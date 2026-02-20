  • Megjelenítés
Kínába utazik Donald Trump
Kínába utazik Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök március 31. és április 2. között Kínába látogat, hogy Hszi Csin-ping elnökkel tárgyaljon a kereskedelmi kapcsolatok rendezéséről és a Tajvan körüli feszültségekről. A találkozóra egy különösen kritikus időszakban kerül sor, mivel a Legfelsőbb Bíróság pénteki döntése az exportvámok megsemmisítéséről alapjaiban írhatja át a tárgyalási erőviszonyokat - írja a Bloomberg.

A megbeszélések középpontjában a tavaly októberben kötött egyéves kereskedelmi fegyverszünet meghosszabbítása áll majd.

Ezt a megállapodást hónapokig tartó, folyamatos vámháborús eszkaláció előzte meg. A Wall Street Journal február 18-án, kínai kormányzati forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Peking elsődleges célja az egyezség kiterjesztése. Emellett a vámok további csökkentését, valamint a fejlett mesterségesintelligencia-chipek exportkorlátozásának enyhítését szeretnék elérni.

A Legfelsőbb Bíróság pénteki ítélete javíthatja Peking alkupozícióját, egyúttal megnehezítheti Trump várható követeléseinek érvényesítését. Az amerikai elnök vélhetően jelentős mennyiségű szójabab és Boeing repülőgépek vásárlását, valamint amerikai energiahordozók importját várja el Kínától.

A kereskedelmi kérdések mellett a Tajvan körüli feszültségek is beárnyékolják a közeledést. Hszi Csin-ping egy februári telefonbeszélgetés során közölte Trumppal, hogy Peking soha nem fogja engedni Tajvan elszakadását. A kínai elnök arra figyelmeztette Washingtont, hogy a "legnagyobb óvatossággal" kezelje a szigetnek szánt fegyvereladásokat. Az Egyesült Államok decemberben egy akár 11 milliárd dollár értékű fegyvercsomagot hagyott jóvá Tajvan számára. Bár Peking élesen elítélte a lépést, Hszi nem követelte a szállítások teljes leállítását.

Az amerikai–kínai viszonyra a Trump-kormányzat Latin-Amerikában és Iránnal szemben folytatott politikája is hatással van. Nicolás Maduro venezuelai elnök – Kína egyik legfontosabb regionális szövetségese – év eleji őrizetbe vétele után Washington igyekszik érvényt szerezni a venezuelai nyersolaj-kereskedelemre vonatkozó szankcióknak. Ez közvetlenül érinti Kínát, az ország ugyanis a venezuelai olaj egyik fő vásárlója. Emellett Trump védővámokkal fenyegeti az Iránnal üzletelő államokat is. Ez szintén komoly kockázatot jelent Peking számára, mivel Kína a világ legnagyobb iráni olajimportőre.

Trump a washingtoni Béketanács első ülésén hozta nyilvánosságra utazási terveit. Hozzátette, hogy az év későbbi szakaszában a kínai elnököt Washingtonba is meghívja, emellett Hszi Csin-ping várhatóan részt vesz majd a floridai G20-csúcson is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

