  • Megjelenítés
A demokraták már tudják, kit kellene meghallgatni Clintonék után az Epstein-ügyben
Üzlet

A demokraták már tudják, kit kellene meghallgatni Clintonék után az Epstein-ügyben

Portfolio
A demokraták azt követelik, hogy Donald Trump elnök is tegyen vallomást az Epstein-ügyben a kongresszusi vizsgálóbizottság előtt. A követelés azt követően fogalmazódott meg, hogy a republikánusok Hillary és Bill Clintont is beidézték meghallgatásra az elhunyt pénzember kapcsolatainak felderítése céljából - írta a Bloomberg.

Hillary Clintont csütörtökön hallgatta meg a képviselőházi bizottság a New York állambeli Chappaquában, míg Bill Clinton meghallgatását péntekre tűzték ki. Robert Garcia, a bizottság rangidős demokrata tagja kijelentette:

a nyilvánosságra került iratokban Donald Trump többször szerepel, mint bármelyik másik volt elnök, ezért neki is válaszolnia kellene a bizottság kérdéseire.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált a megkeresésre.

A republikánus James Comer, a Képviselőházi Felügyeleti Bizottság elnöke hosszú meghallgatást helyezett kilátásba. Ennek tárgya egyebek mellett az a támogatás, amelyet Epstein a Clinton Alapítványnak juttatott. Clintonék azt követően egyeztek bele a megjelenésbe, hogy a republikánus többségű testület a Kongresszus megsértésének vádjával fenyegette meg őket, amennyiben nem tesznek eleget az idézésnek. Egy korábbi elnök kongresszusi tanúvallomása szinte példa nélküli az amerikai politikában.

Még több Üzlet

Úgy néz ki, csatát veszít a Meta az EU ellen

Leleplezte a Google a vadiúj képgeneráló modelljét, nagy vállalást tettek

Kétes győzelmet aratott az Eli Lilly a fogyasztószer-háborúban

Hillary Clinton nyilatkozatában "halászexpedíciónak" (vaktában való kutakodásnak) minősítette a meghallgatást. Hangsúlyozta: a bizottság tisztában van azzal, hogy nincs olyan információ a birtokában, amely segítené a nyomozást. Szerinte a cél kizárólag a figyelem elterelése Trump saját Epstein-kapcsolatairól. A volt first lady emlékeztetett arra, hogy felajánlották írásos, eskü alatti nyilatkozat benyújtását – ahogyan azt más beidézettek is megtehették –, ám a bizottság ezt elutasította.

Bill Clinton többször is utazott Epstein magánrepülőgépén, még mielőtt a pénzember 2008-ban bűnösnek vallotta volna magát egy floridai ügyben. Utóbbi eljárásban a vádak között szerepelt kiskorú prostitúcióra való rábírás is. Epstein emellett adományokkal támogatta mindkét Clinton kampányát, az általa irányított jótékonysági szervezet pedig 25 ezer dollárt utalt a Clinton Alapítványnak. Egy februári BBC-interjúban Hillary Clinton elmondta: férje jótékonysági munkája kapcsán repült Epstein gépén, ő maga pedig nem emlékszik arra, hogy valaha találkozott volna a pénzemberrel. Epstein bűntársát, a kiskorúak szexuális kizsákmányolása miatt húszéves börtönbüntetését töltő Ghislaine Maxwellt saját bevallása szerint néhányszor látta, többek között lánya, Chelsea 2010-es esküvőjén.

Trump és Clintonék egyaránt tagadják, hogy tudtak volna Epstein bűncselekményeiről.

Az ügy politikailag mindkét oldal számára kényes. Trump februárban az NBC-nek nyilatkozva "sajnálatosnak" nevezte, hogy Clintonékat faggatják, miközben saját környezetében is akadnak Epstein-kapcsolatokkal rendelkező személyek. Köztük van Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Bannon korábbi tanácsadó is. A bizottság emellett hat órán keresztül hallgatta meg Leslie Wexner milliárdost, akinek Epstein hosszú éveken át kezelte a vagyonát. Wexner elismerte, hogy családjával együtt járt Epstein karibi magánszigetén, de állítása szerint nem tudott a bűncselekményekről.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Hiába a kirobbanó eredmény, lejtőre tették az Nvidiát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility