Brutális számok az Nvidiától, még gyorsult is a növekedés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Nvidia ismét felülmúlta a várakozásokat, sőt, a vállalat növekedése az elmúlt negyedévekben tapasztalt normalizálódás helyett ismét gyorsulni kezdett. Bár a cég a következő időszakra is a piaci konszenzusnál több milliárd dollárral magasabb forgalmat prognosztizál, a befektetői reakció mégis visszafogott volt a jelentés után. Ez persze nem jelenti azt, hogy gond lenne a fundamentumokkal, inkább arról van szó, hogy a rendkívül magasan lévő lécet már rekordokkal sem lehet mindig megugrani.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Megint hozta a szokásosat az Nvidia, gyakorlatilag minden fontosabb soron sikerült felülmúlnia a cégnek az elemzői várakozásokat. A bevétel 73 százalékkal százalékkal 68,1 milliárd dollárra nőtt év/év alapon, ami új rekordot jelent. Ez közel 2 milliárd dollárral haladta meg a 66,2 milliárdos elemzői konszenzust.

A növekedés motorja továbbra is az adatközpont-üzletág, amely 75 százalékos növekedést követően 62,3 milliárd dollárt termelt, és immár a teljes bevétel több mint 91 százalékát adja. Érdemes megnézni, hogy

mind a teljes bevételeknél, mind pedig az adatközpont-üzletágnál gyorsulás figyelhető meg a növekedésben, pedig az elmúlt negyedévek a normalizálódásról szóltak.

Az adatközpont üzletág növekedését elsősorban az hajtotta, hogy a nagy felhőszolgáltatók (hyperscalerek) továbbra is teljes gőzzel építik az AI-infrastruktúrájukat, és ez közvetlenül csapódik le az Nvidia rendelésállományában. A CFO külön is kiemelte, hogy a hyperscalerek maradtak a legnagyobb vevőcsoportjuk, és az üzletági bevétel „kicsivel több mint felét” adták, vagyis a szektor költekezése még mindig a cég legfontosabb növekedési motorja.

A siker kulcsa, hogy a cég nem csupán chipeket, hanem komplett, rack-szintű infrastruktúrát kínál – hardvert, szoftvert és hálózati összeköttetést egy kézből. Ezt a stratégiát erősíti az új Rubin platform bejelentése is, amelyet az év második felében kezdhetnek majd szállítani. Ez a rendszer a Blackwellhez képest tízszeres költségcsökkenést ígér a mesterséges intelligencia modellfuttatása (inferencia) terén, választ adva a globális energia- és kapacitáskorlátokra.

A fő termék a mostani ciklusban a Blackwell-generáció, azon belül is a Grace Blackwell rack-scale konfiguráció. Ennek a jelentősége nemcsak abban áll, hogy ez a platform viszi a tréninget, hanem abban is, hogy a fókusz egyre inkább az inference felé tolódik, vagyis arra, amikor a modellek már éles üzemi környezetben futnak és „termelnek”. Jensen Huang ennek megfelelően a konferenciahíváson többször visszatért a „compute equals revenue” gondolatra: az üzenet lényege, hogy az agentic AI terjedésével a számítási kapacitás egyre közvetlenebbül üzleti outputtá és bevétellé fordítható,

ezért a kereslet szerinte nem egyszerű hype, hanem strukturális trend.

Az adatközpont-üzletág növekedésének másik látványos, de sokszor alulértékelt eleme a hálózati komponensek felfutása. Az adatközponti üzletágban az Nvidia 10,98 milliárd dolláros árbevételt jelentett a vállalat hálózati alkatrészeinek értékesítéséből, amelyeket több száz grafikus processzor egység összekapcsolására használnak. Az árbevétel a hálózati alkatrészeknél 263%-kal nőtt az előző évhez képest, ami a vállalat NVLink hálózati technológiájának, valamint a Spectrum-X Ethernet kapcsolóinak erős elterjedését tükrözi, amelyekkel olyan óriásokkal kötöttek új szerződéseket, mint a Meta.

Bár minden az adatközpont-üzletágról szól, röviden tekintsük át a többi szegmenst.

Az Nvidia gaming részlege, amely korábban a cég legnagyobb szegmense volt, 47%-os bevétel növekedést regisztrált az előző évhez képest, elérve a 3,7 milliárd dollárt. Elemzők szerint az Nvidia idén kihagyhatja az új játék GPU bevezetését, mivel a memóriachip-hiány miatt a chipgyártóknak az AI processzorokat kell előnyben részesíteniük. Az Nvidia számára ez azt jelenti, hogy az AI gyorsítók nagy része rack-méretű rendszerekben kerül értékesítésre, mint például a 72 GPU-s Grace Blackwell. A memóriahiány aggodalomra ad okot a befektetők számára. A vállalat arra számít, hogy az ellátási korlátok az év első negyedévében és azt követően hátráltatni fogják az Nvidia játékipari üzletágát.

részlege, amely korábban a cég legnagyobb szegmense volt, 47%-os bevétel növekedést regisztrált az előző évhez képest, elérve a 3,7 milliárd dollárt. Elemzők szerint az Nvidia idén kihagyhatja az új játék GPU bevezetését, mivel a memóriachip-hiány miatt a chipgyártóknak az AI processzorokat kell előnyben részesíteniük. Az Nvidia számára ez azt jelenti, hogy az AI gyorsítók nagy része rack-méretű rendszerekben kerül értékesítésre, mint például a 72 GPU-s Grace Blackwell. A memóriahiány aggodalomra ad okot a befektetők számára. A vállalat arra számít, hogy az ellátási korlátok az év első negyedévében és azt követően hátráltatni fogják az Nvidia játékipari üzletágát. Az autóipari szegmensben , amely magában foglalja az autókhoz és robotokhoz szánt chipeket, az Nvidia 604 millió dolláros negyedéves árbevételt jelentett, ami 6%-os növekedést jelent az előző évhez képest, de elmarad az elemzők 654,8 millió dolláros várakozásaitól.

, amely magában foglalja az autókhoz és robotokhoz szánt chipeket, az Nvidia 604 millió dolláros negyedéves árbevételt jelentett, ami 6%-os növekedést jelent az előző évhez képest, de elmarad az elemzők 654,8 millió dolláros várakozásaitól. Professzionális vizualizációs üzletágában az Nvidia 1,32 milliárd dolláros negyedéves árbevételt jelentett, ami 159%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és meghaladja a 755,4 millió dolláros várakozásokat.

A nettó eredmény 79 százalékkal 39,6 milliárd dollárra ugrott, az egy részvényre jutó eredmény így 82 százalékkal 1,6 dollárra nőtt. Mindkettő bőven meghaladta elemzői várakozásokat.

A marzsok miatt úgy néz ki, hogy nem kell most aggódni, ugyanis történelmi csúcsra tért vissza a mostani negyedévben a vállalat nettó profitmarzsa. A bruttó árrés 75 százalék körül alakult, ami az új termékek felfutása és az ellátási lánc költségei miatt éves szinten enyhe csökkenést mutat.

A legnagyobb meglepetést az előrejelzés okozta: a menedzsment a következő negyedévre 78 milliárd dolláros bevételt vár,

ami jóval meghaladja az elemzők által becsült 72,6 milliárdot.

Különösen figyelemre méltó, hogy a számítások nem tartalmaznak kínai adatközpont-bevételeket. A 78 milliárd dolláros bevétel 77 százalékos növekedésnek felelne meg év/év alapon, ami azt jelentené, hogy az Nvidia bevételeinek újragyorsulása nem csak egy negyedéves sztori lenne (hiszen a lezárt negyedévben volt 73 százalék a növekedés).

A chipgyártó optimista előrejelzése egybeesik a Vera Rubin megoldás gyártásának felfuttatásával, amely a Grace Blackwell utódjaként a következő rack-méretű mesterséges intelligencia rendszer lesz. Az Nvidia szerint a rendszer 72 új generációs Rubin grafikus processzoregysége (GPU) várhatóan tízszer nagyobb teljesítményt nyújt wattonként, mint elődei. Ez a hatékonyságnövekedés, vagyis hogy lényegében hány tokent kapok dolláronként, az egyik legfontosabb paraméter a beruházók számára.

Colette Kress pénzügyi igazgató a jelentés után elmondta, hogy a vállalat a héten szállította ki az első Vera Rubin mintákat az ügyfeleknek, és hogy az Nvidia arra számít, hogy minden modellgyártó és felhőszolgáltató végül bevezeti a rendszert. Elmondta, hogy a vállalat most arra számít, hogy az idei növekedés meghaladja a tavalyi előrejelzésben szereplő 500 milliárd dolláros bevételi lehetőséget a Blackwell és a Rubin között.

A befektetők számára a legfontosabb üzenet, hogy a keresleti oldal továbbra is stabil, mivel a technológiai óriások – az Alphabet, a Microsoft, az Amazon és a Meta – beruházási ciklusa nem tört meg. A 2026-os infrastrukturális kiadásaik elérhetik a 635–665 milliárd dollárt, amelyből az Nvidia aránytalanul nagy mértékben részesedik. Eközben a hangsúly egyre inkább a modellek betanításáról a valós üzleti felhasználás (inferencia) felé tolódik.

Ezen a téren a rendszerhatékonyság a döntő tényező, amiben az Nvidia ökoszisztémája jelenleg verhetetlennek tűnik.

A kockázatok ugyanakkor koncentrálódnak, a vevői kör szűkülése látványos: a jelentések szerint két ügyfél adja a bevétel 36 százalékát. Bár a tőkeerős partnerek rövid távon stabilitást jelentenek, hosszabb távon ez növeli a kitettséget és az ügyfelek alkupozícióját. Figyelmeztető jel a Meta és az AMD nemrég bejelentett együttműködése is. Ez azt jelzi, hogy a legnagyobb vevők stratégiai célja a több beszállítós modell kiépítése és a függőség csökkentése, amit a piac idővel beárazhat az Nvidia növekedési kilátásaiba.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 24. 100 milliárdos gigaüzletet kötött a Meta és az AMD, ugrik az árfolyam

A tőzsdei reakció a jelentés után mérsékelt maradt, ami a csúcsvárakozások tipikus csapdája. Tizennégy negyedévnyi folyamatos pozitív meglepetés után a befektetők már nemcsak a jó teljesítményt, hanem kiugró szenzációt várnak. A zárás után 0,2 százalékot emelkedett az Nvidia árfolyama.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ