Jászai Gellért az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt

Jászai Gellért, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a 4iG Csoport elnöke és vezérigazgatója is részt vett a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti legmagasabb szintű stratégiai egyeztetésen, amelynek keretében Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó és Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan herceg, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadója, Abu Dhabi helyettes uralkodója áttekintették a két ország közötti stratégiai partnerség aktuális kérdéseit, valamint a globális biztonsági kihívásokra adható közös válaszokat.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A felek kiemelt figyelmet fordítottak a gazdasági stabilitás és a technológiai szuverenitás összefüggéseire, amelyek a jövőbeni együttműködés alapköveit jelentik.

A partnerségek kiemelt célja a magyarországi és nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése a távközlési infrastruktúra, a digitalizáció és a technológiai befektetések területén.

Az együttműködések támogatják a 4iG Csoport növekedési stratégiáját, új piaci kapukat nyitva a Közel-Kelet, Észak-Afrika és a Nyugat-Balkán irányába - áll a közleményben.

A felek közös törekvése egy olyan régiókon átívelő digitális infrastruktúra fejlesztése, amely a hosszú távú értékteremtés mellett a gazdasági innovációt és az alkalmazkodási képességet is globális szinten erősíti.

Címlapkép forrása: Portfolio