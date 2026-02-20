Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Szembe mehet a világgal Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,63 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,29 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,33 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 16,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 395,16
|-0,5%
|-0,1%
|0,1%
|2,8%
|10,7%
|56,8%
|S&P 500
|6 861,89
|-0,3%
|0,4%
|-1,1%
|0,2%
|11,7%
|75,6%
|Nasdaq
|24 797,34
|-0,4%
|0,4%
|-2,9%
|-1,8%
|11,8%
|82,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 467,83
|0,6%
|-0,3%
|7,2%
|14,2%
|46,7%
|91,4%
|Hang Seng
|26 705,94
|0,0%
|-1,2%
|0,5%
|4,2%
|16,4%
|-12,9%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|-1,3%
|-1,6%
|0,7%
|18,3%
|-19,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 043,57
|-0,9%
|0,8%
|0,3%
|2,3%
|11,6%
|79,0%
|CAC
|8 398,78
|-0,4%
|0,7%
|3,5%
|3,1%
|3,6%
|45,5%
|FTSE
|10 627,04
|-0,6%
|2,2%
|4,2%
|7,0%
|22,0%
|60,4%
|FTSE MIB
|45 794,22
|-1,2%
|-0,9%
|1,3%
|1,9%
|19,4%
|97,9%
|IBEX
|18 017,5
|-1,0%
|0,7%
|2,0%
|4,1%
|39,4%
|121,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 673,8
|-0,9%
|-2,7%
|3,7%
|14,1%
|43,0%
|187,4%
|ATX
|5 788,53
|-0,6%
|1,5%
|6,4%
|8,7%
|42,4%
|92,6%
|PX
|2 692,55
|-0,3%
|-0,7%
|-1,4%
|0,3%
|34,3%
|155,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 690
|-1,9%
|-3,1%
|3,5%
|13,1%
|61,1%
|195,5%
|Mol
|3 570
|-0,2%
|-6,5%
|0,7%
|21,4%
|19,2%
|60,4%
|Richter
|11 820
|0,0%
|0,5%
|12,6%
|19,8%
|8,9%
|35,9%
|Magyar Telekom
|1 992
|0,1%
|1,0%
|4,3%
|11,2%
|38,5%
|382,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,66
|2,0%
|5,7%
|12,2%
|16,4%
|-8,2%
|10,2%
|Brent
|70,33
|0,0%
|4,0%
|9,6%
|15,6%
|-7,5%
|11,7%
|Arany
|5 007,36
|0,1%
|1,0%
|7,2%
|15,8%
|71,0%
|180,5%
|Devizák
|EURHUF
|378,9250
|0,3%
|0,2%
|-1,7%
|-1,3%
|-5,8%
|5,7%
|USDHUF
|322,1466
|0,8%
|1,3%
|-2,7%
|-1,5%
|-16,5%
|9,0%
|GBPHUF
|433,7100
|-0,1%
|-0,3%
|-2,4%
|-1,6%
|-10,8%
|4,6%
|EURUSD
|1,1763
|-0,5%
|-1,0%
|1,1%
|0,2%
|12,8%
|-3,0%
|USDJPY
|154,2850
|0,0%
|1,1%
|-2,4%
|-1,6%
|1,9%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3455
|-0,7%
|-1,5%
|0,2%
|0,0%
|6,9%
|-4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 973
|0,8%
|1,2%
|-27,6%
|-24,5%
|-30,7%
|19,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|-0,3%
|-0,6%
|-3,8%
|-2,3%
|-10,4%
|206,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|0,1%
|-1,1%
|-3,3%
|-5,5%
|7,2%
|-882,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,54
|0,5%
|-1,2%
|-4,4%
|-4,8%
|-3,8%
|162,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Â© 2024 Yiu Yu Hoi
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
