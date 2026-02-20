Kellemetlen adatok érkeztek, lefordulás a tőzsdéken

Tegnap szétverték a Klarna részvényeit, miután a svéd „buy now, pay later” szolgáltató és online bank a negyedik negyedévben nettó veszteséget könyvelt el, és a vártnál gyengébb előrejelzést adott 2026-ra, miután a gyors növekedés a költségeket is megemelte.

A cég nettó vesztesége a lezárt negyedéven több mint duplája volt az elemzői várakozásoknak.

A jelentést követően 23 százalékot zuhant a Klarna árfolyama, ma viszont a nyitás előtti kereskedésben kezd magához térni a papír, 1,1 százalékos pluszban kezdheti majd a mai kereskedést.