Óriási a baj a legendás autómárkánál: tömeges leépítést jelentettek be, brutális a veszteség

A cég szerdán közölte, hogy a létszámcsökkentéstől mintegy 40 millió font megtakarítást vár, az átszervezés költségeit pedig nagyjából 15 millió fontra becsüli.

A mostani leépítés jóval mélyebb, mint az egy évvel ezelőtti, amely akkor még csak a munkaerő 5 százalékát érintette.

Az Aston Martin tavaly 493 millió fontos veszteséget könyvelt el, árbevétele pedig 21 százalékkal, 1,26 milliárd fontra esett vissza. A vállalat közlése szerint 2026-ban a szabad pénzáram (free cash flow) ugyan javulhat, de nem válik pozitívvá, holott ez volt a kitűzött kulcscél. Az elmúlt egy évben a gyártó három alkalommal is profit warningot adott ki, legutóbb pénteken.

A James Bond-filmekről ismert márka fordulata a milliárdos Lawrence Stroll irányítása alatt sem valósult meg. A nehézségekhez termékcsúszások, minőségi problémák, az amerikai vámok emelkedése és a kínai piac lassulása egyaránt hozzájárultak. Adrian Hallmark vezérigazgató egy interjúban elismerte, hogy bár nem kizárólag Donald Trump okolható, az amerikai vámok "jelentős részét képezték" a tavalyi problémáknak, a kitűzött nullszaldós célt pedig "jókora különbséggel" vétették el.

Az idei évtől a cég a drágább Valhalla hibrid szuperautó kiszállításának megkezdésétől vár javulást, amely emelheti az átlagos eladási árat. Ez a mutató tavaly 15 százalékkal, 209 ezer fontra csökkent. A 2026-os értékesítési volumen várhatóan a tavalyi 5448 darab körül alakul.

Az Aston Martin az évet 1,38 milliárd fontos nettó adóssággal és 250 millió fontos készpénzállománnyal zárta. Doug Lafferty pénzügyi igazgató szerint idén nem terveznek újabb tőkebevonást. Ehhez hozzájárul az a pénteken bejelentett, 50 millió fontos megállapodás is, amelynek keretében a Stroll által külön irányított Formula–1-es csapatnak értékesítik az Aston Martin névhasználati jogait a 2055 utáni időszakra.

