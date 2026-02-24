100 milliárdos gigaüzletet kötött a Meta és az AMD, ugrik az árfolyam

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A kedden bejelentett ügylet értelmében a Meta az AMD legújabb, Instinct MI450-es sorozatú chipjeiből vásárol, célja pedig, hogy adatközpontjaiban 6 gigawattnyi kapacitást építsen ki.

Az AMD közlése szerint ez gigawattonként több tízmilliárd dolláros bevételt generál a vállalatnak.

A Meta várhatóan az idei év második felében kezdi meg az első gigawattnyi kapacitás telepítését.

A megállapodás részeként az AMD opciós jogot biztosít a Metának akár 160 millió AMD-részvény megvásárlására, darabonként mindössze 1 centért. Ez a mennyiség a chipgyártó tulajdoni hányadának nagyjából 10 százalékát teszi ki, lehívása pedig bizonyos mérföldkövek teljesítéséhez kötött. A teljes részvénycsomag megszerzésének feltétele az AMD tőzsdei árfolyamának emelkedése. Az utolsó részlet csak akkor válik elérhetővé, ha a papír eléri a 600 dolláros szintet, miközben hétfőn 196,60 dolláron zárt.

Az ügylet szerkezete szinte teljesen megegyezik azzal, amelyet az AMD tavaly októberben kötött az OpenAI-jal. Mindkét megállapodás a kritikusok által körkörös finanszírozásnak (round-tripping) nevezett modellt követi. Ennek lényege, hogy az egyik cég fizet a másiknak, amely a kapott összegből az első cég termékeit vagy szolgáltatásait vásárolja meg. A befektetők a mesterséges intelligencia körüli felhajtás közepette eddig pozitívan fogadták az ilyen nagyszabású megrendeléseket, még ha azok vitatható finanszírozási modellen is alapulnak.

Lisa Su, az AMD vezérigazgatója elmondta:

a megállapodással az Nvidiához hasonló versenytársakkal szemben kívánnak pozíciót szerezni, és a nagy ügyfeleket minél hosszabb távra szeretnék magukhoz kötni.

A Meta a múlt héten az Nvidiától is több millió GPU-t rendelt, szintén több tízmilliárd dollár értékben. Mark Zuckerberg januárban arról írt, hogy a Meta az évtized végéig több tíz gigawattnyi, hosszabb távon pedig több száz gigawattnyi adatközponti kapacitást tervez kiépíteni. A vállalat tavaly 72 milliárd dollárt fordított AI-adatközpontokra, idén pedig a kiadások elérhetik a 135 milliárd dollárt is.

A keddi megállapodás abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy az AMD ezúttal egyedi, kifejezetten a Meta igényeire szabott AI-chipeket szállít, nem pedig általános célú, késztermékként elérhető megoldásokat. Az Instinct MI450 chipekből felépülő moduláris architektúrája könnyebben testre szabható, mint a korábbi, egyetlen monolitikus szilíciumlapkára épülő processzorok. A Meta elsősorban inferencia (következtetési) feladatokra – vagyis az AI-modellek felhasználói lekérdezésekre adott válaszainak feldolgozására – optimalizálná a chipeket. Ezzel az AMD közvetlenebb versenybe kerül a Broadcommal, az egyedi tervezésű chipek (ASIC) piacának legnagyobb szereplőjével.

Az AMD árfolyama a nyitás előtti kereskedésben az AMD árfolyama 11,9 százalékot ralizott. Az Nvidia ezzel szemben 0,8 százalékot esett, a Meta pedig 0,5 százalékkal került lejjebb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ