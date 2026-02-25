  • Megjelenítés
Bejelentették : heteken belül jönnek az önvezető autók Budapesten
Bejelentették : heteken belül jönnek az önvezető autók Budapesten

Portfolio
Palkovics László kormánybiztos szerint Magyarország szintet lépett a mesterséges intelligencia alkalmazásában. A jövőbeli tervek között szerepel önvezető autók budapesti tesztelése, humanoid robotok gyártása és egy onkológiai központ létrehozása. Eközben a technológia az oktatásba és az egészségügybe is egyre mélyebben beépül, 2030-ig pedig jelentős GDP-növekedést várnak tőle - tudósított az Index. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
A kormánybiztos elárulta:

a közeljövőben négy fajsúlyos bejelentés várható, amelyek alapjaiban érinthetik a hazai technológiai szektort.

Ezek közül a leglátványosabb, hogy

heteken belül megjelennek Budapest utcáin a mesterséges intelligenciával vezérelt önvezető autók.

Itt a fordulat a tőzsdéken, az Nvidia jelentését várja a piac

Itt az újabb fordulat a médiaháborúban: mégsem a Netflix veszi meg a világhírű stúdiót?

A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb

A feltűnő dekorációval ellátott járművek célja annak bizonyítása, hogy a technológia a jóval bonyolultabb budapesti közlekedési viszonyok között is működőképes, nem csupán a szabályos amerikai vagy kínai úthálózatokon. A tesztprojekt a taxiszolgáltatások kiegészítését célozza, enyhítve a fővárosi kapacitáshiányt. Emellett tárgyalások zajlanak

  • egy nagy adatközpont létrehozásáról,
  • humanoid robotok hazai gyártásáról,
  • valamint egy diagnosztikai-onkológiai központ felállításáról is.

Az elmúlt időszakban az oktatás és az egészségügy területén is rendszerszintű változások indultak. A szakképzésben már minden intézményben megjelent a mesterséges intelligencia oktatása, és a felsőoktatásban is elindultak a specifikus kurzusok.

A mentőautókban már működnek olyan, mesterséges intelligencián alapuló rendszerek, amelyek a stroke-gyanús eseteknél segítik a diagnózist és az adattovábbítást. Emellett kiemelt figyelmet kap a demenciakutatás, valamint a sebészeti robotok alkalmazása, amelyek ma már rutinszerűen támogatják az orvosokat a precíziós beavatkozásoknál.

A munkaerőpiaci kilátásokkal kapcsolatban Palkovics László hangsúlyozta: a robotizáció a jelenlegi munkaerőhiányos környezetben nem fenyegetést jelent, hanem megoldást a hiányzó kapacitások pótlására. A kormány gazdasági várakozásai szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása 2030-ra tizenöt százalékkal járulhat hozzá a magyar GDP növekedéséhez.

