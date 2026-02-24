  • Megjelenítés
Vizsgálatot indított az MNB a Mollal szemben, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt
A Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tranzakciók ügyében, amelyeknél felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja.

Az MNB a Reutersnek levelében válaszában megerősítette,

hogy egy bennfentes kereskedelemre vonatkozó bejelentés nyomán vizsgálják, történt-e jogsértés a Mol részvényeit érintő egyes tőkepiaci ügyletek során.

A jegybank hozzátette, hogy az eljárás lezárásáig nem áll módjukban további részleteket közölni az ügyről.

A hír előzménye, hogy a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz a Mol ügyében. A szervezet álláspontja szerint az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról. Ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felveteték a Szövetség szerint.

A Mol árfolyama a mai kereskedésben 2 százalékos mínuszban van.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

