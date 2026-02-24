Megszólalt a Mol az MNB-vizsgálatról

A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak - derült ki a vállalat közleményéből. A vállalat közölte: a stratégiai készletek felszabadítását csak akkor kezdeményezték, amikor az ukrán fél tájékoztatása alapján egyértelművé vált, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása kockáztatja a finomítók folyamatos ellátását.

A társaság hangsúlyozta: a készletfelszabadítási igényről szóló sajtó- és tőzsdei közleményt akkor tették közzé, amikor biztossá vált a helyzet üzleti hatása. Ez az időpont akkor következett be, amikor Ukrajnából hivatalos megerősítés érkezett a vezeték újraindításának bizonytalanságáról - írják. Ez az információ vetítette előre ugyanis a Mol saját operatív készleteinek várható kimerülését.

Az elmúlt években a Barátság kőolajvezeték több mint húsz alkalommal állt le műszaki és karbantartási okok, vagy háborús események miatt.

Mivel a szállítás korábban minden esetben újraindult a vállalati készletek elfogyása előtt, ezek a kimaradások nem befolyásolták érdemben az üzletmenetet.

A Mol emlékeztetett arra, hogy a vezeték határon túli szakaszait nem ők üzemeltetik, így az ottani károk elhárítása sem tartozik a hatáskörükbe. A hivatalos tájékoztatás megérkezéséig nem rendelkeztek információval arról, hogy a mostani eset tartós leállást jelent-e - írják.

A vállalat leszögezte továbbá, hogy vezető tisztségviselőik részvényeladásai jogszerűek voltak, és azokról az előírt csatornákon keresztül beszámoltak - közölték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ