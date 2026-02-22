Nagy fordulat a Wall Streeten: a mesterséges intelligencia után itt a HALO-trade

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A jelenségre Josh Brown, a Ritholtz Wealth Management vezérigazgatója ragasztotta a HALO címkét (Heavy Assets, Low Obsolescence, vagyis "nagy eszközállomány, alacsony elavulási kockázat"). A nyertesek között olyan cégek vannak, mint a McDonald's, az Exxon Mobil és a John Deere traktorgyártó. Az S&P 500 ipari, közműszolgáltatói és napi fogyasztási cikkeket tömörítő szektorai az elmúlt hónapban mind felülteljesítették az indexet, miközben az informatikai szektor és a hét legnagyobb technológiai óriás – az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta, a Microsoft, az Nvidia és a Tesla – gyengélkedett.

A felszín alatt időnként heves mozgások zajlanak. Február elején, miután az Anthropic AI-startup jogi és kutatási feladatokat automatizáló eszközöket mutatott be, mintegy 300 milliárd dollár tűnt el a szoftvercégek, pénzügyi adatszolgáltatók és tőzsdeüzemeltetők piaci értékéből. Egy héttel később hasonló félelmek sújtották a vagyonkezelőket, a biztosítási alkuszokat és a kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó vállalatokat.

A piaci rotáció nem illeszkedik a megszokott kockázatkereső–kockázatkerülő kategóriákba, sőt iparágakon belül is megosztottságot teremt. Brown a Delta Air Lines példáját hozta fel: a légitársaság részvénye februárban 5,4 százalékot erősödött, míg az Expedia utazási portálé 23 százalékot esett.

A logika egyszerű: bár az AI képes lehet megtalálni a legjobb repülőjegyárat, a gépre továbbra is fizikailag kell felszállni.

Nem mindenki véli úgy, hogy a HALO-trade tartós marad. A technológiai papírok a múlt héten részben ledolgozták veszteségeiket, a Nasdaqnak pedig lendületet adott a hír, mely szerint az amerikai legfelsőbb bíróság megsemmisítette Trump elnök globális vámintézkedéseit. Lisa Shalett, a Morgan Stanley Wealth Management befektetési igazgatója szerint az elmúlt hetek eladási hullámai sokszor elhamarkodottak voltak.

Fogalmunk sincs, kik lesznek az AI igazi vesztesei

– mondta.

Az AI-sztori egyébként nem ért véget: az adattárolással foglalkozó Seagate és a Western Digital idén az S&P 500 legjobban teljesítő papírjai közé tartozik. A JPMorgan elemzői szerint a kisbefektetők továbbra is elsősorban a nagy kapitalizációjú technológiai részvényeket – a Microsoftot, a Palantirt és az Amazont – vásárolják. A piac következő próbatétele az Nvidia szerdai gyorsjelentése lesz.

Az elmúlt hetek hektikus kereskedése – párosulva a nagy techcégek AI-beruházásainak megtérülése körüli aggodalmakkal – a befektetői hozzáállás éréséről tanúskodik.

"Új fejezet kezdődött, amelyet az fog meghatározni, hogy a cégek bizonyítanak. A hype önmagában már nem elég

– fogalmazott Jed Ellerbroek, az Argent Capital Management portfóliómenedzsere.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

