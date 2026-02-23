Csúnyán elromlott a hangulat, ütik az amerikai tőzsdéket

A Richter bejelenti, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet alapszabályának és javadalmazási politikájának megfelelően 2026. február 23-án 247 943 db saját részvényt adott át az MRP Szervezet részére.

Az átadás után a társaság saját részvény állománya 3 263 883 db, csoport szinten 3 263 883 db.