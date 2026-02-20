A teljes világot felforgathatja ez a két AI-modell: megőrülnek az Anthropic és az OpenAI megoldásaiért

Gyökeres változás előtt a programozói szakma
A nagy nyelvi modellek, széleskörű elterjedése óta folyamatosan téma a szaksajtóban és időről időre a közbeszédben is, hogy egyes munkafolyamatok, vagy akár teljes munkahelyek leválthatóak lesznek az AI segítségével. A modellek rohamos fejlődése, mellett rengeteg szó esett az elmúlt évben az AI alapú ügynökök elterjedéséről is, amelyek olyan eszközök, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével képesek komplett, valós munkafolyamatok önálló, automatikus elvégzésére. Az ügynökök áttörő sikere azonban nem érkezett el 2025-ben, ahogy azt rengeteg gyártó jósolta, így hiába fejlődtek a modellek rengeteget, az AI tavaly nem lett képes tömegesen átvenni valós és teljes munkafolyamatokat.
Február 5-én azonban a világ két meghatározó AI fejlesztő vállalata, az OpenAI és az Anthropic mindössze néhány óra eltéréssel tette elérhetővé a számítógépes programozásra szánt AI megoldásait, amelyekről hamar világossá vált, hogy minden korábbi eszköznél közelebb kerülhetnek a fent is említett automatikus működéshez.
A közösségi médiában, valamint a technológiai sajtóban azóta egyre több helyen írnak arról, hogy a két AI-óriás kódoló modelljével gyökeresen átalakulhat a programozói szakma. Egyesek szerint pedig a kódírás egy az egyben megszűnhet a közeljövőben, elég lesz természetes nyelven instruálni a modelleket, akik teljesen készre írják a programok kódjait.
A VentureBeat cikke szerint a GPT 5.3 Codex, illetve a Claude 4.6 Opus nem egyszerűen két újabb, javított képességekkel rendelkező nyelvi modell, amelyekkel a chatbotok jobb válaszadásra lesznek képesek:
ezek már az autonóm módon működő, feladatokat végző ügynökök belső motorjai.
A The Verge rámutat, hogy az Anthropic a 4.6 Opus bemutatásával a tavaly a bevételeiben is látható, hónapok óta tartó felemelkedését lendítheti tovább.
A Google-ben is hatalmas figyelem övezi a két fontos AI-modellt
A Google Trends adatai alapján nemrég megvizsgáltuk, hogy a magyar kormány által elindított Otthoni Energiatároló Programra mennyire figyeltek az internetezők, legutóbb pedig azt néztük meg, hogy a tőzsdéket és a kriptopiacot sújtó nagy eladási hullám mennyire mutatkozott meg a keresésekben.
A rengeteg AI-eszköz megjelenése ellenére a felhasználók továbbra is a gyártók chatbot felületeit (ChatGPT, Gemini, Claude) használják leginkább, ezért először ezen eszközök iránti érdeklődést hasonlítottuk össze a Google Trends adatai alapján. Látható, hogy az elmúlt egy évben a ChatGPT iránti érdeklődés sokkal magasabb volt a másik két modellnél. Ugyanakkor, az OpenAI modellje iránti keresési intenzitás a tavalyi év végétől kezdve némileg csökkent.
A Google Gemini iránt azonban a tavalyi év második felétől kezdve megnőtt az érdeklődés.
Ha az Anthropic által fejlesztett Claude iránti internetes érdeklődést vizsgáljuk, egyértelműen látszik a felívelés a keresési intenzitásban, ami a chatbot fentebb is említett népszerűsödésének tudható be.
A térképes adatok alapján egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 30 napban a Claude iránt Ázsiában, azon belül is
Kínában és Dél-Koreában volt a legintenzívebb az érdeklődés globálisan.
Ahogy már fentebb is érintetük, a két kifejezetten programozási feladatokra szánt modell autonóm feladatvégzésre képes külön rendszerekben működik. Ez a két alkalmazás OpenAI Codex és Claude Code néven érhető el, amelyek Google-adatai alapján szintén megfigyelhető, hogy
az elmúlt hónapokban nagyot ugrott irántuk való az érdeklődés.
A területi eloszlás tekintetében globálisan nagy különbségek mutatkoztak a két programozói eszköz között az elmúlt évben. Míg többek között az Egyesült Államokban, Kínában és Ausztráliában a Claude Code generálta a nagyobb érdeklődést, addig például Franciaországban, az Egyesült Királyságban, valamint Ororszországban a Codex bizonyult népszerűbbnek a Google-ben.
Az önálló programozásra alkalmas AI-ügynökök elterjedéseével párhuzamosan a Google-ben az általános, "coding" ("kódolás") keresőszó iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés globálisan.
2004 óta soha nem volt olyan magas a keresőszóval kapcsolatos érdeklődés, mint az elmúlt hetekben.
Ezt az is okozhatja, hogy ezek az megoldások mélyebb programozói ismeretek nélkül is használhatóak, így mára már egyre többen válnak képesek saját alkalmazások létrehozására.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
