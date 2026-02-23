Ezt lehet kihozni az "Európa kulturális fővárosa" címből − Soha vissza nem térő alkalom?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

Intro − (00:00)

Jelentett a Mol: következmények és kilátások − (01:39)

Mennyire éri meg Európa kulturális fővárosának lenni? − (16:39)

Tőkepiaci kitekintő − (26:55)

Címlapkép forrása: Michael Heitmann/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ