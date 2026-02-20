  • Megjelenítés
Megszólalt a Janaf: nem sodródott senki az üzemanyaghiány szélére a Barátság-vezeték leállása miatt
Üzlet

Megszólalt a Janaf: nem sodródott senki az üzemanyaghiány szélére a Barátság-vezeték leállása miatt

Portfolio
A horvát Janaf olajvállalat pénteki közleményében arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása teljes mértékben biztosított, és jelenleg is jelentős mennyiségű nem orosz kőolaj érkezik a Mol számára. A cég alaptalannak nevezte az ellátási zavarokról szóló híreszteléseket, emellett további kapacitásteszteket javasolt az Európai Bizottság bevonásával - írja a Telex.

A horvát fél a partnerséget és a megbízhatóságot nevezte legfontosabb üzleti értékeinek.

Tájékoztatásuk szerint a Mol-csoport részére folyamatos a szállítás az Adria-vezetéken, emellett három újabb, nem orosz kőolajat szállító tartályhajó tart az omišalji terminál felé.

A Janaf szerint a rendszeres tengeri szállítmányok és a stabil vezetékes továbbítás miatt teljesen valótlanok azok az állítások, melyek szerint az érintett országok az üzemanyaghiány szélére sodródtak volna. Ennek köszönhetően a stratégiai tartalékokhoz sem kellett hozzányúlni.

A vállalat fenntartja álláspontját, miszerint az Adria-vezeték kapacitása elegendő Magyarország és Szlovákia teljes nyersolajigényének kielégítésére. Üdvözölték, hogy a Mol nyitott a további vizsgálatokra, amelyekbe az Európai Bizottság képviselőit is bevonnák. A Janaf azt javasolja, hogy a következő egy hónapos tesztidőszak alatt egymillió tonna nyersolaj továbbításával bizonyítsák a rendszer terhelhetőségét.

Még több Üzlet

Óriási fordulat a vámháborúban - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Kimondta a bíróság, amit a Tesla nem akart hallani: nem ússza meg a felelősségre vonást a halálos balesetben

Újabb lengyelországi akvizíció az Appeninnél

A helyzet hátterében a Barátság-vezeték kiesése áll. Emiatt a Mol – a vezetékes szállítás akadályoztatása esetén érvényes szankciós mentességet kihasználva – továbbra is importálna olcsóbb, Ural típusú orosz olajat Horvátország felől. Bár a Mol már rendelt orosz szállítmányt Omišaljba, a horvát kormány csütörtöki közlése szerint erről még nem született végleges megállapodás.

Szabó Szabolcs, a Mol-csoport ellátásilánc-menedzsmentért felelős alelnöke megerősítette, hogy a vállalat a diverzifikáció jegyében Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából is rendelt kőolajat. Hozzátette: a szankciós előírások betartása mellett továbbra is dolgoznak az orosz nyersolaj Adria-vezetéken keresztüli behozatalán. A Mol hosszú távú célja a finomítók rugalmasabbá tétele. Az ütemterv szerint haladó beruházások révén 2027-re szeretnék elérni, hogy a vállalat kizárólagos döntési jogkörébe tartozzon az importált kőolaj típusa és származási helye.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Megjött a válasz Brüsszelből a magyar kormánynak a Barátság-olajvezeték leállása miatti vitában
Óriási fordulat a vámháborúban - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility