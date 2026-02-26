A demokraták már tudják, kit kellene meghallgatni Clintonék után az Epstein-ügyben

Hillary Clintont csütörtökön hallgatta meg a képviselőházi bizottság a New York állambeli Chappaquában, míg Bill Clinton meghallgatását péntekre tűzték ki. Robert Garcia, a bizottság rangidős demokrata tagja kijelentette:
a nyilvánosságra került iratokban Donald Trump többször szerepel, mint bármelyik másik volt elnök, ezért neki is válaszolnia kellene a bizottság kérdéseire.
A Fehér Ház egyelőre nem reagált a megkeresésre.
A republikánus James Comer, a Képviselőházi Felügyeleti Bizottság elnöke hosszú meghallgatást helyezett kilátásba. Ennek tárgya egyebek mellett az a támogatás, amelyet Epstein a Clinton Alapítványnak juttatott. Clintonék azt követően egyeztek bele a megjelenésbe, hogy a republikánus többségű testület a Kongresszus megsértésének vádjával fenyegette meg őket, amennyiben nem tesznek eleget az idézésnek. Egy korábbi elnök kongresszusi tanúvallomása szinte példa nélküli az amerikai politikában.
Hillary Clinton nyilatkozatában "halászexpedíciónak" (vaktában való kutakodásnak) minősítette a meghallgatást. Hangsúlyozta: a bizottság tisztában van azzal, hogy nincs olyan információ a birtokában, amely segítené a nyomozást. Szerinte a cél kizárólag a figyelem elterelése Trump saját Epstein-kapcsolatairól. A volt first lady emlékeztetett arra, hogy felajánlották írásos, eskü alatti nyilatkozat benyújtását – ahogyan azt más beidézettek is megtehették –, ám a bizottság ezt elutasította.
Bill Clinton többször is utazott Epstein magánrepülőgépén, még mielőtt a pénzember 2008-ban bűnösnek vallotta volna magát egy floridai ügyben. Utóbbi eljárásban a vádak között szerepelt kiskorú prostitúcióra való rábírás is. Epstein emellett adományokkal támogatta mindkét Clinton kampányát, az általa irányított jótékonysági szervezet pedig 25 ezer dollárt utalt a Clinton Alapítványnak. Egy februári BBC-interjúban Hillary Clinton elmondta: férje jótékonysági munkája kapcsán repült Epstein gépén, ő maga pedig nem emlékszik arra, hogy valaha találkozott volna a pénzemberrel. Epstein bűntársát, a kiskorúak szexuális kizsákmányolása miatt húszéves börtönbüntetését töltő Ghislaine Maxwellt saját bevallása szerint néhányszor látta, többek között lánya, Chelsea 2010-es esküvőjén.
Trump és Clintonék egyaránt tagadják, hogy tudtak volna Epstein bűncselekményeiről.
Az ügy politikailag mindkét oldal számára kényes. Trump februárban az NBC-nek nyilatkozva "sajnálatosnak" nevezte, hogy Clintonékat faggatják, miközben saját környezetében is akadnak Epstein-kapcsolatokkal rendelkező személyek. Köztük van Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Bannon korábbi tanácsadó is. A bizottság emellett hat órán keresztül hallgatta meg Leslie Wexner milliárdost, akinek Epstein hosszú éveken át kezelte a vagyonát. Wexner elismerte, hogy családjával együtt járt Epstein karibi magánszigetén, de állítása szerint nem tudott a bűncselekményekről.
Címlapkép forrása: Portfolio
