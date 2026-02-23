  • Megjelenítés
Így nyitott a magyar tőzsde a hétvégi fejlemények után
Így nyitott a magyar tőzsde a hétvégi fejlemények után

Portfolio
A növekvő nemzetközi tőkepiaci bizonytalanság ellenére kisebb pluszban indítja a napot a magyar tőzsde.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,4 százalékkal került feljebb,

így jelenleg 126 225 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,

a Richter árfolyama 1,5 százalékos pluszban áll,

a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 0,8 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Appeninn és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a Waberer's indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az Appeninn is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
