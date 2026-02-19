Összebútorozik a 4iG a Yettel tulajdonosával - Gigantikus üzlet készülődik

Előzetes, nem kötelező érvényű együttműködési megállapodást írt alá a 4iG és a Yettel tulajdonosa a távközlési infrastruktúrát illetően, amelynek eredményeként a 4iG távközlési leányvállalata a Cetin Hungary meghatározó stratégiai részvényesévé válhat, ezzel párhuzamosan pedig a Yettel és a Cetin Hungary tulajdonosa, az e& PPF Telecom Group is jelentős részesedést szerezhet a 4iG Csoport tulajdonában álló vezetékes hálózati infrastruktúra-társaságában, a 2Connectben. A megállapodás eredményeként a Yettel 2026 második felében belép a vezetékes piacra a 2Connect hálózatán, míg a One 2028-tól használhatja a Cetin mobilinfrastruktúráját.

A 4iG Csoport ma bejelentette, hogy a távközlési infrastruktúra területén stratégiai partnerség létrehozását készíti elő. A tranzakció célja, hogy

a vállalatcsoport kiaknázza portfóliójában rejlő értéktöbbletet, illetve hosszú távon költséghatékonyabb és jövedelmezőbb infrastruktúra-üzemeltetési modellt alakítson ki.

A 4iG Nyrt. és az e& PPF Telecom Group előzetes megállapodást írt alá, a nem kötelező érvényű megállapodás több jelentős tranzakciót vázol fel: a 4iG kisebbségi részesedést értékesíthet a vezetékes hálózati infrastruktúrájában, miközben stratégiai tulajdont szerezhet Magyarország egyik legnagyobb mobilinfrastruktúra-vállalatában, a Cetin Hungary-ben. Eközben a Yettel tulajdonosa, az e& PPF Telecom Group a 4iG infrastruktúra cégében, a 2Connectben szerezhet részesedést.

A tervezett tranzakciók keretében az e& PPF Telecom Group részvénycserével 38%-os kisebbségi részesedést szerezhet a 2Connectben, az ügylet mellett pedig az egyesült arab emírségekbeli szuverén befektetési alap további 11%-os részesedést vásárolhat a társaságban. A tranzakciók lezárását követően a 4iG megtartja többségi irányító pozícióját a 2Connect felett. A kisebbségi részesedés értékesítéséből befolyó vételár már rövid távon csökkentheti a 4iG Csoport adósságállományát – közölte a 4iG.

A részvénycsere ügylet keretében a 4iG Csoport távközlési leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. legfeljebb 49%-os meghatározó stratégiai részesedést szerezhet a Cetin Hungaryben, amelynek részvényesei között az e& PPF Telecom Group mellett a szingapúri szuverén befektetési alap, a GIC Private Limited is megtalálható.

A 4iG számára ez a lépés különösen értékes, mivel távközlési szolgáltatója, a One Magyarország jelenleg nem rendelkezik saját mobilinfrastruktúrával, így a Cetin-részesedés megszerzése esetén a csoport kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb infrastruktúra-portfóliót alakíthat ki – indokolta a lépést a 4iG.

A 4iG szerint a kereszttulajdonlásra épülő és multi-tenant – azaz több kereskedelmi szereplő kiszolgálásra épülő – együttműködés révén az infrastruktúra-vállalatok jelentős méretgazdaságossági előnyt érhetnek el. Az új működési modell lehetővé teheti, hogy

a ONE Magyarország és a Yettel Magyarország közös infrastruktúra-vállalatokra támaszkodjanak, miközben a szolgáltatók a piacon az ügyfelekért továbbra is önállóan, egymástól teljesen függetlenül versenyezve működnek.

A Yettel és a 4iG nemrég jelentették be, hogy nagykereskedelmi megállapodások eredményeként a Yettel Magyarország a 2Connect országos vezetékes hálózatát használva 2026 második felétől megkezdheti belépését szolgáltatásaival a vezetékes szélessávú piacra. Ma hozzátették, hogy a One várhatóan 2028-tól használhatja a Cetin mobil rádiós infrastruktúráját.

Az új modell mindkét infrastruktúra-vállalat számára jelentős éves működési költségszinergiákat biztosíthat, miközben további értéknövelő hatást jelent, hogy a 4iG és az e& PPF Telecom Group tulajdonosként közvetlenül részesülhet az infrastruktúra-eszközök működéséből származó bevételekből és eredményekből. A hálózatmegosztásból eredő szinergiák – ideértve a költségmegtakarításokat és a többletbevételeket – a 4iG szerint várhatóan elérhetik akár az 1 milliárd eurót – olvasható a közleményben, bár azt nem részletezték a felek, hogy milyen időtávon és melyik cég milyen arányban részesülhet ebből.

A tranzakciók zárásának feltétele az átvilágítás sikeres lezárása, a végleges tranzakciós dokumentáció aláírása, továbbá a szükséges részvényesi és hatósági jóváhagyások megszerzése. Ennek megfelelően a tranzakciók zárása 2027 elején várható.

A 4iG részvényeinek árfolyama nem reagált érdemben a hírre, 0,3 százalékos mínuszban van a déli órákban a papír.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio