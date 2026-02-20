  • Megjelenítés
Megkondult a vészharang a pénzügyi szektorban, csúnyán megütöttek több magánhiteles részvényt
Megkondult a vészharang a pénzügyi szektorban, csúnyán megütöttek több magánhiteles részvényt

A Blue Owl Capital döntése, amellyel véglegesen felfüggesztette a tőkekivonást egyik magánhitel-alapjából, csütörtökön eladási hullámot indított el a Wall Street legnagyobb alternatív eszközkezelőinek részvényeinél. A lépés újabb kérdéseket vetett fel a magánhitel-piac stabilitásával kapcsolatban - tudósított a FT.
Az Ares Management, az Apollo Global Management, a KKR, a Blackstone és a TPG részvényei egyaránt csökkenéssel zártak csütörtökön, míg a Blue Owl papírjai csaknem 6 százalékkal estek.

A befektetők láthatóan újraértékelik a magánhitel-üzletág jövedelmezőségével kapcsolatos várakozásaikat.

A Blue Owl Capital 1,4 milliárd dollár értékben értékesítette három magánadósság-alapjában tartott hiteleszközeit. Az eladás legnagyobb része egy Blue Owl Capital Corporation II nevű, amerikai lakossági befektetőknek értékesített, félig likvid magán hitelalapból származott, amely megszünteti a befektetőknek nyújtott negyedéves visszaváltási lehetőségeket, ezzel felizzítva a vitát arról, hogy vajon újra megjelenik-e a stressz a Wall Street egyik leggyorsabban növekvő szegmensében.

A visszaváltásokat felfüggesztő alap, a Blue Owl Capital Corp II tavaly elállt egy nagyobb, tőzsdén jegyzett Blue Owl-hitelalappal tervezett fúziótól. Az ügylet azután került a figyelem középpontjába, hogy a Financial Times jelentése szerint a befektetők a felvásárló alap akkori piaci árfolyama alapján 20 százalékos veszteséggel szembesülhettek volna.

A magánbefektetési alapkezelőkre az elmúlt hónapokban egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel több zászlóshajónak számító hitelalapnál is megugrott a visszaváltási kérelmek száma. Egy BlackRock magánhitel-alap a múlt hónapban jelentősen leírta egyes befektetéseinek értékét. Eközben aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a mesterséges intelligencia veszélyeztetheti azon vállalatok üzleti modelljét, amelyeknek ezek az alapok hitelt nyújtottak. A Blue Owl két alapjánál – az OBDC II-nél és egy technológiai fókuszú jövedelemalapnál – is jelentős nettó tőkekivonás történt, bár a legtöbb hitelalapba összességében továbbra is friss tőke áramlik.

Mohamed El-Erian, a Pimco egykori vezérigazgatója az X-en tette fel a kérdést:

Ez egy 'kanári a szénbányában' pillanat?

Figyelmeztetett, hogy egyes eszközöknél "jelentős és szükségszerű értékelési korrekció közeleg", ugyanis a visszaváltási lehetőségek negyedévente engedik a befektetőknek a pénzük kivonását, miközben az alapok nehezen értékesíthető, illikvid hiteleket tartanak a portfóliójukban.

A Blue Owlt követő elemzők ugyanakkor kevésbé aggódnak. A visszaváltások leállításával egyidejűleg a cég mintegy 600 millió dollár értékben – az alap eszközeinek nagyjából harmadát kitevő összegben – adott el hiteleket új vásárlóknak, közel névértéken, a bevételt pedig kifizette a befektetőknek. A tranzakció egy tágabb, összesen 1,4 milliárd dolláros hitelcsomag-eladás része volt, amelyet a névérték 99,7 százalékán bonyolítottak le. William Katz, a TD Cowen elemzője szerint ez megerősíti a Blue Owl hitelportfóliójának értékelési minőségét, és megnyugtathatja a befektetőket, hogy nincsenek rejtett problémák az eszközök között.

