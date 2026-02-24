Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?

Javában zajlik a negyedik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon itthon, február 27-én, pénteken a Richter teszi közzé számait a társaság eseménynaptára szerint. Megnéztük, hogy az elemzői konszenzus alapján mire számíthatunk.

A Richtert követő elemzők várakozásainak mediánja alapján a bevétel és a bruttó fedezet növekedhetett az október-decemberi időszakban az előző év azonos időszakához viszonyítva, megközelítőleg hasonló mértékben. Az elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT minimálisan emelkedhetett, az adózott eredmény szintjén viszont csökkenést várnak az elemzők a konszenzus szerint.

A várakozások szerint a Richter 236 milliárd forintos bevétellel zárhatta a negyedik negyedévet, ami 6,7 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó fedezet szintén 6,7 százalékkal emelkedhetett, így a fedezeti szint az egy évvel korábbi 68,3 százalékra rúghatott.