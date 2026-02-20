Újabb lengyelországi akvizíció az Appeninnél

Újabb akvizícióval bővítette portfólióját az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt.: a társaság 100%-os tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a lengyelországi Tarnówban található Goodyear logisztikai központot – derül ki a társaság közleményéből.

A tranzakció során az Appeninn Project-TRNW 100%-os tulajdonrészt szerzett a három ütemben fejlesztett, összesen 56 343 négyzetméter nettó bérbeadható területtel rendelkező logisztikai központban. Az ingatlant hosszú távú – hosszabbítási opciót is tartalmazó – kizárólagos szerződéssel a Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. bérli.

A központ a Goodyear egyik legnagyobb európai gumiabroncsgyártó üzemének vonzáskörzetében, a lengyel A4-es autópálya közvetlen közelében található, amely egyben a régió egyik legfontosabb kelet–nyugati közlekedési folyosója.

„Ezzel az akvizícióval egy minőségi, stabil cash-flow-t biztosító eszközzel bővítjük a régiós portfóliónkat. A tranzakció fontos mérföldkő diverzifikációs stratégiánkban: egyaránt erősíti nemzetközi jelenlétünket, és ingatlanportfóliónk hosszú távú jövedelemtermelő képességét” – hangsúlyozta Szűcs Györgyi, az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. vezérigazgatója.

A logisztikai központ megvásárlása az Appeninn második lengyelországi befektetése, a varsói Wiśniowy Business Park irodaház-komplexumának 2023-as akvizícióját követően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Appeninn