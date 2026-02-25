  • Megjelenítés
A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb
A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb

Dél-Korea tőzsdei kapitalizációja megelőzte Franciaországét, így az ázsiai országé lett a világ kilencedik legnagyobb részvénypiaca. A lendületet elsősorban a mesterséges intelligencia globális fellendüléséből profitáló technológiai részvények adták - közölte a Bloomberg.
A Bloomberg adatai szerint a dél-koreai tőzsde összértéke 3,76 billió dollárra emelkedett, miután 2025 eleje óta mintegy 2,23 billió dollárral bővült.

Ezzel nemcsak Franciaország 3,69 billió dolláros piaci értékét szárnyalta túl, hanem idén már Németországot is maga mögé utasította.

Az előretörés mögött a befektetők gyors átárazása áll. A tőke a memóriachip-gyártásba és a robotikai szektorba, vagyis a mesterséges intelligencia ellátási láncának kulcsszereplőihez áramlott. Az irányadó Kospi index idén mintegy 44 százalékkal emelkedett, amivel a világ legjobban teljesítő részvénypiacává vált.

rehntFfm

Ezzel szemben a francia CAC 40 mindössze 4 százalékos pluszban áll. Ennek oka a gyengébb befektetői hangulat, a technológiai szektor alacsonyabb súlya, valamint az európai országot terhelő politikai és gazdasági nehézségek.

A tőzsdei helycsere ellenére a két ország gazdasági mérete között továbbra is jelentős a különbség. A Világbank 2024-es adatai szerint Franciaország GDP-je nagyjából 3,16 billió dollár volt, míg Dél-Koreáé 1,88 billió dollár.

Ez azt jelenti, hogy a francia gazdaság mintegy 70 százalékkal nagyobb.

A dél-koreai részvénypiac szárnyalásához több tényező is hozzájárult. Jun Szogjol elnök határozottan kiállt a tőzsdei reformok és a vállalatirányítási változtatások mellett, amelyek javították a befektetők bizalmát. Emellett a memóriachip-hiány és az áremelkedések éles növekedést hoztak a Samsung Electronics és az SK Hynix árfolyamában, míg a robotikai fellendülés a Hyundai Motort és leányvállalatait repítette magasba.

