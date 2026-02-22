Nemzetközi energetikai csúcsot rendeznek Tokióban, nagy a tét az oroszoknak is

Az Egyesült Államok Nemzeti Energiadominancia Tanácsa Japánnal közösen rendezi meg az első indo-csendes-óceáni energiabiztonsági miniszteri és üzleti fórumot Tokióban – jelentette be az amerikai nagykövetség.

A találkozót

március 14–15-én tartják a japán fővárosban.

Az amerikai delegációt Doug Burgum belügyminiszter, a tanács elnöke, Chris Wright energiaügyi miniszter, a testület alelnöke, valamint Lee Zeldin, a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) vezetője irányítja.

A tokiói nagykövetség közleménye szerint közel egy tucat indo-csendes-óceáni ország kormányzati képviselője vesz részt az egyeztetéseken. Mellettük az energiaszektor, az infrastruktúra, az ipar és a pénzügyi ágazat üzleti vezetői is jelen lesznek a fórumon.

Japán energiabiztonsági szempontból kulcsfontosságú szereplő a térségben. Tavaly októberben Takaicsi Szanae japán miniszterelnök jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának betiltása komoly nehézségek elé állítaná Tokiót.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images