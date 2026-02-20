Azt hitték, senki nem veszi észre: megdöbbentő módon lopták a bizalmas fájlokat az alkalmazottak

A szövetségi esküdtszék vádirata szerint a három gyanúsított – a 41 éves Szamane Gandali, 32 éves húga, Szorur Gandali, valamint Szamane 40 éves férje, Mohammad-Dzsavád Hoszravi – San Joséban élt. Az ügyészség tájékoztatása alapján mindhárman iráni állampolgárok, Hoszravi korábban az iráni hadseregben is szolgált. Letartóztatásukra csütörtökön került sor, és még aznap bíróság elé állították őket.
A vád szerint a gyanúsítottak a vezető technológiai cégeknél betöltött pozíciójukat kihasználva több száz bizalmas fájlt szereztek meg.
Szamane és Szorur a Google alkalmazásában állt, mielőtt egy harmadik vállalathoz szerződtek volna. Hoszravi egy olyan cégnél dolgozott, amely lapkarendszereket (SoC) fejleszt; az ügyészség leírása alapján ez minden bizonnyal a Snapdragon sorozatot gyártó Qualcomm. Az eltulajdonított anyagok között processzorbiztonsággal és kriptográfiával kapcsolatos dokumentumok is szerepeltek.
Az ügyészség állítása szerint a vádlottak egy külső kommunikációs platformon – vélhetően a Telegramon – keresztül juttatták ki az ellopott fájlokat, amelyeket a saját keresztnevükkel elnevezett csatornákra töltöttek fel. Az adatokat személyes eszközökre és egymás munkahelyi számítógépeire mentették, végül pedig Iránba továbbították.
A Google közleménye alapján a visszaélést egy rutinszerű biztonsági ellenőrzés során fedezték fel, ezt követően értesítették a hatóságokat. Szamane hozzáférését 2023 augusztusában vonták meg, miután a belső védelmi rendszerek gyanús tevékenységet észleltek. A nő ekkor hamis nyilatkozatot írt alá arról, hogy nem osztott meg üzleti titkokat külső felekkel. Az ügyészség szerint a házaspár ebben az időszakban a közös laptopján az üzenetek végleges törlésének módszereire, valamint a mobilszolgáltatók adatmegőrzési gyakorlatára keresett rá.
A digitális megfigyelőrendszerek kijátszása érdekében a vádlottak több száz fotót készítettek a bizalmas információkat megjelenítő munkahelyi monitorokról. 2023 decemberében, közvetlenül iráni utazásuk előtt Szamane állítólag mintegy 24 fényképet készített férje munkahelyi számítógépének képernyőjéről, amelyeken a Snapdragon chipekkel kapcsolatos üzleti titkok voltak láthatók. Az ügyészség szerint iráni tartózkodásuk alatt mindketten hozzáfértek ezekhez az adatokhoz, beleértve a Snapdragon SoC hardverarchitektúráját is.
A három személyt üzleti titok ellopására irányuló összeesküvéssel, üzleti titok eltulajdonításával és annak kísérletével, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.
Amennyiben bűnösnek találják őket, az üzleti titokkal kapcsolatos vádpontokért tíz évig, az igazságszolgáltatás akadályozásáért pedig akár húsz évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A pénzbírság mértéke vádpontonként elérheti a 250 ezer dollárt.
