Kimondta a bíróság, amit a Tesla nem akart hallani: nem ússza meg a felelősségre vonást a halálos balesetben

A baleset a floridai Key Largóban történt. George McGee Model S típusú autóját az Enhanced Autopilot, vagyis a cég fejlett vezetéstámogató rendszere irányította, amikor a sofőr leejtette a telefonját, és lehajolt érte. McGee a tárgyaláson elmondta: abban bízott, hogy a rendszer automatikusan fékez, ha akadályt érzékel. Ehelyett a jármű több mint 100 km/órás sebességgel hajtott át egy kereszteződésen, majd elütött egy út szélén parkoló autót, valamint annak a túloldalán álló tulajdonosait. A 22 éves Naibel Benavides életét vesztette, barátja, Dillon Angulo pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Az esküdtszék tavaly állapította meg, hogy a Tesla részben felelős a halálos balesetért.

Az autógyártó fellebbezett, az ítélet megsemmisítését vagy új tárgyalás kiírását kérve. Beth Bloom bírónő pénteki végzésében azonban úgy fogalmazott, hogy a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok "bőven alátámasztják az esküdtszék ítéletét". Hozzátette: sem eljárási hiba, sem új érv nem merült fel, amely indokolná az ítélet megváltoztatását vagy új tárgyalás elrendelését.

A Teslát képviselő Gibson Dunn ügyvédi iroda korábban amellett érvelt, hogy a kompenzációs kártérítést 129 millióról legfeljebb 69 millió dollárra kellene csökkenteni. Ez a Teslára eső részt 23 millió dollárra mérsékelte volna. Továbbá kérték, hogy a büntető jellegű kártérítést a floridai törvényi felső határ alapján töröljék el, vagy legfeljebb a kompenzációs összeg háromszorosára korlátozzák. A bíróság ezeket az érveket is elutasította.

A felperesek vezető ügyvédje, Brett Schreiber közleményében úgy nyilatkozott: elégedettek a döntéssel, bár nem érte őket váratlanul. A bíróság megerősítette, hogy a Tesla felelős az Autopilot rendszerének és a képességeiről tett félrevezető állításainak a balesetben játszott meghatározó szerepéért. A Tesla jogi képviselői nem reagáltak a megkeresésre.

