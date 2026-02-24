  • Megjelenítés
FONTOS Magyarázattal állt elő Nagy Márton: ezért kell kevesebb bank Magyarországon
Rosszul indul a nap, lefordulás a magyar tőzsdén
Üzlet

Rosszul indul a nap, lefordulás a magyar tőzsdén

Portfolio
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a tegnapi jó teljesítményt követően a BUX több mint 1 százalékos mínuszban indítja a napot, összhangban a gyenge nemzetközi hangulattal.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 1,1 százalékot esett, így jelenleg 125 660 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a Duna House teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a MBH JZB indítja a napot.

Még több Üzlet

Elromlott a hangulat, folytatódik az esés a tőzsdéken

Digitális polccímkék: automatizáció turbófokozatban – Még több kiskereskedelmi techmegoldásról a Portfolio Retail Day 2026-on hallhat első kézből

Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Magyarázattal állt elő Nagy Márton: ezért kell kevesebb bank Magyarországon

Ezt lehet kihozni az "Európa kulturális fővárosa" címből − Soha vissza nem térő alkalom?

Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket
Heteken belül új kínai autómárka jelenik meg Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility