Ezt lehet kihozni az "Európa kulturális fővárosa" címből − Soha vissza nem térő alkalom?

A Portfolio Checklist pénteki adásában azt vizsgáltuk meg részletesen, hogy mi áll az „Európa kulturális fővárosa” koncepció mögött. Gosztola Juditot, a Pénzcentrum szerkesztőjét saját látogatásának friss tapasztalatairól kérdeztük, azaz, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban és mennyiben testesít meg hosszú távú városfejlesztési eszközt a titulus. (A megszólalás 16:39-nél indul.)

A műsor másik részében Mohos Kristóf, a Portfolio elemzőjének segítségével a MOL frissen közzétett 2025. évi negyedik negyedéves jelentése apropóján nézzük meg, hogy mi okozott meglepetést az elemzők számára, milyen tényezők hathatnak a vállalat működésére idén, és ennek megfelelően hogyan alakulhat a cég részvényárfolyama.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Jelentett a Mol: következmények és kilátások − (01:39)
  • Mennyire éri meg Európa kulturális fővárosának lenni? − (16:39)
  • Tőkepiaci kitekintő − (26:55)

