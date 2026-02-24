A karbongazdálkodás lehet a jövő nagy lehetősége?

Az önkéntes karbonpiac jelentős változáson megy keresztül, az egymással is összefüggő megatrendek alakítják át gyökeresen a működését. A cikk a klímamitigáció fő fókuszának és ebből következően a projektfejlesztési irányok alapvető változását mutatja be: ez a technológiai karboneltávolítás és a természet alapú karbongazdálkodás, mely utóbbi nagyon jó lehetőséget jelent hazánk számára is.
Az ökológia monetáris értékké válik
A karbongazdálkodás világában a talaj szénmegkötő képessége válik értékké, tehát egy mérhető, auditálható, és egy egyre értékesebbé váló pénzügyi eszközzé (karbonkreditté) alakítható tényezővé. A karbongazdálkodás nem pusztán agrártechnika, hanem civilizációs döntés is arról, hogy rövid távú kitermelésben vagy hosszú távú ökológiai stabilizációban gondolkodunk-e. Ezért különösen fontosnak tartom azt, hogy a karbongazdálkodást az EU a legújabb karbonpiaci szabályozásával (CRCF) a világon elsőként a fókuszába helyezte. Az EU ezzel mások számára is követendő irányjelzést adott, és Wopke Hoekstra, az EU klímaügyi biztosa konkrétan ki is mondta a pozitív jelzésadást, mint kimondott célt. Ez a jelzés egyben egy hatalmas lehetőséget nyit meg az önkéntes karbonpiac számára, mivel a szabályozás lényege az, hogy a karboneltávolítási és karbongazdálkodási karbonkreditekkel történő kibocsátás-ellentételezést az EU jogilag nem csupán legitimálja, hanem egyenesen ösztönzi is.
Az új GHG-szabvány, mint keretrendszer megjelenik
A szén-dioxid-megkötő és földalapú karboneltávolítási technikákat a minap közzétett és 2027. január 1-jétől alkalmazandó GHG Protocol Land Sector and Removals Standard 1.0 verziója is elismeri és figyelembe veszi. A szabvány szerint a karboneltávolítás az üvegházhatású gázok átvitele a légkörből egy nem légköri tárolóba. Maga a szabvány nem tartalmaz leíró jellegű listát a konkrét karboneltávolítási gyakorlatokról, de elismeri az agrárszektor kibocsátásainak és eltávolításainak azokat a peremfeltételeit, amelyek mentén a projektgazdák felvehetik a tevékenységet az ÜHG-leltárba:
- Földgazdálkodásból származó szén-dioxid-eltávolítás: A földgazdálkodásból származó karboneltávolítás a biomasszában vagy a talajban szén-dioxidot megkötő gazdálkodási gyakorlatok eredményeként a mezőgazdasági területeken bekövetkező nettó szénkészlet-növekedést jelenti. Magyarul, tartósan több szén-dioxidot von ki a légkörből, mint amennyit kibocsát.
- Földhasználat-változásból származó eltávolítások: A földhasználat-változásból származó kibocsátáscsökkentés akkor jöhet létre, ha egy korábbi felhasználási formáról átalakítják egy másikra a földhasználatot. A földhasználat-változásból származó karboneltávolítás akkor következik be, amikor a földhasználat változása a talajban és a biomasszában tárolt szén-dioxid készlet nettó növekedéséhez vezet.
- Szén-dioxid-szivárgás a földterületeken: A szabvány előírja a vállalatok számára, hogy külön jelentsék a földalapú szén-dioxid-elszivárgást, vagyis azokat az ÜHG-kibocsátásokat, amelyek a vállalati értékláncon kívül keletkeznek és amikor tevékenységük máshol a földhasználat változásához vezet. Mindezt annak érdekében, hogy biztosítható legyen a teljes tevékenység nettó éghajlati hasznossága. Tipikusan ilyen, ha a mezőgazdasági tevékenységeket az ipari tevékenységek kiszorítják értékes termőterületekről.
- Biogén eredetű termékek karbonelszámolása: A hosszú élettartamú, biogén eredetű termékek (pl. fa vagy tartós növényi alapú építőipari anyagok, pl. biogén könnyűbeton) szén-dioxid csapdaként is működnek, ami az ilyen termékek vagy anyagok használati fázisában tárolt, biológiai forrásokból származó szén-dioxid elnyelést takarja. Ezzel a szabvány elismeri, hogy a növények által a légkörből eltávolított szén-dioxid a talajon és a növényzeten túl tárolható fizikai termékekben is.
- Technológiai karboneltávolítás geológiai tárolással: A szabvány lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy geológiai tárolással történő karboneltávolításokat is elszámoljanak. A mezőgazdasági bioenergia szén-dioxid-leválasztással és tárolással (Bio-CCS) kombinálva integrálható a vállalati karbonleltárakba karboneltávolításként. Bár nem kizárólag mezőgazdasági tevékenységről van szó, a szabvány kifejezetten lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a geológiai tárolással párosuló technológiai szén-dioxid-leválasztást (DACCS), vagy bioenergia szén-dioxid-leválasztást és tárolást (BECCS) is eltávolításként jelentsék le. Ugyan nem geológiai tárolás, de logikailag idetartozik a bioszén-alapú karboneltávolítás is (BCR), ahol a biomasszát oxigénszegény környezetben pirolizálják, aminek eredményeként stabil, széntartalmú bioszén keletkezik, amelyet talajban vagy tartós anyagokban alkalmazva a biogén széntartalmat évszázadokra kivonják a légköri szénkörforgásából.
Melyek a karbongazdálkodási technikák a gyakorlatban?
A gyakorlatban is megvalósítható mezőgazdasági technológiai, földgazdálkodási és földhasználat-változási jó gyakorlatokból sok van, Magyarországon is több kifejezetten relevánsnak tűnik közülük:
- Tőzeglápok és vizes élőhelyek helyreállítása: Ide tartozik a természetes hidrológia helyreállítása a leromlott tőzeglápokban (peatland rewetting) a tőzeg oxidációjának megakadályozása, illetve az intenzív mezőgazdaság kiépülése miatt korábban vízelvezetett vizes élőhelyek eredeti állapotának helyreállítása (wetland restoration) a talaj szén-dioxid-mineralizációjának megállítása érdekében. Általában földhasználat-változásként kezelik a projekteket, eredményükként a területek kikerülnek az intenzív mezőgazdasági hasznosítás alól és átminősítésre is kerülnek. A karbonelnyelésen túl, a biodiverzitás jelentős növekedéséhez, valamint az elsivatagosodás elleni védekezéshez is kiemelten hozzájárulnak.
- Földgazdálkodás átalakítása: Ezen innovatív, agrártevékenységek célja, hogy a talaj szerves szén-dioxid-készletei az idő előrehaladtával mérhetően növekedjenek a földművelés átalakításával, és ezáltal karboneltávolításra kerüljön sor anélkül, hogy a területek kikerülnének a mezőgazdasági hasznosítás alól. Jó példa rá a regeneratív földművelés (orgainic soil amendments) terjedése, vagy a rendszeres mélyszántással történő felhagyás. De ilyen például a fedőnövénytermesztés (cover cropping) is, ami nem-haszonnövények ültetését jelenti a talaj folyamatos fedésének és az élő gyökerek fenntartása érdekében folyamatosan (évelő) vagy csak a haszonnövény aratása és vetése közötti időszakra. Ez nemcsak a talaj széntartalmát növeli meg jelentősen, de a talaj kiszáradása ellen is véd, így a termésátlagokat is javítja.
- Gyepgazdálkodás és legeltetés átalakítása: Ez már átvezet az állattenyésztéshez, de határterületként ide tartozik a javított gyepgazdálkodás (improved grasslands), amely a gyökérbiomassza és a talaj szén-dioxid-tároló képességének javítását célzó jó gyakorlatok összessége a földhasználat megváltoztatása nélkül. Jellemző projekttípus még ebben a kategóriában a rotációs (adaptív) legeltetés (rotational grazing), ami a legeltetési sűrűség és a legeltetés időzítésének módosítása a talaj szén-dioxid-felhalmozódásának javítása érdekében. Ilyenkor természetesen az állattenyésztésből származó teljes üvegházhatású gázegyenleget is figyelembe kell venni.
- Erdészeti alapú karboneltávolítások: Az erdőgazdálkodás sem maradhat ki a sorból: az erdősítés (afforestation) erdők telepítését jelenti olyan területeken, ahol korábban nem volt erdő, míg az újraerdősítés (reforestation) az erdőborítás helyreállítása korábban erdős területeken. Mindkettőt a földhasználat változásának és besorolásának eredményeként karboneltávolításaként számolják el, tükrözve a biomassza és a talaj szénkészletének éves növekedését a kiindulási értékhez képest. Az agroerdészet (agroforestry) is ide tartozik, ami fák, facsoportok, kisebb ligetek betelepítését jelenti a termőföld parcellákba vagy legelőkbe a vízmegtartás és az erózió elleni küzdelem érdekében. Ennek speciális esete az erdőlegelők létrehozása (silvopasture), ami a fásítás és a legeltetési rendszerek innovatív kombinációja.
Mire kell odafigyelni a projektek során?
A szabvány önmagában nem írja elő konkrétan a jó karbongazdálkodási gyakorlatokat, de szigorú elszámolási keretrendszert biztosít arra vonatkozóan, hogy azok hogyan számolhatók el, és miként lehet karbonkrediteket létrehozni azok alapján, amennyiben bizonyíthatóan növelik a nettó szén-dioxid-készleteket vagy csökkentik a kibocsátást a kiindulási alapszinthez képest. Íme a karbongazdálkodási projektek eredményének gyakorlati kiszámítására vonatkozó főbb követelmények az emissziós faktorok tekintetében az új szabvány alapján:
- Az emissziós faktorok térbeli meghatározása: Minden kibocsátási tényezőt térben is szükséges lehatárolni. Tehát, nem lehet használni őket anélkül, hogy ne legyenek megállapítható a konkrét földgazdálkodási egység (azaz a projekttevékenység tárgyát képező földterület), régió, vagy a joghatóság nyomon követhetőségi szintjei. Meg kell határozni, hogy a projekt milyen térbeli határok között működik, és a kiválasztott szint miért indokolt. A globális átlagok használata önmagában már nem tekinthető semlegesnek.
- Teljes GHG-lábnyom számítás szükséges: Figyelembe kell venni a releváns változást minden földalapú szénkészlet esetében, a referenciaértéket megbízhatóan kell meghatározni, átfogó üvegházhatású gázelszámolást (CO₂, CH₄, N₂O) kell végezni, és az eredmények elszivárgását folyamatosan értékelni kell, hogy csak az állandó pozitív változások kerüljenek figyelembevételre. Ez azt jelenti, hogy a kizárólag biomasszára és szén-dioxidra vonatkozó emissziós faktorok már nem elegendők.
- Allokációs szabályok: Az allokáció már nem csak modellezési választási lehetőség, hanem alapkövetelménnyé vált. Ugyanazt az allokációs módszert kell alkalmazni a kibocsátásokra, a karboneltávolításokra és minden egyéb felhasznált mutatóra. Ha az emissziós faktor nem határozza meg kifejezetten az allokációs logikát, akkor nem lehet bizonyítani a számítás következetességét.
- A biogén kibocsátási tényezőket is kötelező kimutatni: Az a korábban elfogadott kiinduló álláspont, miszerint „a biogén kibocsátási tényező egyenlő a nullával”, már nem felel meg a szigorú karbonelszámolási elveknek. Ha a biogén kibocsátási tényező nincs megadva, a kibocsátások nem tűnnek el, csak egyszerűen hiányoznak a számításból. Ezért az oxidáció kalkulációja során a kibocsátási tényezőket egyenként számszerűsíteni szükséges.
- Az emissziós faktorok mérésen kell alapuljanak: A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az eltávolítási kibocsátási tényezőknek mindig van érvényességi idejük, az élettartamuk nem lehet végtelen, mivel ez utóbbi állítás már nem védhető. A projektekben a szénkészlet-változásokat empirikusan kell alátámasztani, az adatokat rendszeresen újra kell mérni vagy kalibrálni (legalább 5 évente), és a változékonyságon átívelő reprezentativitást bizonyítani szükséges.
Nagyon meglepő lenne, ha a EU által idén tavaszra ígért konkrét, jogszabályban elismert karbonkredit kibocsátásra alkalmas karbongazdálkodási módszertanok nem az új GHG-szabvány alapjára épülnének. Az Unió CRCF szabályozása ezen karbonkrediteket várhatóan egy konverziót követően a „Fit for 90” stratégia eredményeként mind volumenében, mind árazásában további robbanásszerű növekedés előtt álló emissziókereskedelmi (EU ETS) piacon is értékesíthetővé teszi. Mivel az ingyenes karbonkvóták 2035-ig folyamatában kivezetésre kerülnek, és az ETS2 szabályozás újabb szektorokra (épületek, közlekedés) terjeszti ki az ellentételezési kötelezettséget. A karbonkreditek tölthetik be a megnyíló teret és így a következő 10-20 évben nagyon jelentős tőkeáramlás indulhat meg a karbongazdálkodást megvalósító gazdák és projektfejlesztők irányába. Itt van tehát előttünk a nagy lehetőség, csak le kell hajolni érte, hogy ezen új eszköz segítségével valósítsuk meg a közös ökológiai terveinket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
Majdnem 400 repülő objektumot fogtak el a légtérben.
Nyíltan megszegik az EU-s megállapodást Trump legújabb vámjai
Kezdődhetnek elölről a tárgyalások.
Rakétaként lőttek ki a lakossági állampapírok
Nem mindennapi ugrás!
Hátborzongató beszámolók jelentek meg egy titkos fegyverről? - Fényes győzelmet aratott Donald Trump
Tényleg a jövő haditechnikája debütált?
Nagyon idegesek az oroszok: azt mondják, két európai ország titokban atomfegyvert akar adni Ukrajnának
Nagyon meredek prognózis jött Moszkvából.
Kemény bírálatot kapott Trump Berlinből: stratégiai hibákat követett el, még messzebb van az ukrajnai béke, mint előtte
Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt az invázió negyedik évfordulóján.
Otthon és idegenben is vesztésre áll Európa legerősebb gazdasága
Egyetlen ágazat tud csak ellenállni a kihívásoknak.
Egymillió dollárt nyert Budapest
A Bloomberg nemzetközi pályázatán került a legjobbak közé.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?