Megszólalt a Janaf: nem sodródott senki az üzemanyaghiány szélére a Barátság-vezeték leállása miatt

A horvát fél a partnerséget és a megbízhatóságot nevezte legfontosabb üzleti értékeinek.

Tájékoztatásuk szerint a Mol-csoport részére folyamatos a szállítás az Adria-vezetéken, emellett három újabb, nem orosz kőolajat szállító tartályhajó tart az omišalji terminál felé.

A Janaf szerint a rendszeres tengeri szállítmányok és a stabil vezetékes továbbítás miatt teljesen valótlanok azok az állítások, melyek szerint az érintett országok az üzemanyaghiány szélére sodródtak volna. Ennek köszönhetően a stratégiai tartalékokhoz sem kellett hozzányúlni.

A vállalat fenntartja álláspontját, miszerint az Adria-vezeték kapacitása elegendő Magyarország és Szlovákia teljes nyersolajigényének kielégítésére. Üdvözölték, hogy a Mol nyitott a további vizsgálatokra, amelyekbe az Európai Bizottság képviselőit is bevonnák. A Janaf azt javasolja, hogy a következő egy hónapos tesztidőszak alatt egymillió tonna nyersolaj továbbításával bizonyítsák a rendszer terhelhetőségét.

A helyzet hátterében a Barátság-vezeték kiesése áll. Emiatt a Mol – a vezetékes szállítás akadályoztatása esetén érvényes szankciós mentességet kihasználva – továbbra is importálna olcsóbb, Ural típusú orosz olajat Horvátország felől. Bár a Mol már rendelt orosz szállítmányt Omišaljba, a horvát kormány csütörtöki közlése szerint erről még nem született végleges megállapodás.

Szabó Szabolcs, a Mol-csoport ellátásilánc-menedzsmentért felelős alelnöke megerősítette, hogy a vállalat a diverzifikáció jegyében Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából is rendelt kőolajat. Hozzátette: a szankciós előírások betartása mellett továbbra is dolgoznak az orosz nyersolaj Adria-vezetéken keresztüli behozatalán. A Mol hosszú távú célja a finomítók rugalmasabbá tétele. Az ütemterv szerint haladó beruházások révén 2027-re szeretnék elérni, hogy a vállalat kizárólagos döntési jogkörébe tartozzon az importált kőolaj típusa és származási helye.

Címlapkép forrása: Portfolio