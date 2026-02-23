  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: nem fog elektromos autót gyártani a Lamborghini
Üzlet

Megszületett a döntés: nem fog elektromos autót gyártani a Lamborghini

Portfolio
A Lamborghini vezérigazgatója megerősítette, hogy a márka nem készíti el a 2028-ra tervezett, tisztán elektromos Lanzador modellt. Helyette a vállalat 2030-ig kizárólag a konnektoros (plug-in) hibrid technológiára összpontosít a kínálatában - írta a The Times.

Stephan Winkelmann kijelentette,

hogy az elektromos autók fejlesztése a Lamborghini számára jelenleg csupán "drága hobbi" lenne, ezért a Lanzador projektet még a piaci bevezetés előtt leállították.

A döntés 2023 végén született meg, amelyet több mint egyéves belső egyeztetés, a vásárlói visszajelzések kiértékelése és átfogó piacelemzés előzött meg.

A Lanzador helyett a gyártó egy plug-in hibrid modellt vezet be, így 2030-ra az Audi olasz leányvállalatának teljes portfóliója hálózatról tölthető hibridekből áll majd. Winkelmann hangsúlyozta, hogy a belső égésű motorokat "ameddig csak lehet", a kínálatban tartják.

Még több Üzlet

Heteken belül új kínai autómárka jelenik meg Magyarországon

Kíméletlen javaslat érkezett Brüsszelbe, jelentős változásokat akarnak a céges autóknál

Csúnyán elromlott a hangulat, ütik az amerikai tőzsdéket

A projekt leállítása mögött több tényező is meghúzódik. Egyrészt az Európai Unió szabályozási környezete, amely a kis szériás gyártókra vonatkozó kivételek révén 2035 után is lehetővé tenné korlátozott számú, belső égésű motorral szerelt jármű forgalmazását. Másrészt Winkelmann arra hivatkozott, hogy a tisztán elektromos autók iránti kereslet a Lamborghini célpiacán megtorpant. Az ügyfelek számára a márkaélmény szerves részét képezi a belső égésű motor hangja és karaktere, amelyet a villanyautók jelenlegi formájukban nem tudnak visszaadni.

Ha a piac és a vásárlói bázis nem áll készen, a tisztán elektromos hajtáslánc fejlesztésébe történő masszív befektetés drága hobbi lenne. Ez pénzügyileg felelőtlen lépés volna a részvényesekkel, az ügyfelekkel, a munkavállalóinkkal és családjaikkal szemben

– fogalmazott a vezérigazgató. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy a távolabbi jövőben készülhet tisztán elektromos Lamborghini, de hozzátette: egyelőre kizárólag a plug-in hibrid technológiában gondolkodnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak
Csúnyán elromlott a hangulat, ütik az amerikai tőzsdéket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility