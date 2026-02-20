Méteres hótorlaszok, felborult hókotró, több településen nincs áram - Súlyos a helyzet Nyugat-Magyarországon

Folyamatos a hóhelyzet kezelése az országban, elzárt település nincs - közölte az Operatív Törzs pénteken az MTI-vel, hozzátéve: a legtöbb munkát Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala vármegyében adta a szél és a hó a tűzoltóknak. Kidőlt fák miatt jelenleg hat vármegye 38 településén nincs áram.

Mukics Dániel szóvivő azt írta: a pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották. Az esetek kétharmadában az erős szélben letört ágak és kidőlt fák miatt hívták a tűzoltókat, a beavatkozások egyharmadára közúti balesetek miatt volt szükség.

A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt, ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el.

Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott. A tűzoltó alezredes kiemelte: elzárt település nincs az országban; 11 óra és dél között a Vas vármegyei Ólmod közúton nem volt elérhető, ebben az időintervallumban egyetlen ott lakót sem kellett ellátni. Lezárt útszakasz sehol sincs, a balesetek miatt ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben a műszaki mentés idejére.

Az áttekintés szerint reggel Zalaegerszeg külterületén, a 76-os főúton három személyautó ütközött. Egy arra haladó Volán-busz el akarta kerülni az ütközést és emiatt bedőlt az árokba; tizenkét ember tartózkodott a buszon, mindenki megsérült, ketten súlyosan. A tűzoltók kivágták a busz első szélvédőjét, négy embert azon keresztül mentettek ki. Délelőtt Röjtökmuzsaj és Lövő között négy személyautó és egy kisteherautó akadt el a hóban. Zsira és Sopronhorpács között egy hókotró felborult, sofőrjét szintén a tűzoltók szabadították ki. Beled és Pereszteg között két kamion és több személyautó elakadt. Nagykanizsa külterületén hat kamion és egy személyautó akadt el a 61-es főúton, az egyik kamion az árokba csúszott. A tűzoltók daru segítségével szabadították ki a járműveket.

Déltől Vas vármegye egész területére súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járművek nem közlekedhetnek. Kora délután Vassurány és Söpte között egy betegszállító elakadt, hét beteget a tűzoltók vittek tovább. Felsőpáhoknál a 760-as úton tíz kamion akadt el, a tűzoltók szabadították ki a járműveket. Ólmodon egy harminc négyzetméteres sátor a hó súlya alatt összerogyott és rádőlt az alatta álló kisbuszra. Simaság és Lócs között egy busz árokba csúszott, tizenhat utasát a tűzoltók mentették ki. Csörötnek és Kondorfa között a 7453-as úton 38 autó akadt el és tíz fa dőlt ki, a tűzoltók szabaddá tették az utat és kiszabadították az autókat a hó fogságából - olvasható az összegzésben. Hozzátették: az osztrák határnál lévő bozsoki határátkelő 15.30 óta le van zárva.

A közlemény szerint az erős szélben kidőlt fák helyenként elektromos vezetékeket is elszakítottak, emiatt hat vármegye 38 településén nincs áram, ez összesen 7017 fogyasztási helyet érint. Ha a helyreállítás elhúzódna és a lakóházak kihűlnek, a katasztrófavédelem a volántársaságok bevonásával melegedőbuszokat küld a helyszínre, az önkormányzatokkal melegedőhelyeket nyit meg.

