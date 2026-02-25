  • Megjelenítés
Megjött a felpattanás a magyar tőzsdén
Üzlet

Megjött a felpattanás a magyar tőzsdén

Portfolio
Tegnap az OTP és a Mol esése is lefelé húzta a magyar tőzsdét, ma viszont a nemzetközi hangulat javulásával együtt a magyar piac is visszapattant.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban áll, így jelenleg 125 251 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az ANY és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és a MBH JZB indítja a napot.

Még több Üzlet

Itt a fordulat a tőzsdéken, az Nvidia jelentését várja a piac

A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb

Óriási a baj a legendás autómárkánál: tömeges leépítést jelentettek be, brutális a veszteség

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Berobbant a nyersanyagpiaci szuperciklus - Mutatjuk, melyik részvények a legizgalmasabbak a profik szerint

Brüsszel a választásokig várhat az orosz olajtiltással

Hamarosan kiderül, mennyi osztalékot fizet a Telekom - Mutatjuk, hogy mire számítanak az elemzők

Címlapkép forrása: manusapon kasosod

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: küszöbön az újabb háború, ha ez kirobban, 2008 óta nem látott világválság lehet belőle
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Vizsgálódik az MNB, nagyot esett a Mol árfolyama
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility