Egyszeri tételek taszították veszteségbe a Masterplastot

Jelentős bevételnövekedésről számolt be a Masterplast 2025 negyedik negyedévére, amihez hozzájárult a HEM termékek erőteljes értékesítése és a termékportfólió egészében is élénkült a forgalom – derül ki a társaság ma reggel közzétett gyorsjelentéséből. Az október-decemberi időszakban 60,8 millió eurós bevételt könyvelt el a Masterplast, ami 83 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
Az iparági környezet fokozatosan kedvezőbb irányba mozdul el. Bár az építőipar egészét továbbra sem jellemzi általános konjunktúra, a felújítási piac és a lakásépítési szegmens alakulása már optimizmusra ad okot. Az eurózónában a kamatszint mérséklődése, valamint a REPowerEU források elérhetősége javítja a beruházási környezetet és a finanszírozási feltételeket. Magyarországon további ösztönző programok megjelenése várható, amelyek érdemben támogathatják a kereslet élénkülését a következő időszakban. A Hitelesített Energiamegtakarítások piaca az utolsó negyedévben rendkívüli aktivitást mutatott, amely meghatározó szerepet játszott a társaság teljesítményének alakulásában – írja gyorsjelentésében a Masterplast.
Az egyes termékcsoportokon belül nagyot nőtt a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok, valamint az ipari alkalmazások forgalma, a bevétel több mint a háromszorosára emelkedett mind a két kategóriánál a negyedik negyedévben. Ez annak köszönhető, hogy szignifikánsan emelkedett a Masterplast saját gyártású XPS termékeinek árbevétele is, a részben saját gyártású üveggyapot értékesítése pedig több, mint ötszöröse az egy évvel korábbinak. Az ipari alkalmazásoknál mutatja ki a társaság a korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog (HEM-ek) értékesítését is, amely jelentős bevételt generált a termékcsoportnak, ami bőven ellensúlyozta az egészségipari alapanyagok csökkenő bevételét.
A tetőfóliák és tetőelemek bevétele 41 százalékkal nőtt a saját gyártású tetőfóliák értékesítésének köszönhetően, kisebb, 13 százalékos növekedést mutattak a homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyszámjegyű mértékben emelkedett a szárazépítészeti rendszerek bevétele is. Csökkenés volt viszont az építőipari kiegészítő termékeknél, bár ez a szegmens kis súllyal szerepel a bevételekben.
A regionális megoszlás szerint
a magyar piac bevétele nőtt a legnagyobb mértékben, 177 százalékkal.
Minden termékcsoportban emelkedett az árbevétel, de markáns a növekedésben meghatározó szerepet játszottak a HEM, illetve a HEM programokhoz köthető termékek eladásai. A társaság szeptemberben indította újra országos homlokzat hőszigetelési kedvezményprogramját, a piacon szintén elérhető padlásfödém programban pedig szigeteléssel foglalkozó partnereivel együtt vesz részt a Masterplast. A programokhoz kapcsolódóan az energiamegtakarítás eredményeként egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog keletkezik, az úgynevezett Hitelesített Energiamegtakarítás (HEM). A közvetlenül vagy Masterplast partnerei által közvetetten hitelesített HEM az EKR rendszer keretein belül kerül értékesítésre HEM megvásárlására jogosult félnek.
Kétszámjegyű bevételnövekedést ért el a Masterplast a lengyel, az olasz és a horvát piacon, viszont csökkent a bevétel Romániában, Németországban, Szlovákiában és Észak-Macedóniában.
A bevételek dinamikus növekedése mellett eredményszinten nagy veszteségekről számolt be a Masterplast, a negyedik negyedévet egyszeri tételek nyomasztották:
az év végével a társaság nagy összegű céltartalékot képzett és értékvesztést számolt el gyáregységek és beruházások leírására.
Múlt héten jelentette be a Masterplast, hogy az olasz EPS gyártóegység bezárása, valamint a kőzetgyapot beruházás leállítása mellett határozott. Ennek hátteréről kérdeztük akkor Tibor Dávid elnök-vezérigazgatót:
Az olasz EPS, illetve a kőzetgyapot gyártó beruházások megszüntetésével várható veszteségekre a vállalat összesen 9,8 millió euró értékvesztést és céltartalékot képzett, amely az egyéb ráfordítások soron egyszeri tételként rontja a tárgyévi eredményt. A társaság a kőzetgyapot projekt megvalósítása során előlegeket fizetett a technológiai szállítóknak, amelyek a projekt leállítása miatt nem, vagy csak meghatározott feltételek teljesülése esetén térülhetnek meg. Az elkészült célgépek speciális jellegükből adódóan csak korlátozottan értékesíthetők vagy hasznosíthatók. Mindezekre tekintettel a társaság ezen eszközökre 100 százalékos értékvesztést számolt el - közölte a cég.
A cégnél leginkább figyelt eredményességi mutató, az EBITDA -3,37 millió eurós mínuszt mutatott, viszont az egyszeri tételektől tisztítva pluszba fordul, így 6,44 millió eurós eredményt könyvelt el a cég, ami 2022 második negyedéve óta a legmagasabb érték. A cég közlése szerint a növekvő volumenekkel párhuzamosan a gyártási kapacitások magasabb kihasználtság mellett, javuló hatékonysággal működtek.
A tisztított EBITDA közel 11 százalékos marzsot jelent.
Az adózott eredmény -8,93 millió euró, egyszeri tételek nélkül pedig 2,17 millió euró, a tisztított eredmény jelentős javulás az egy évvel korábbi szinthez képest, amikor veszteséges volt a cég.
Az árfolyamváltozások kedvezőtlen hatást gyakoroltak a társaság pénzügyi eredményére, amelynek következtében a pénzügyi műveletek soron – az alapműködéshez kapcsolódó állományok átértékelése miatt – nem realizált veszteség került elszámolásra. Ezen túlmenően a MIP Alapanyaggyártó Zrt. részére nyújtott kölcsön kivezetésével összefüggésben a társaság 1,3 millió euró összegű pénzügyi veszteséget számolt el a negyedik negyedévben.
A legutóbbi nagyberuházással, a szerencsi üveggyapotgyárral kapcsolatban a cég elmondta, hogy az üzemszerű termelés felfutása terv szerint haladt, de a még alacsony gyártói kapacitáskihasználtság miatt még veszteséggel működött. A társaság dolgozik a káli EPS üzem újraindításán és felfuttatásán, valamint - a lengyel Selena-val közös projekt keretében – a már működő üveggyapot-gyártás további fejlesztési tervének előkészítésén is – közölte a cég.
|A Masterplast negyedéves számai
|ezer EUR
|4Q 24
|4Q 25
|4Q 25*
|változás
|változás*
|Értékesítés árbevétele
|33236
|60856
|60856
|83,1%
|83,1%
|EBITDA
|-1306
|-3370
|6642
|--
|--
|EBITDA-szint
|-3,9%
|-5,5%
|10,9%
|--
|--
|Üzemi eredmény
|-3270
|-5232
|n.a.
|--
|--
|Üzemi eredményszint
|-9,8%
|-8,6%
|n.a.
|--
|--
|Pénzügyi eredmény
|656
|-2341
|n.a.
|--
|--
|Adózás előtti eredmény
|-2474
|-8426
|n.a.
|--
|--
|Adózott eredmény
|-1656
|-8932
|2177
|--
|--
|pénzeszközök
|4370
|11277
|11277
|158,1%
|158,1%
|nettó hitelállomány
|71596
|57033
|57033
|-20,3%
|-20,3%
|*egyszeri tételek nélkül, forrás: Masterplast, Portfolio
Közzétette éves számait is a Masterplast, 2025-ben összességében a bevétel 171 millió eurót tett ki, ami 26 százalékos növekedés 2024-hez képest.
Az EBITDA közel stagnált, 2,2 millió eurót ért el, az egyszeri tételektől tisztítva viszont masszív növekedést mutatott: 12 millió eurós eredménnyel zárta az évet a cég.
Ez 7 százalékos EBITDA-marzsnak felel meg, ami három éve nem látott szint.
Az adózott eredmény viszont még az egyszeri tételektől tisztítva is mínuszos, közel 3 millió eurós a veszteség.
