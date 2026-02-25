Bejelentették : heteken belül jönnek az önvezető autók Budapesten

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A kormánybiztos elárulta:

a közeljövőben négy fajsúlyos bejelentés várható, amelyek alapjaiban érinthetik a hazai technológiai szektort.

Ezek közül a leglátványosabb, hogy

heteken belül megjelennek Budapest utcáin a mesterséges intelligenciával vezérelt önvezető autók.

A feltűnő dekorációval ellátott járművek célja annak bizonyítása, hogy a technológia a jóval bonyolultabb budapesti közlekedési viszonyok között is működőképes, nem csupán a szabályos amerikai vagy kínai úthálózatokon. A tesztprojekt a taxiszolgáltatások kiegészítését célozza, enyhítve a fővárosi kapacitáshiányt. Emellett tárgyalások zajlanak

egy nagy adatközpont létrehozásáról,

humanoid robotok hazai gyártásáról,

valamint egy diagnosztikai-onkológiai központ felállításáról is.

Az elmúlt időszakban az oktatás és az egészségügy területén is rendszerszintű változások indultak. A szakképzésben már minden intézményben megjelent a mesterséges intelligencia oktatása, és a felsőoktatásban is elindultak a specifikus kurzusok.

A mentőautókban már működnek olyan, mesterséges intelligencián alapuló rendszerek, amelyek a stroke-gyanús eseteknél segítik a diagnózist és az adattovábbítást. Emellett kiemelt figyelmet kap a demenciakutatás, valamint a sebészeti robotok alkalmazása, amelyek ma már rutinszerűen támogatják az orvosokat a precíziós beavatkozásoknál.

A munkaerőpiaci kilátásokkal kapcsolatban Palkovics László hangsúlyozta: a robotizáció a jelenlegi munkaerőhiányos környezetben nem fenyegetést jelent, hanem megoldást a hiányzó kapacitások pótlására. A kormány gazdasági várakozásai szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása 2030-ra tizenöt százalékkal járulhat hozzá a magyar GDP növekedéséhez.

Címlapkép forrása: Shutterstock