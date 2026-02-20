  • Megjelenítés
Jászai Gellért az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt
Üzlet

Jászai Gellért az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt

Portfolio
Jászai Gellért, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a 4iG Csoport elnöke és vezérigazgatója is részt vett a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti legmagasabb szintű stratégiai egyeztetésen, amelynek keretében Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó és Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan herceg, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadója, Abu Dhabi helyettes uralkodója áttekintették a két ország közötti stratégiai partnerség aktuális kérdéseit, valamint a globális biztonsági kihívásokra adható közös válaszokat.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A felek kiemelt figyelmet fordítottak a gazdasági stabilitás és a technológiai szuverenitás összefüggéseire, amelyek a jövőbeni együttműködés alapköveit jelentik.

A partnerségek kiemelt célja a magyarországi és nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése a távközlési infrastruktúra, a digitalizáció és a technológiai befektetések területén.

Az együttműködések támogatják a 4iG Csoport növekedési stratégiáját, új piaci kapukat nyitva a Közel-Kelet, Észak-Afrika és a Nyugat-Balkán irányába - áll a közleményben.

A felek közös törekvése egy olyan régiókon átívelő digitális infrastruktúra fejlesztése, amely a hosszú távú értékteremtés mellett a gazdasági innovációt és az alkalmazkodási képességet is globális szinten erősíti.

Még több Üzlet

Jelentett a Mol - Mi történik az árfolyammal?

A tartós üzleti siker nem rövid távú eredményekből születik - Interjú Veres Tiborral, az év üzletemberével

A BYD már a világ hatodik legnagyobb autógyártója

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility