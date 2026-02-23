  • Megjelenítés
Új repülégéphajtóművet fejlesztene a Rolls-Royce
Új repülégéphajtóművet fejlesztene a Rolls-Royce

A Rolls-Royce arra kéri a brit kormányt, hogy még az év első felében kötelezze el magát egy új repülőgéphajtómű fejlesztésének állami támogatása mellett. A projekt révén a vállalat visszatérhetne a keskeny törzsű repülőgépek piacára, ahonnan több mint egy évtizede vonult ki - írta meg a Financial Times.

A FTSE 100 indexben jegyzett vállalat első körben

100-200 millió fontos támogatást igényel egy kísérleti hajtómű, az UltraFan 30 fejlesztésére és tesztelésére.

A sorozatgyártásra alkalmas végleges hajtómű kifejlesztése várhatóan mintegy 3 milliárd fontba kerülne. Tufan Erginbilgiç vezérigazgató az elmúlt hetekben személyesen is egyeztetett Peter Kyle gazdasági miniszterrel az ügyben.

A brit kormánytisztviselők több finanszírozási lehetőséget is vizsgálnak. Szóba jöhet az Aerospace Technology Institute (ATI), a Nemzeti Vagyonalap (National Wealth Fund), illetve az úgynevezett indító támogatás (launch aid) is. Az ATI-források felhasználása ugyanakkor kényes kérdés, mivel egyensúlyt kell teremteni a Rolls-Royce igényei, valamint a szintén jelentős brit jelenléttel rendelkező Airbus és Safran érdekei között. Az sem kizárt, hogy a kormány közvetlen részesedést szerez a projektben.

A Rolls-Royce jelenleg kizárólag széles törzsű, nagy hatótávolságú repülőgépekhez gyárt hajtóműveket. A keskeny törzsű gépek – mint az Airbus A320 vagy a Boeing 737 Max – piaca azonban darabszámát tekintve jóval nagyobb szegmenst képvisel a globális polgári repülésben. A vállalat eddig több mint 500 millió fontot fordított az UltraFan kísérleti példányára, amely az első generációs Trent hajtóművekhez képest 25 százalékkal jobb hatékonyságot ígér. A cég 2024-ben jelentette be a kisebb méretű UltraFan 30 változat fejlesztésének megkezdését, amelyet a következő generációs keskeny törzsű repülőgépekhez terveznek.

A projekt azért is időszerű, mert az Airbus és a Boeing várhatóan az évtized végéig dönt a következő generációs típusaik hajtóműveiről. Erginbilgiç jelezte, hogy a Rolls-Royce-nak partnerekre lesz szüksége a keskeny törzsű piacra való visszatéréshez. A vállalat korábban a Pratt & Whitney-vel dolgozott közösen, ám ebből az együttműködésből 2013-ban kilépett.

A Rolls-Royce számításai szerint a projekt mintegy 40 ezer szakképzett munkahelyet teremthet a vállalatnál és a beszállítói láncban. A program teljes élettartama alatt akár 120 milliárd fontos hozzájárulást is jelenthet a brit gazdaságnak. A cég hangsúlyozza, hogy a repülőgépipar globális versenyterep, ahol a riválisok jelentős támogatást kapnak saját kormányaiktól. A projekt finanszírozása iránt Németország is érdeklődik, ahol a Rolls-Royce szintén jelentős gyártókapacitással rendelkezik.

