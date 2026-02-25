Kémszoftvereket csepésztek az oroszoknak, lecsapott Amerika

Az Egyesült Államok kedden kiberbiztonsági okokból szankciókat vezetett be négy magánszemély és három szervezet ellen, amelyek részben Oroszországban, részben az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykednek. A büntetőintézkedések hátterében egy volt amerikai kormányzati beszállító munkatársának ügye áll, aki üzleti titkokat lopott el és értékesített tovább.

A pénzügyminisztérium közleménye szerint az érintettek

az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető kibereszközök beszerzésében és terjesztésében vettek részt.

Ezzel párhuzamosan a külügyminisztérium az egyik magánszemélyt és két szervezetet az amerikai szellemi tulajdon védelméről szóló törvény (PAIPA) alapján is feketelistára tette, mivel amerikai állampolgároktól tulajdonítottak el üzleti titkokat.

A szankciók egy amerikai nyomozáshoz kapcsolódnak, amelynek középpontjában az L3Harris nevű védelmi beszállító egykori vezetője, Peter Williams áll. A férfi tavaly bűnösnek vallotta magát kétrendbeli, üzleti titok megsértésére irányuló bűncselekményben. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint Williamst kedden 87 hónap letöltendő szövetségi börtönbüntetésre ítélték.

A vádirat szerint Williams legalább nyolc érzékeny, védett kibertámadási eszközt tulajdonított el munkahelyéről, amelyeket 1,3 millió dollárért értékesített egy orosz közvetítőnek; utóbbi az egyik most szankcionált szervezet. Az érintett szoftverek úgynevezett exploitok, azaz olyan kódok, amelyek szoftveres sebezhetőségek kihasználását teszik lehetővé, jellemzően kémkedés, adatlopás vagy szabotázs céljából.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images