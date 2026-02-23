  • Megjelenítés
Autósok, figyelem: napi több ezer forintot bukhat, aki nem figyel a közelgő határidőre
Autósok, figyelem: napi több ezer forintot bukhat, aki nem figyel a közelgő határidőre

Portfolio
Március 1-je nem csupán a lakásbiztosítási kampány kezdetét jelenti, de sokakat érintő szigorú határidő a gépjármű-tulajdonosok számára is: annak a mintegy 70 ezer gépjármű-tulajdonosnak, akik az év végi kampányban, január elsejével kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb), legkésőbb vasárnap éjfélig kell rendezniük esedékes díjrészletüket – figyelmeztetett a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).
Már egy napos késedelem is komoly következményekkel jár: a biztosító a határidőt követő napon köteles törölni az érintett szerződést, így a mulasztó autósnak azonnal megszűnik a biztosítási védelme. Aki tehát ekkor okoz kárt, nem számíthat a biztosító térítésére, ami személyi sérüléses baleset esetén akár több tízmillió forintra is rúghat - ezt az összeget a károkozó akár élete végéig is kénytelen lehet törleszteni.

A kgfb-díjfizetés elmaradásának és az abból eredő kényszerű törlésnek további negatív következménye, hogy a szerződés újbóli megkötése során nem csak a türelmi időszakra kiterjedő biztosítási díjat kell megfizetni, hanem a megszűnés és az újrakötés közötti napokra vonatkozó fedezetlenségi díjat is. A fedezetlenségi díj mértéke igen magas: idén a személyautók esetében – teljesítménytől függően – naponta 990-2090 forint között alakul, teherautóknál pedig elérheti a napi 7770 forintot is. A biztosítást ugyanazon biztosítónál kell megkötni, és a fedezetlenségi díj mellett – választási lehetőség nélkül – a teljes évre vonatkozó kgfb-díjat is egyszerre kell befizetni.

A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége, vagyis senki sem hivatkozhat arra, hogy a díjfizetésről nem kapott értesítést (csekket vagy számlát).

„A március 1-jei határidő az összegnek a biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik, ez a dátum pedig idén hétvégére esik. Emiatt az érintett ügyfeleknek fokozottan érdemes odafigyelniük arra, hogy milyen befizetési módot választanak – hangsúlyozza Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – A hétvégi zárva tartás miatt a biztosító pénztárában 

személyesencsak péntekiglesz lehetőség az aktuális díjrészlet rendezésére.A postai csekk, illetve az online bankkártyás fizetésátfutási ideje is több munkanap, így ezeket a fizetési módokat iscsak szerdáigérdemes választani.

Az azonnali átutalás ugyanakkor 5 másodpercen belüli teljesülést garantál, vagyis a banki átutalás még akár vasárnap is megfelelő opció lehet. Ennek ellenére hangsúlyosan azt ajánljuk, hogy a befizetéssel senki se várjon az utolsó pillanatig, arra minél előbb kerítsen sort minden érintett.

A biztosítójuknál maradó, január 1-jei évfordulóval rendelkező ügyfeleknek a normál rend szerint, azaz már január végéig teljesíteniük kellett a díjfizetési kötelezettségüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

