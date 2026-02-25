Itt az újabb fordulat a médiaháborúban: mégsem a Netflix veszi meg a világhírű stúdiót?

A Warner Bros. igazgatótanácsa egyelőre fenntartja a részvényeseknek tett javaslatát, amely a Netflix részvényenkénti 27,75 dolláros ajánlatát támogatja. Ez utóbbi a stúdió és az HBO megszerzésére irányul.

A testület ugyanakkor megállapította, hogy a Paramount feltételei elérik azt a szintet, amely indokolttá teszi a további tárgyalásokat.

Amennyiben az igazgatótanács végül a Paramount emelt ajánlatát részesíti előnyben, a döntés értelmében a Netflixnek négy munkanapja lesz ellenajánlatot tenni.

A Paramount módosított ajánlata részvényenként 1 dollárral haladja meg a korábbi, 30 dolláros szintet. Ez az összeg az adósságállományt is figyelembe véve mintegy 108 milliárd dolláros vállalatértéket jelent. A Netflix ajánlata hasonló számítási módszerrel 82,7 milliárd dollárt tesz ki, bár a Warner Bros. álláspontja szerint kábelcsatornáinak tervezett leválasztása további értéket teremthetne a befektetők számára.

A Paramount ajánlata több kiegészítő garanciát is tartalmaz. A cég vállalta, hogy a szeptember 30. utáni időszakban negyedévente részvényenként 25 centes kiegészítő kifizetést teljesít mindaddig, amíg a hatósági jóváhagyás meg nem érkezik. Ezenfelül 7 milliárd dolláros bánatpénzt (reverse termination fee) fizetnek, amennyiben a versenyhatóságok megakadályoznák az üzletet. A Paramount azt is megerősítette, hogy átvállalja a 2,8 milliárd dolláros kötbért, amelyet a Warner Bros.-nak kellene fizetnie a Netflix felé a korábbi megállapodás felbontása esetén.

A David Ellison vezette vállalat emellett kötelezettséget vállalt a szükséges források biztosítására akkor is, ha valamelyik hitelező fizetőképességi aggályokra hivatkozva visszalépne a finanszírozástól. Továbbá rögzítették, hogy a Warner Bros. kábelcsatornáinak esetleges teljesítményromlása nem szolgálhat hivatkozási alapként az üzlettől való elállásra.

Az igazgatótanács döntése egy hétnapos tárgyalási periódust zárt le, amelynek során a Paramount ismét egyeztethetett a Warner Bros. vezetésével. A felek az utolsó pillanatig tárgyaltak; a megbeszélés éjfélkor, a kijelölt határidő lejártakor ért véget. A Paramount tavaly szeptember óta törekszik az HBO és a CNN anyavállalatának felvásárlására, amelynek érdekében többször emelték az ajánlati árat és módosították a feltételeket.

A Warner Bros. részvényei a zárás utáni kereskedésben alig egy százalékkal gyengültek, feltehetően azért, mert a befektetők egy része határozottabb lépésekre számított. Ezzel szemben a Paramount árfolyama több mint egy százalékkal emelkedett. A nagy hollywoodi stúdiók – köztük a Paramount és a Warner – régóta piaci konszolidációs nyomás alatt állnak. Ennek oka a hagyományos kábeltévés és mozis bevételek csökkenése, valamint a streamingszolgáltatások nyereségessé tételéhez szükséges jelentős költségcsökkentési kényszer.

