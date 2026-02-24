  • Megjelenítés
A kiegészítő biztosításokról és a váratlan akciókról szólhat az idei lakásbiztosítási kampány
A kiegészítő biztosításokról és a váratlan akciókról szólhat az idei lakásbiztosítási kampány

A harmadik alkalommal sorra kerülő márciusi kampány során az Insura.hu előrejelzése szerint várhatóan 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződés mozdulhat meg: ezek egy részét lecserélik, a másik részét pedig kedvezőbb biztosítási feltételek mellett dolgozzák majd át. A díjcsökkenés mellett fontos cél lehet idén a meglévő fedezetek körének bővítése, a biztosítók kampányakcióinak jelentős része ugyanis kedvezményesen vagy akár ingyenesen elérhető kiegészítő fedezetekre fókuszál majd - közölte a cég.
A független biztosításközvetítő portál adatai szerint az előző évi kampány a kapcsolódó időszaki kedvezmények nyomán érezhető díjcsökkenést hozott: miközben a teljes év során megkötött lakásbiztosítások átlagdíja évi 47 100 forint volt, a márciusi időszakban kötött szerződések átlagdíja 44 800 forint körül alakult. Azok a szerződők, akik már legalább hároméves lakásbiztosítási szerződéssel rendelkeztek, a váltás nyomán

akár 25-30 százalékos díjcsökkenést is el tudtak érni legalább azonos szintű fedezetek mellett.

„Az idei kampány abból a szempontból különleges, hogy beleesik abba az év közepéig tartó egyéves időszakba, amelyben a biztosítók önkéntes vállalása nyomán nem emelkednek a lakásbiztosítási díjak, beleértve a meglévő szerződések díjainak indexálását is – magyarázta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Most tehát főként azok érhetnek el jelentősebb, akár a tavalyihoz hasonló 20-30 százalékos díjcsökkenést, akik az elmúlt 2-3 évben nem vizsgálták felül meglévő lakásbiztosítási szerződésüket.”

Bár a lakásbiztosítási kampány során elérhető kedvezmények teljes palettája csak március 1-jével vagy azt követően lesz megismerhető, a már jelenleg is rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy

a különféle díjkedvezmények mellett az idén nagyobb hangsúly helyeződik a kiegészítő biztosításokra.

Számos biztosító kínál majd kedvezményesen vagy akár ingyenesen elérhető plusz fedezetet (például állati kártevők okozta károk, vészelhárítás stb.), amelyet az ügyfél egy hosszabb-rövidebb listáról választhat ki a saját igényeinek megfelelően. Mindez kedvezően járul hozzá a biztosítottság szintjének javulásához.

Az idei kampány határidői

Idén is március 1. és 31. között zajlik a lakásbiztosítási kampány, melynek keretében az ügyfeleknek a lakásbiztosítási szerződésük évfordulójától függetlenül lehetőségük lesz arra, hogy meglévő szerződésüket egy számukra kedvezőbbre cseréljék. Tavalyhoz hasonlóan a felmondott szerződések egységesen április 30-án szűnnek meg, függetlenül attól, hogy azokat a kampány melyik napján mondták fel.

Mikor érdemes dönteni a váltásról?

A kampány során a biztosítóknak lehetősége lesz arra, hogy akár a kampányidőszak közepén is új, azonnal elérhető konstrukciókkal erősítsék versenypozícióikat. Ezért nem feltétlenül érdemes már az első napokban meghozni a végleges döntést, ugyanakkor célszerű lehet elkerülni az utolsó napok rohamát is.

