Átadták Magyarország legnagyobb villamosenergia-tárolóját
Átadták Magyarország legnagyobb villamosenergia-tárolóját

Üzembe helyezték az Alteo új, közel 100 MWh kapacitású villamosenergiatárolóját Győrben, mely az eddig átadott legnagyobb ipari energiatároló hazánkban. A most átadott energiatároló a beépített hazai tárolói teljesítmény mintegy egyötödét adja.
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) keretében meghirdetett, RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázaton az Alteo három leányvállalata nyert támogatást lítium-ionos villamosenergia-tároló létesítésére.

Az Alteo történetének eddigi legnagyobb méretű zöldmezős beruházása három helyszínen összesen 18 milliárd forintból valósult meg, amelyből 6 milliárd forint volt a pályázati támogatás.

A beruházás legjelentősebb eleme az Alteo-Depónia Kft. győri ipari park területén üzembe helyezett 49,9 MW névleges teljesítményű és 99,8 MWh névleges kapacitású villamosenergia-tárolója, amely közel 12,9 milliárd forintból, mintegy 4,4 milliárd forint támogatással jöhetett létre.

A most átadásra került, a hazai tárolói összteljesítmény mintegy ötödét adó energiatároló a fenntartási időszakban az Alteo Szabályozási Központhoz csatlakozik, tovább növelve annak rugalmasságát, erősítve a villamosenergia-ellátás biztonságát és az időjárásfüggő termelők villamosenergia-rendszerbe való hatékony integrációját.

„A régióban elsőként az Alteo helyezett üzembe ipari méretű energiatárolót 2018-ban, az idén átadásra kerülő egységekkel pedig tárolói teljesítményünk eléri a 90 MWot. Az ebből fakadó tapasztalatunkra és saját digitális termelésmenedzsment megoldásainkra építve ma már nemcsak saját eszközeinket optimalizáljuk, hanem partnereink számára is hatékony tárolómenedzsmentet nyújtunk. Az általunk menedzselt jelentős kapacitás révén érdemben hozzá tudunk járulni az energiaigény ingadozásainak kiegyensúlyozásához és az ellátás biztonságának növeléséhez” – mondta az átadóeseményen ifj. Chikán Attila, az Alteo elnök-vezérigazgatója.

