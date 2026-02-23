  • Megjelenítés
Csúnyán elromlott a hangulat, ütik az amerikai tőzsdéket
Üzlet

Csúnyán elromlott a hangulat, ütik az amerikai tőzsdéket

Portfolio
Az európai részvények bizonytalan felütéssel kezdték a hetet, a globális piacok igyekeznek belőni Donald Trump legújabb globális vámintézkedéseinek hatását. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe.
Csúnya esés

Nem enyhül a nyomás az amerikai tőzsdéken, a Dow már 1,7 százalékos mínuszban van, az S&P 500 1,2 százalékot, a Nasdaq pedig 1,4 százalékot esett.

jkuqB3DX
Az AI-ról szóló friss jelentés újabb eladási hullámot indított az amerikai tőzsdéken

Heves eladási hullám söpört végig hétfőn a Wall Streeten, miután a Citrini Research vasárnap közzétett egy elemzést a mesterséges intelligencia gazdasági kockázatairól. A kiszállítási, a pénzügyi és a szoftvercégek részvényei egyaránt meredeken zuhantak - jelentette a Bloomberg.

Az AI-ról szóló friss jelentés újabb eladási hullámot indított az amerikai tőzsdéken
Erős napja volt a magyar tőzsdének

Bár a nemzetközi piacokon vegyes mozgásokat lehetett ma látni, a magyar tőzsde relatíve felülteljesítő volt.

Erős napja volt a magyar tőzsdének
Egyre lejjebb

Begyorsult az esés az amerikai tőzsdéken, a Dow már 1,4 százalékos mínuszban van, az S&P 1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került lejjebb. Az esés elsősorban annak tudható be, hogy nagy a bizonytalanság az USA kereskedelempolitikája körül, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy emeli a globális vámokat, miután a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte „viszonossági” vámtarifáit.

DCAZ45ZL
Esésben Amerika

Mindhárom vezető amerikai részvényindex mínuszban van: a Dow és az S&P 500 is 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.

Olyan történt most az orosz olajjal, amire három éve nem volt példa

Közel hároméves csúcsra emelkedett az orosz Urals típusú kőolaj árengedménye a nemzetközi piacokon, mivel a nyugati szankciók egyre hatékonyabban korlátozzák az orosz olajkereskedelmet, írja a Bloomberg. Az exportárak jelenleg jóval elmaradnak a Kreml költségvetési terveiben szereplő szintektől.

Olyan történt most az orosz olajjal, amire három éve nem volt példa
Hódít a kvantumszámítástechnika, itt az új európai csillag

A finn IQM kvantumszámítógépes startup bejelentette, hogy a New York-i tőzsdére lép, ezzel Európa egyik első nyilvánosan jegyzett kvantumszámítástechnikai vállalata lehet - közölte a Cnbc.

Hódít a kvantumszámítástechnika, itt az új európai csillag
Közel 250 ezer Richter-részvény cserélt gazdát

A Richter bejelenti, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet alapszabályának és javadalmazási politikájának megfelelően 2026. február 23-án 247 943 db saját részvényt adott át az MRP Szervezet részére.

Az átadás után a társaság saját részvény állománya 3 263 883 db, csoport szinten 3 263 883 db.

Karnyújtásnyira a történelmi csúcs a Richternél!

A bizonytalan nemzetközi miliőben komoly emelkedésben van a magyar tőzsde, ráadásul alig pár forintra van a történelmi csúcs a Richter részvényénél.

Karnyújtásnyira a történelmi csúcs a Richternél!
Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról

A világ legnagyobb urántermelője, a kazah állami Kazatomprom nagyszabású megállapodást kötött az indiai atomenergia-ügyi minisztériummal. A vállalat közlése szerint az ügylet volumene olyan jelentős, hogy értéke meghaladja a cég könyv szerinti eszközértékének 50 százalékát - írta meg a Mining.

Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról
Bemondták a profik: ezekben a részvényekben várható a nagy növekedés

A Goldman Sachs elemzői szerint a török bankrészvények a közelmúltbeli rali ellenére további emelkedés előtt állhatnak. A lassuló infláció és a csökkenő kamatok ugyanis 2027-ben újabb lendületet adhatnak a szektornak, írja a Bloomberg.

Bemondták a profik: ezekben a részvényekben várható a nagy növekedés
Kiverte a biztosítékot a techguru kijelentése: őrültség, amit a ChatGPT fogyasztásáról állítanak?

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy indiai technológiai csúcstalálkozón utasította vissza a mesterséges intelligencia erőforrásigényét érintő kritikákat. A vezető az algoritmusok energiafogyasztását az emberéhez hasonlította, amivel élénk vitát váltott ki - számolt be a Cnbc.

Kiverte a biztosítékot a techguru kijelentése: őrültség, amit a ChatGPT fogyasztásáról állítanak?
Fájdalmas hírt közölt a gyógyszeripari óriás

A Novo Nordisk részvényárfolyama több mint 10 százalékot zuhant, miután a vállalat bejelentette: új generációs elhízás elleni gyógyszere nem hozta a várt eredményeket a klinikai vizsgálatok során - írta a Cnbc.

Fájdalmas hírt közölt a gyógyszeripari óriás
Egyre feljebb a BUX

A bizonytalan nemzetközi részvénypiaci környezetben felülteljesítő ma a BUX: a magyar tőzsde már 0,9 százalékkal került feljebb, jelenleg az összes blue chip árfolyama emelkedik, a Richternél és az OTP-nél sincs messze a történelmi csúcs.

Valósággal kilőtt ez a magyar részvény!

Jelentős forgalom mellett kilőtt ma az Appeninn részvénye, egy pénteki bejelentésre reagálnak a befektetők.

Valósággal kilőtt ez a magyar részvény!
Így nyitott a magyar tőzsde a hétvégi fejlemények után

A növekvő nemzetközi tőkepiaci bizonytalanság ellenére kisebb pluszban indítja a napot a magyar tőzsde.

Így nyitott a magyar tőzsde a hétvégi fejlemények után
Eséssel indul a nap Európában

A hétvégi vámbejelentésekre reagálva esés látszik az európai tőzsdéken: a DAX már 0,7 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,4 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos mínuszban van.

Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt

A bitcoin hétfőn, az ázsiai kereskedés kezdetén közel 5 százalékot esett az amerikai vámpolitika körüli bizonytalanság miatt, írja a Bloomberg.

Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt
Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre

Az arany árfolyama ma eddig másfél százalékkal került feljebb és elérte az 5160 dollárt unciánként, ami több mint három hetes csúcsot jelenti, mivel az újraéledő amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak a menedékeszközök felé irányították a befektetők figyelmét.

Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,42 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
  • Bizonytalan nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,43 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,1 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,81 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai porondon indulnak az események, a KSH reggel közzéteszi a negyedik negyedéves beruházási adatokat. Nemzetközi téren a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 625,97 0,5% 0,3% 2,3% 3,3% 12,3% 57,6%
S&P 500 6 909,51 0,7% 1,1% 1,7% 0,9% 12,9% 76,9%
Nasdaq 25 012,62 0,9% 1,1% 0,1% -0,9% 13,3% 84,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 825,7 -1,1% -0,2% 7,2% 12,9% 46,9% 89,3%
Hang Seng 26 413,35 -1,1% -0,6% -0,3% 3,1% 17,0% -13,8%
CSI 300 4 660,41 0,0% 0,0% -1,2% 0,7% 18,6% -19,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 260,69 0,9% 1,4% 2,3% 3,1% 13,2% 80,5%
CAC 8 515,49 1,4% 2,5% 5,6% 4,5% 4,8% 47,5%
FTSE 10 686,89 0,6% 2,3% 5,5% 7,6% 23,4% 61,3%
FTSE MIB 46 472,98 1,5% 2,3% 3,9% 3,4% 21,5% 100,9%
IBEX 18 186 0,9% 2,9% 4,3% 5,1% 40,2% 123,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 125 733,9 -0,7% -1,0% 3,7% 13,2% 42,9% 185,3%
ATX 5 807,44 0,3% 3,3% 8,1% 9,0% 44,2% 93,3%
PX 2 711,7 0,7% 2,7% 2,3% 1,0% 35,6% 157,2%
Magyar blue chipek              
OTP 39 650 -0,1% 0,6% 4,7% 13,0% 61,5% 195,2%
Mol 3 528 -1,2% -5,3% -1,8% 20,0% 18,9% 58,5%
Richter 11 600 -1,9% -0,9% 13,2% 17,6% 9,0% 33,3%
Magyar Telekom 1 974 -0,9% 0,2% 2,4% 10,2% 37,3% 378,0%
Nyersanyagok              
WTI 66,69 0,0% 5,8% 10,6% 16,5% -8,5% 10,2%
Brent 71,81 0,1% 6,0% 10,6% 18,0% -6,1% 14,1%
Arany 5 054,83 0,9% 1,1% 6,6% 16,9% 72,1% 183,2%
Devizák              
EURHUF 379,8 0,2% 0,1% -1,4% -1,1% -5,6% 5,9%
USDHUF 322,2194 0,0% 0,7% -1,9% -1,4% -16,2% 9,0%
GBPHUF 435,6250 0,4% -0,1% -1,3% -1,1% -10,2% 5,1%
EURUSD 1,1787 0,2% -0,5% 0,5% 0,4% 12,5% -2,8%
USDJPY 155 0,0% 1,2% -1,9% -1,1% 3,7% 46,9%
GBPUSD 1,3501 0,3% -0,8% 0,3% 0,4% 6,8% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 992 1,5% -1,2% -23,0% -23,4% -30,9% 21,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 0,2% 0,8% -5,1% -2,2% -9,6% 206,7%
10 éves német állampapírhozam 2,7 -0,3% -0,6% -4,3% -5,7% 7,6% -880,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,55 0,2% -1,2% -4,0% -4,7% -3,8% 163,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
