban 35 vállalkozás 2 milliárd forint,
- a dél-dunántúli régióban 32 vállalkozás 2,9 milliárd forint,
- Pest vármegyében 50 vállalkozás 3,8 milliárd forint,
- Észak-Magyarországon pedig 22 vállalkozás 1,7 milliárd forint forráshoz jut.
|A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemének területi eredményei
|Régió
|Támogatott vállalkozás (db)
|Támogatási összeg (milliárd Ft)
|Átlagos támogatási összeg (millió Ft)
|Közép-Dunántúl
|44
|2,9
|65,9
|Dél-Alföld
|38
|4,4
|115,8
|Észak-Alföld
|36
|3
|83,3
|Nyugat-Dunántúl
|35
|2
|57,1
|Dél-Dunántúl
|32
|2,9
|90,6
|Pest vármegye
|50
|3,8
|76,0
|Észak-Magyarország
|22
|1,7
|77,3
|Összesen
|257
|20,7
|80,5
|Forrás: NGM, Portfolio-számítás
A támogatói döntésekről a vállalkozások hivatalos értesítést kapnak a pályázati rendszeren keresztül. Az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésükre a támogatás biztosítékául szolgáló felhatalmazó levelek postai és elektronikus úton történő benyújtására. A szükséges dokumentumok beérkezését követően – tervezetten március közepéig – kiállításra kerülnek a támogatói okiratok, majd a támogatási összegeket 100 százalékos előleg formájában kapják meg, biztosítva ezzel a beruházások mielőbbi megkezdését.
A program lebonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség végzi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
