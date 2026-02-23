Csúnyán elromlott a hangulat, ütik az amerikai tőzsdéket

Csúnya esés
Nem enyhül a nyomás az amerikai tőzsdéken, a Dow már 1,7 százalékos mínuszban van, az S&P 500 1,2 százalékot, a Nasdaq pedig 1,4 százalékot esett.
Az AI-ról szóló friss jelentés újabb eladási hullámot indított az amerikai tőzsdéken
Heves eladási hullám söpört végig hétfőn a Wall Streeten, miután a Citrini Research vasárnap közzétett egy elemzést a mesterséges intelligencia gazdasági kockázatairól. A kiszállítási, a pénzügyi és a szoftvercégek részvényei egyaránt meredeken zuhantak - jelentette a Bloomberg.
Erős napja volt a magyar tőzsdének
Bár a nemzetközi piacokon vegyes mozgásokat lehetett ma látni, a magyar tőzsde relatíve felülteljesítő volt.
Egyre lejjebb
Begyorsult az esés az amerikai tőzsdéken, a Dow már 1,4 százalékos mínuszban van, az S&P 1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került lejjebb. Az esés elsősorban annak tudható be, hogy nagy a bizonytalanság az USA kereskedelempolitikája körül, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy emeli a globális vámokat, miután a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte „viszonossági” vámtarifáit.
Esésben Amerika
Mindhárom vezető amerikai részvényindex mínuszban van: a Dow és az S&P 500 is 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.
Olyan történt most az orosz olajjal, amire három éve nem volt példa
Közel hároméves csúcsra emelkedett az orosz Urals típusú kőolaj árengedménye a nemzetközi piacokon, mivel a nyugati szankciók egyre hatékonyabban korlátozzák az orosz olajkereskedelmet, írja a Bloomberg. Az exportárak jelenleg jóval elmaradnak a Kreml költségvetési terveiben szereplő szintektől.
Hódít a kvantumszámítástechnika, itt az új európai csillag
A finn IQM kvantumszámítógépes startup bejelentette, hogy a New York-i tőzsdére lép, ezzel Európa egyik első nyilvánosan jegyzett kvantumszámítástechnikai vállalata lehet - közölte a Cnbc.
Közel 250 ezer Richter-részvény cserélt gazdát
A Richter bejelenti, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet alapszabályának és javadalmazási politikájának megfelelően 2026. február 23-án 247 943 db saját részvényt adott át az MRP Szervezet részére.
Az átadás után a társaság saját részvény állománya 3 263 883 db, csoport szinten 3 263 883 db.
Karnyújtásnyira a történelmi csúcs a Richternél!
A bizonytalan nemzetközi miliőben komoly emelkedésben van a magyar tőzsde, ráadásul alig pár forintra van a történelmi csúcs a Richter részvényénél.
Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról
A világ legnagyobb urántermelője, a kazah állami Kazatomprom nagyszabású megállapodást kötött az indiai atomenergia-ügyi minisztériummal. A vállalat közlése szerint az ügylet volumene olyan jelentős, hogy értéke meghaladja a cég könyv szerinti eszközértékének 50 százalékát - írta meg a Mining.
Bemondták a profik: ezekben a részvényekben várható a nagy növekedés
A Goldman Sachs elemzői szerint a török bankrészvények a közelmúltbeli rali ellenére további emelkedés előtt állhatnak. A lassuló infláció és a csökkenő kamatok ugyanis 2027-ben újabb lendületet adhatnak a szektornak, írja a Bloomberg.
Kiverte a biztosítékot a techguru kijelentése: őrültség, amit a ChatGPT fogyasztásáról állítanak?
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy indiai technológiai csúcstalálkozón utasította vissza a mesterséges intelligencia erőforrásigényét érintő kritikákat. A vezető az algoritmusok energiafogyasztását az emberéhez hasonlította, amivel élénk vitát váltott ki - számolt be a Cnbc.
Fájdalmas hírt közölt a gyógyszeripari óriás
A Novo Nordisk részvényárfolyama több mint 10 százalékot zuhant, miután a vállalat bejelentette: új generációs elhízás elleni gyógyszere nem hozta a várt eredményeket a klinikai vizsgálatok során - írta a Cnbc.
Egyre feljebb a BUX
A bizonytalan nemzetközi részvénypiaci környezetben felülteljesítő ma a BUX: a magyar tőzsde már 0,9 százalékkal került feljebb, jelenleg az összes blue chip árfolyama emelkedik, a Richternél és az OTP-nél sincs messze a történelmi csúcs.
Valósággal kilőtt ez a magyar részvény!
Jelentős forgalom mellett kilőtt ma az Appeninn részvénye, egy pénteki bejelentésre reagálnak a befektetők.
Így nyitott a magyar tőzsde a hétvégi fejlemények után
A növekvő nemzetközi tőkepiaci bizonytalanság ellenére kisebb pluszban indítja a napot a magyar tőzsde.
Eséssel indul a nap Európában
A hétvégi vámbejelentésekre reagálva esés látszik az európai tőzsdéken: a DAX már 0,7 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,4 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt
A bitcoin hétfőn, az ázsiai kereskedés kezdetén közel 5 százalékot esett az amerikai vámpolitika körüli bizonytalanság miatt, írja a Bloomberg.
Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre
Az arany árfolyama ma eddig másfél százalékkal került feljebb és elérte az 5160 dollárt unciánként, ami több mint három hetes csúcsot jelenti, mivel az újraéledő amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak a menedékeszközök felé irányították a befektetők figyelmét.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,42 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
- Bizonytalan nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,43 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,1 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,81 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai porondon indulnak az események, a KSH reggel közzéteszi a negyedik negyedéves beruházási adatokat. Nemzetközi téren a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 625,97
|0,5%
|0,3%
|2,3%
|3,3%
|12,3%
|57,6%
|S&P 500
|6 909,51
|0,7%
|1,1%
|1,7%
|0,9%
|12,9%
|76,9%
|Nasdaq
|25 012,62
|0,9%
|1,1%
|0,1%
|-0,9%
|13,3%
|84,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 825,7
|-1,1%
|-0,2%
|7,2%
|12,9%
|46,9%
|89,3%
|Hang Seng
|26 413,35
|-1,1%
|-0,6%
|-0,3%
|3,1%
|17,0%
|-13,8%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|0,0%
|-1,2%
|0,7%
|18,6%
|-19,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 260,69
|0,9%
|1,4%
|2,3%
|3,1%
|13,2%
|80,5%
|CAC
|8 515,49
|1,4%
|2,5%
|5,6%
|4,5%
|4,8%
|47,5%
|FTSE
|10 686,89
|0,6%
|2,3%
|5,5%
|7,6%
|23,4%
|61,3%
|FTSE MIB
|46 472,98
|1,5%
|2,3%
|3,9%
|3,4%
|21,5%
|100,9%
|IBEX
|18 186
|0,9%
|2,9%
|4,3%
|5,1%
|40,2%
|123,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 733,9
|-0,7%
|-1,0%
|3,7%
|13,2%
|42,9%
|185,3%
|ATX
|5 807,44
|0,3%
|3,3%
|8,1%
|9,0%
|44,2%
|93,3%
|PX
|2 711,7
|0,7%
|2,7%
|2,3%
|1,0%
|35,6%
|157,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 650
|-0,1%
|0,6%
|4,7%
|13,0%
|61,5%
|195,2%
|Mol
|3 528
|-1,2%
|-5,3%
|-1,8%
|20,0%
|18,9%
|58,5%
|Richter
|11 600
|-1,9%
|-0,9%
|13,2%
|17,6%
|9,0%
|33,3%
|Magyar Telekom
|1 974
|-0,9%
|0,2%
|2,4%
|10,2%
|37,3%
|378,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,69
|0,0%
|5,8%
|10,6%
|16,5%
|-8,5%
|10,2%
|Brent
|71,81
|0,1%
|6,0%
|10,6%
|18,0%
|-6,1%
|14,1%
|Arany
|5 054,83
|0,9%
|1,1%
|6,6%
|16,9%
|72,1%
|183,2%
|Devizák
|EURHUF
|379,8
|0,2%
|0,1%
|-1,4%
|-1,1%
|-5,6%
|5,9%
|USDHUF
|322,2194
|0,0%
|0,7%
|-1,9%
|-1,4%
|-16,2%
|9,0%
|GBPHUF
|435,6250
|0,4%
|-0,1%
|-1,3%
|-1,1%
|-10,2%
|5,1%
|EURUSD
|1,1787
|0,2%
|-0,5%
|0,5%
|0,4%
|12,5%
|-2,8%
|USDJPY
|155
|0,0%
|1,2%
|-1,9%
|-1,1%
|3,7%
|46,9%
|GBPUSD
|1,3501
|0,3%
|-0,8%
|0,3%
|0,4%
|6,8%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 992
|1,5%
|-1,2%
|-23,0%
|-23,4%
|-30,9%
|21,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|0,2%
|0,8%
|-5,1%
|-2,2%
|-9,6%
|206,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-0,3%
|-0,6%
|-4,3%
|-5,7%
|7,6%
|-880,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,55
|0,2%
|-1,2%
|-4,0%
|-4,7%
|-3,8%
|163,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Sean Anthony Eddy
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Az AI-ról szóló friss jelentés újabb eladási hullámot indított az amerikai tőzsdéken
Néhány papír különösen nagy ütést kapott.
Kimondták az amerikaiak: hiába az egyezmény Oroszországgal, új nukleáris veszély fenyeget
Masszív építkezésbe kezdett egy nagyhatalom.
Kiszivárgott a levél: kemény üzenetet kapott Orbán Viktor az Európai Tanács elnökétől
Egyetlen tagállam sem áshatja alá az Európai Tanács által közösen meghozott döntések hitelességét.
Drámai javaslat érkezett: evakuálni kellene az alacsonyan fekvő észak-német területeket
A kérdés, meddig bírják a gátak.
Brutális hóvihar söpör végig a keleti parton, elesett a légiközlekedés az Egyesült Államokban
Ezrével törlik a járatokat.
Erős napja volt a magyar tőzsdének
Ralizott a Richter.
Megosztja a horvátokat az esti alkoholtilalom ötlete – a lakosság több mint 55 százaléka támogatná
Nem lesz országos alkoholtilalom Horvátországban, de este 8 után korlátozhatják az árusítást a városok.
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?