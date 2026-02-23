Megszületett a döntés: nem fog elektromos autót gyártani a Lamborghini

Stephan Winkelmann kijelentette,
hogy az elektromos autók fejlesztése a Lamborghini számára jelenleg csupán "drága hobbi" lenne, ezért a Lanzador projektet még a piaci bevezetés előtt leállították.
A döntés 2023 végén született meg, amelyet több mint egyéves belső egyeztetés, a vásárlói visszajelzések kiértékelése és átfogó piacelemzés előzött meg.
A Lanzador helyett a gyártó egy plug-in hibrid modellt vezet be, így 2030-ra az Audi olasz leányvállalatának teljes portfóliója hálózatról tölthető hibridekből áll majd. Winkelmann hangsúlyozta, hogy a belső égésű motorokat "ameddig csak lehet", a kínálatban tartják.
A projekt leállítása mögött több tényező is meghúzódik. Egyrészt az Európai Unió szabályozási környezete, amely a kis szériás gyártókra vonatkozó kivételek révén 2035 után is lehetővé tenné korlátozott számú, belső égésű motorral szerelt jármű forgalmazását. Másrészt Winkelmann arra hivatkozott, hogy a tisztán elektromos autók iránti kereslet a Lamborghini célpiacán megtorpant. Az ügyfelek számára a márkaélmény szerves részét képezi a belső égésű motor hangja és karaktere, amelyet a villanyautók jelenlegi formájukban nem tudnak visszaadni.
Ha a piac és a vásárlói bázis nem áll készen, a tisztán elektromos hajtáslánc fejlesztésébe történő masszív befektetés drága hobbi lenne. Ez pénzügyileg felelőtlen lépés volna a részvényesekkel, az ügyfelekkel, a munkavállalóinkkal és családjaikkal szemben
– fogalmazott a vezérigazgató. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy a távolabbi jövőben készülhet tisztán elektromos Lamborghini, de hozzátette: egyelőre kizárólag a plug-in hibrid technológiában gondolkodnak.
