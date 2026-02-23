Karnyújtásnyira a történelmi csúcs a Richternél!

A bizonytalan nemzetközi miliőben komoly emelkedésben van a magyar tőzsde, ráadásul alig pár forintra van a történelmi csúcs a Richter részvényénél.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1 százalékot emelkedett.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik,

a Richter mindössze 20 forintra van az új történelmi csúcstól.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a 4iG papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,7 százalékkal került lejjebb, a Waberer's árfolyama pedig 3,3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,15 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a 4iG és az Appeninn részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

