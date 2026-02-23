Akkumulátor hiba miatt tömegesen hív vissza autókat a Volvo

A visszahívás az EX30 Single Motor Extended Range és Twin Motor Performance változatait érinti.
Összesen 40 323 járműben kell kicserélni a nagyfeszültségű akkumulátorcsomag moduljait.
A Volvo közölte, hogy felveszi a kapcsolatot az érintett tulajdonosokkal a szükséges lépések egyeztetése érdekében.
Az akkumulátorcellákat a Geely által támogatott vegyesvállalat, a Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. gyártotta. A Volvo tájékoztatása szerint a beszállító azóta kijavította a hibát, és biztosítja a megfelelő alkatrészeket. A csere az autótulajdonosok számára díjmentes lesz. A javítás elvégzéséig a gyártó arra kéri az érintetteket, hogy a tűzveszély elkerülése érdekében legfeljebb 70 százalékra töltsék az akkumulátorokat.
Az EX30 kulcsfontosságú modell a Volvo számára, amellyel az olcsóbb kínai márkákkal szemben igyekszik versenyképes maradni. A visszahívás különösen érzékeny időszakban történik, mivel a vállalat jelenleg egy 1,9 milliárd dolláros költségcsökkentési programot hajt végre. Ezzel párhuzamosan szorosabbra fűzi együttműködését anyavállalatával, a kínai Geelyvel is.
A Reuters becslése szerint az új akkumulátormodulok költsége önmagában elérheti a 195 millió dollárt, nem számolva a logisztikai és szerelési kiadásokkal. A Volvo spekulatívnak nevezte az összeget, és hozzátette, hogy jelenleg is zajlanak az egyeztetések a beszállítóval.
Az akkumulátorhibák nem példa nélküliek az elektromosautó-iparban: 2020-ban a General Motorsnak 140 ezer Chevrolet Boltot kellett visszahívnia tűzveszély miatt, ami 2 milliárd dolláros költséget jelentett a cégnek.
A visszahívás a Volvo márkaimázsát is negatívan befolyásolhatja. Andy Palmer, a Nissan Leaf korábbi bevezetését irányító iparági szakértő szerint a Volvo kevésbé engedheti meg magának a biztonsági problémákat, mint versenytársai, hiszen a biztonság a márka identitásának alapköve. A gyártó tavaly december óta több mint egy tucat országban – köztük az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Brazíliában – arra kérte az EX30-as tulajdonosokat, hogy járműveikkel épületektől távol parkoljanak, és a töltöttségi szintet korlátozzák 70 százalékra.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images
