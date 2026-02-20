A BYD már a világ hatodik legnagyobb autógyártója

Új korszak kezdődött az autópiacon. A BYD 2025-ben 4,6 millió autót adott el világszerte, ezzel 200 ezer darabbal megelőzte a Fordot, amely 4,4 millió autóval zárta az évet. A különbség első ránézésre nem tűnik drámainak, valójában azonban történelmi, először került egy tisztán elektromos fókuszú kínai gyártó a klasszikus nyugati tömegautó-gyártók elé. A vállalat ezzel már közvetlenül az ötödik hely közelében van a globális rangsorban.
A lista élén továbbra is a hagyományos nagyok állnak. A Toyota 11,3 millió autóval vezeti a mezőnyt, a Volkswagen-csoport közel 9 milliót adott el, a Hyundai-csoport 7,2 milliót, a General Motors 6,2 milliót, a Stellantis pedig 5,5 milliót. A BYD azonban már közvetlenül mögöttük érkezik, és a növekedési üteme messze gyorsabb, mint bármelyik nyugati szereplőé.
A Portfolio-nál számokkal dolgozunk, de néha felbukkan egy-egy adat, ami minket is megakaszt, mert meglepő, nem áll össze elsőre vagy új megvilágításba helyezi a sztorit. A NUMBERZ ezekről szól, azokról a számokról, amelyeket kiemelünk és körbejárunk, mert jóval többet mondanak annál, mint ami első ránézésre látszik. NUMBERZ - mert imádjuk a számokat!
A vállalat sikerének alapja a kínai piac, ahol 2025-ben több mint 3,1 millió autót értékesített, és ahol a hazai márkáknak már 65 százalékos a részesedésük. A helyi gyártók olcsóbb és technológiailag erősebb elektromos modelljei látványosan szorítják ki a külföldi autókat. Ugyanakkor a BYD már nem csak belföldi történet, az eladások negyede exportból származott, 1,05 millió autó talált gazdára külföldön, és a cél idén 1,3 millió.
A cég stratégiája nem egyszerű export, hanem globális ipari jelenlét. Gyárakat épít Brazíliában, Thaiföldön és Magyarországon, és régiónként szervezi újra az ellátási láncát. Ez jelentős költségelőnyt ad, miközben a modellek szoftveresen és elektromos hajtásban is versenyképesek. A BYD 2022-ben teljesen leállt a hagyományos belső égésű motoros autók gyártásával, és kizárólag plug-in hibrideket és tisztán elektromos modelleket kínál. 2025-ben 2,25 millió elektromos autót adott el, 600 ezerrel többet, mint a Tesla.
A nyugati gyártók számára ez nem egyszerűen egy új versenytárs megjelenése. A Ford 8,2 milliárd dolláros éves veszteségről számolt be, vezérigazgatója pedig wild cardnak nevezte a kínai autóipart. A probléma nem csak az ár, hanem a teljes üzleti modell, olcsóbb gyártás, saját akkumulátor-lánc, gyors fejlesztési ciklus és szoftverközpontú autók. Ráadásul a kínai belső kereslet lassulása miatt ezek a cégek egyre agresszívebben exportálnak majd, ami globális árversenyt indíthat.
