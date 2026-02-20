730 milliárd dollárt érhet az OpenAI

A világ legértékesebb vállalatának lépése egy szélesebb körű forrásbevonás része, amelynek során az
OpenAI összesen több mint 100 milliárd dollárt gyűjthet.
Ez a tranzakció a ChatGPT fejlesztőjének tőkebevonás előtti cégértékét
730 milliárd dollárra emelné.
A tárgyalások a végső szakaszban járnak, a megállapodás akár napokon belül megszülethet.
A tavaly szeptemberben nagy felhajtással bejelentett szándéknyilatkozat értelmében az Nvidia tíz részletben, összesen 100 milliárd dollárt fektetett volna az OpenAI-ba, igazodva a cég évről évre növekvő számítási igényeihez. Cserébe jelentős tulajdonrészt szereztek volna, az OpenAI pedig vállalta volna, hogy milliószámra vásárolja az Nvidia chipjeit mintegy 10 gigawattnyi új kapacitás kiépítéséhez. A megállapodás azonban megrekedt a szándéknyilatkozat szintjén, januárban pedig már arról szóltak a hírek, hogy az üzlet befagyott. Ezt most egy egyszerűbb konstrukció váltja fel:
az Nvidia legfeljebb 30 milliárd dollárért vásárol OpenAI-részvényeket.
A visszalépés hátterében a mesterséges intelligencia szektorának helyzetével kapcsolatos befektetői aggodalmak is meghúzódnak, mivel az amerikai technológiai részvények árfolyama az év eleje óta 17 százalékot esett. A tavalyi szándéknyilatkozat annak idején 5000 milliárd dollár fölé repítette az Nvidia piaci kapitalizációját, és elindította az iparág kulcsszereplőit egymáshoz láncoló üzletkötési hullámot. Elemzők azonban már akkor figyelmeztettek az ilyen megállapodások körkörös jellegére – ahol a beszállítói, ügyfél- és befektetői szerepek összemosódnak –, valamint az ágazatban formálódó piaci buborék veszélyére.
Az OpenAI tőkeemelési köréhez az Nvidián kívül további nagy befektetők is csatlakoznak. A SoftBank szintén 30 milliárd dollárt, az Amazon pedig – egy szélesebb körű, az OpenAI modelljeinek használatát is magában foglaló partnerség keretében – akár 50 milliárd dollárt is invesztálhat. Az Abu-Dzabi állami technológiai alapja, az MGX, valamint a Microsoft szintén milliárdos nagyságrendű befektetést tervez, miközben az OpenAI vezetése kockázati tőkésekkel és egyéb befektetőkkel is tárgyalásokat folytat.
Az OpenAI a tárgyalások során jelezte: 2030-ig mintegy 600 milliárd dollárt kíván számítási erőforrásokra fordítani, többek között az Nvidia, az Amazon és a Microsoft infrastruktúrájára támaszkodva. A vállalat álláspontja szerint a számítási kapacitáshoz való hozzáférés biztosítja a leghatékonyabb védelmet a versenytársakkal szemben. Az OpenAI évesített árbevétele idén meghaladta a 20 milliárd dollárt. A növekedés szorosan követi a rendelkezésre álló számítási kapacitás bővülését, mivel mindkét mutató nagyjából évi háromszorosára emelkedik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
