Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, Ázsiában pedig ugyancsak gyenge volt a hangulat, bár a Holdújév miatt a kínai piacok továbbra is zárva tartottak. A private credithez tartozó részvények beszakadtak, miközben az Irán-USA közötti feszültségek is tovább nőttek - Donald Trump kijelentette, hogy a következő 10 napban döntést hoz a Teherán elleni katonai fellépésről. A gyenge nemzetközi hangulat ellenére az európai tőzsdéken a határidős indexek emelkedést vetítenek előre. Itthon is vannak események, ma hajnalban jelentett a Mol, az elemzői várakozásokat többnyire meghaladó eredményeket.
Szembe mehet a világgal Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,63 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,29 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,33 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 16,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 395,16 -0,5% -0,1% 0,1% 2,8% 10,7% 56,8%
S&P 500 6 861,89 -0,3% 0,4% -1,1% 0,2% 11,7% 75,6%
Nasdaq 24 797,34 -0,4% 0,4% -2,9% -1,8% 11,8% 82,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 467,83 0,6% -0,3% 7,2% 14,2% 46,7% 91,4%
Hang Seng 26 705,94 0,0% -1,2% 0,5% 4,2% 16,4% -12,9%
CSI 300 4 660,41 0,0% -1,3% -1,6% 0,7% 18,3% -19,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 043,57 -0,9% 0,8% 0,3% 2,3% 11,6% 79,0%
CAC 8 398,78 -0,4% 0,7% 3,5% 3,1% 3,6% 45,5%
FTSE 10 627,04 -0,6% 2,2% 4,2% 7,0% 22,0% 60,4%
FTSE MIB 45 794,22 -1,2% -0,9% 1,3% 1,9% 19,4% 97,9%
IBEX 18 017,5 -1,0% 0,7% 2,0% 4,1% 39,4% 121,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 673,8 -0,9% -2,7% 3,7% 14,1% 43,0% 187,4%
ATX 5 788,53 -0,6% 1,5% 6,4% 8,7% 42,4% 92,6%
PX 2 692,55 -0,3% -0,7% -1,4% 0,3% 34,3% 155,4%
Magyar blue chipek              
OTP 39 690 -1,9% -3,1% 3,5% 13,1% 61,1% 195,5%
Mol 3 570 -0,2% -6,5% 0,7% 21,4% 19,2% 60,4%
Richter 11 820 0,0% 0,5% 12,6% 19,8% 8,9% 35,9%
Magyar Telekom 1 992 0,1% 1,0% 4,3% 11,2% 38,5% 382,3%
Nyersanyagok              
WTI 66,66 2,0% 5,7% 12,2% 16,4% -8,2% 10,2%
Brent 70,33 0,0% 4,0% 9,6% 15,6% -7,5% 11,7%
Arany 5 007,36 0,1% 1,0% 7,2% 15,8% 71,0% 180,5%
Devizák              
EURHUF 378,9250 0,3% 0,2% -1,7% -1,3% -5,8% 5,7%
USDHUF 322,1466 0,8% 1,3% -2,7% -1,5% -16,5% 9,0%
GBPHUF 433,7100 -0,1% -0,3% -2,4% -1,6% -10,8% 4,6%
EURUSD 1,1763 -0,5% -1,0% 1,1% 0,2% 12,8% -3,0%
USDJPY 154,2850 0,0% 1,1% -2,4% -1,6% 1,9% 46,2%
GBPUSD 1,3455 -0,7% -1,5% 0,2% 0,0% 6,9% -4,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 973 0,8% 1,2% -27,6% -24,5% -30,7% 19,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 -0,3% -0,6% -3,8% -2,3% -10,4% 206,1%
10 éves német állampapírhozam 2,71 0,1% -1,1% -3,3% -5,5% 7,2% -882,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,54 0,5% -1,2% -4,4% -4,8% -3,8% 162,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
