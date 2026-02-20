Vége a várakozásnak: sikeres volt a főpróba, hamarosan indulhat a holdi küldetés

A NASA március 6-ra tűzte ki az Artemis II küldetés indítását, miután a hordozórakéta második főpróbája sikeresen zárult. Az ügynökség ugyanakkor jelezte, hogy a hátralévő előkészületek miatt az időpont még módosulhat.

Az amerikai űrügynökség csütörtök éjjel zárta le a Space Launch System rakéta közel ötvenórás indítási főpróbáját. A főpróba során mintegy 2,8 millió liter hajtóanyagot töltöttek a rakétába. A teszt ezúttal sikeres volt, anélkül zajlott le, hogy megismétlődtek volna a januári első próbát meghiúsító hidrogénszivárgások.

Az Artemis II küldetés során négy űrhajós kerüli meg a Holdat, majd tér vissza a Földre.

Az Apollo-program óta ez lesz az első, személyzettel végrehajtott holdi küldetés. Charlie Blackwell-Thompson, a NASA indítási igazgatója szerint a sikeres teszt fontos mérföldkő volt a repülési engedély megszerzése felé vezető úton.

A március 6-i céldátum azonban még változhat. A hátralévő feladatok között szerepel a rakéta repülésmegszakító rendszerének tesztelése, valamint a repülési készültségi felülvizsgálat. Ennek keretében az ügynökség vezetése az indítás előtt áttekinti a teljes hardverállományt és a küldetés összes eljárását. Amennyiben ezek a folyamatok elhúzódnak, a start a márciusi indítási ablak egy későbbi napjára tolódhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images