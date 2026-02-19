Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?

Az Airbus tavaly 793 kereskedelmi gépet adott át megrendelőinek, ezzel szűken ugyan, de felülmúlta a korábban 820-ról 790-re mérsékelt célszámot. A tervszám csökkentésére az A320-as típuscsalád törzselemeinek minőségi problémái miatt volt szükség. A Barclays elemzői "átmeneti végrehajtási visszaesésként" értékelték a fennakadást, a hosszú távú gyártásfelfutási tervet pedig továbbra is töretlennek ítélik.

Az elmúlt években az Airbus jelentős lépéselőnybe került, miközben a Boeing a 737 Max tervezési és gyártási nehézségeivel küzdött. Mostanra azonban érezhetően megváltozott a piaci hangulat, és a Boeing Kelly Ortberg vezérigazgató irányítása alatt a kilábalás jeleit mutatja. A vállalat 2018 óta először szerzett több megrendelést európai riválisánál, negyedik negyedéves árbevétele pedig meghaladta a Wall Street várakozásait.

Az idei év első hónapja is a Boeing javára dőlt el: az amerikai gyártó januárban 46 gépet adott át, és 103 nettó megrendelést könyvelhetett el. Ezzel szemben az Airbus mindössze 19 átadással és 49 nettó megrendeléssel zárta a hónapot. Az Airbus januári teljesítménye még az év eleji szezonális lassulást figyelembe véve is feltűnően gyengének bizonyult, hiszen a tavaly januári 25 darabos átadáshoz képest is jelentős visszaesést mutat.

A negyedik negyedév eredményei felemásan alakultak az Airbusnál,

a repülőgépgyártó 2,98 milliárd eurós korrigált üzemi eredményt ért el, felülmúlva a 2,87 milliárd eurós elemzői várakozást. A negyedéves árbevétel 25,98 milliárd euróra rúgott, ami némileg elmaradt a prognosztizált 26,5 milliárd eurótól.

A 2026-os évre vonatkozóan az Airbus a 870 darabos átadási cél mellett mintegy 7,5 milliárd eurós korrigált üzemi eredményt vár.

