Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?

A Richtert követő elemzők várakozásainak mediánja alapján a bevétel és a bruttó fedezet növekedhetett az október-decemberi időszakban az előző év azonos időszakához viszonyítva, megközelítőleg hasonló mértékben. Az elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT minimálisan emelkedhetett, az adózott eredmény szintjén viszont csökkenést várnak az elemzők a konszenzus szerint.
A várakozások szerint a Richter 236 milliárd forintos bevétellel zárhatta a negyedik negyedévet, ami 6,7 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.
A bruttó fedezet szintén 6,7 százalékkal emelkedhetett, így a fedezeti szint az egy évvel korábbi 68,3 százalékra rúghatott.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés