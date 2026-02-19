  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?
Üzlet

Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?

Portfolio
Erősebben indul az év a Boeingnél, mint az Airbusnál a megrendelések és az átadott gépek számát tekintve is, az amerikai repülőgépgyártó a kilábalás jeleit mutatja a válságos évek után után, miközben az Airbus ma reggel közzétett 2026-os tervei kisebb csalódást okoztak a piacoknak - jelentette a Cnbc.

Az Airbus tavaly 793 kereskedelmi gépet adott át megrendelőinek, ezzel szűken ugyan, de felülmúlta a korábban 820-ról 790-re mérsékelt célszámot. A tervszám csökkentésére az A320-as típuscsalád törzselemeinek minőségi problémái miatt volt szükség. A Barclays elemzői "átmeneti végrehajtási visszaesésként" értékelték a fennakadást, a hosszú távú gyártásfelfutási tervet pedig továbbra is töretlennek ítélik.

Az elmúlt években az Airbus jelentős lépéselőnybe került, miközben a Boeing a 737 Max tervezési és gyártási nehézségeivel küzdött. Mostanra azonban érezhetően megváltozott a piaci hangulat, és a Boeing Kelly Ortberg vezérigazgató irányítása alatt a kilábalás jeleit mutatja. A vállalat 2018 óta először szerzett több megrendelést európai riválisánál, negyedik negyedéves árbevétele pedig meghaladta a Wall Street várakozásait.

Az idei év első hónapja is a Boeing javára dőlt el: az amerikai gyártó januárban 46 gépet adott át, és 103 nettó megrendelést könyvelhetett el. Ezzel szemben az Airbus mindössze 19 átadással és 49 nettó megrendeléssel zárta a hónapot. Az Airbus januári teljesítménye még az év eleji szezonális lassulást figyelembe véve is feltűnően gyengének bizonyult, hiszen a tavaly januári 25 darabos átadáshoz képest is jelentős visszaesést mutat.

A negyedik negyedév eredményei felemásan alakultak az Airbusnál,

Még több Üzlet

Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama

Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru: "elképesztő a fejlődés"

a repülőgépgyártó 2,98 milliárd eurós korrigált üzemi eredményt ért el, felülmúlva a 2,87 milliárd eurós elemzői várakozást. A negyedéves árbevétel 25,98 milliárd euróra rúgott, ami némileg elmaradt a prognosztizált 26,5 milliárd eurótól.

A 2026-os évre vonatkozóan az Airbus a 870 darabos átadási cél mellett mintegy 7,5 milliárd eurós korrigált üzemi eredményt vár.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek
Mérsékelt emelkedés maradt a végére szerdán az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility