Egyszeri tételek taszították veszteségbe a Masterplastot

Több mint 80 százalékos bevételnövekedésről számolt be a Masterplast a negyedik negyedévre ma reggel közzétett gyorsjelentésében, a HEM-ek értékesítése nagyot dobott a bevételeken és emelkedik a kereslet a fontosabb termékkategóriákban is. Az eredményeket viszont jelentős egyszeri tételek nyomasztották az olasz gyár bezárása és a végül el nem készülő kőzetgyapotgyárral kapcsolatos leírások és céltartalékolás következtében, ami veszteségeket eredményezett, és az árfolyamhatások sem segítettek az időszakban. A tisztított EBITDA viszont pluszba tudott fordulni ismét mind a negyedévben, mind a teljes 2025-ös pénzügyi évben.

Jelentős bevételnövekedésről számolt be a Masterplast 2025 negyedik negyedévére, amihez hozzájárult a HEM termékek erőteljes értékesítése és a termékportfólió egészében is élénkült a forgalom – derül ki a társaság ma reggel közzétett gyorsjelentéséből. Az október-decemberi időszakban 60,8 millió eurós bevételt könyvelt el a Masterplast, ami 83 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Az iparági környezet fokozatosan kedvezőbb irányba mozdul el. Bár az építőipar egészét továbbra sem jellemzi általános konjunktúra, a felújítási piac és a lakásépítési szegmens alakulása már optimizmusra ad okot. Az eurózónában a kamatszint mérséklődése, valamint a REPowerEU források elérhetősége javítja a beruházási környezetet és a finanszírozási feltételeket. Magyarországon további ösztönző programok megjelenése várható, amelyek érdemben támogathatják a kereslet élénkülését a következő időszakban. A Hitelesített Energiamegtakarítások piaca az utolsó negyedévben rendkívüli aktivitást mutatott, amely meghatározó szerepet játszott a társaság teljesítményének alakulásában – írja gyorsjelentésében a Masterplast.

Az egyes termékcsoportokon belül nagyot nőtt a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok, valamint az ipari alkalmazások forgalma, a bevétel több mint a háromszorosára emelkedett mind a két kategóriánál a negyedik negyedévben. Ez annak köszönhető, hogy szignifikánsan emelkedett a Masterplast saját gyártású XPS termékeinek árbevétele is, a részben saját gyártású üveggyapot értékesítése pedig több, mint ötszöröse az egy évvel korábbinak. Az ipari alkalmazásoknál mutatja ki a társaság a korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog (HEM-ek) értékesítését is, amely jelentős bevételt generált a termékcsoportnak, ami bőven ellensúlyozta az egészségipari alapanyagok csökkenő bevételét.

A tetőfóliák és tetőelemek bevétele 41 százalékkal nőtt a saját gyártású tetőfóliák értékesítésének köszönhetően, kisebb, 13 százalékos növekedést mutattak a homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyszámjegyű mértékben emelkedett a szárazépítészeti rendszerek bevétele is. Csökkenés volt viszont az építőipari kiegészítő termékeknél, bár ez a szegmens kis súllyal szerepel a bevételekben.

A regionális megoszlás szerint

a magyar piac bevétele nőtt a legnagyobb mértékben, 177 százalékkal.

Minden termékcsoportban emelkedett az árbevétel, de markáns a növekedésben meghatározó szerepet játszottak a HEM, illetve a HEM programokhoz köthető termékek eladásai. A társaság szeptemberben indította újra országos homlokzat hőszigetelési kedvezményprogramját, a piacon szintén elérhető padlásfödém programban pedig szigeteléssel foglalkozó partnereivel együtt vesz részt a Masterplast. A programokhoz kapcsolódóan az energiamegtakarítás eredményeként egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog keletkezik, az úgynevezett Hitelesített Energiamegtakarítás (HEM). A közvetlenül vagy Masterplast partnerei által közvetetten hitelesített HEM az EKR rendszer keretein belül kerül értékesítésre HEM megvásárlására jogosult félnek.

Kétszámjegyű bevételnövekedést ért el a Masterplast a lengyel, az olasz és a horvát piacon, viszont csökkent a bevétel Romániában, Németországban, Szlovákiában és Észak-Macedóniában.

A bevételek dinamikus növekedése mellett eredményszinten nagy veszteségekről számolt be a Masterplast, a negyedik negyedévet egyszeri tételek nyomasztották:

az év végével a társaság nagy összegű céltartalékot képzett és értékvesztést számolt el gyáregységek és beruházások leírására.

Múlt héten jelentette be a Masterplast, hogy az olasz EPS gyártóegység bezárása, valamint a kőzetgyapot beruházás leállítása mellett határozott. Ennek hátteréről kérdeztük akkor Tibor Dávid elnök-vezérigazgatót:

Az olasz EPS, illetve a kőzetgyapot gyártó beruházások megszüntetésével várható veszteségekre a vállalat összesen 9,8 millió euró értékvesztést és céltartalékot képzett, amely az egyéb ráfordítások soron egyszeri tételként rontja a tárgyévi eredményt. A társaság a kőzetgyapot projekt megvalósítása során előlegeket fizetett a technológiai szállítóknak, amelyek a projekt leállítása miatt nem, vagy csak meghatározott feltételek teljesülése esetén térülhetnek meg. Az elkészült célgépek speciális jellegükből adódóan csak korlátozottan értékesíthetők vagy hasznosíthatók. Mindezekre tekintettel a társaság ezen eszközökre 100 százalékos értékvesztést számolt el - közölte a cég.

A cégnél leginkább figyelt eredményességi mutató, az EBITDA -3,37 millió eurós mínuszt mutatott, viszont az egyszeri tételektől tisztítva pluszba fordul, így 6,44 millió eurós eredményt könyvelt el a cég, ami 2022 második negyedéve óta a legmagasabb érték. A cég közlése szerint a növekvő volumenekkel párhuzamosan a gyártási kapacitások magasabb kihasználtság mellett, javuló hatékonysággal működtek.

A tisztított EBITDA közel 11 százalékos marzsot jelent.

Az adózott eredmény -8,93 millió euró, egyszeri tételek nélkül pedig 2,17 millió euró, a tisztított eredmény jelentős javulás az egy évvel korábbi szinthez képest, amikor veszteséges volt a cég.

Az árfolyamváltozások kedvezőtlen hatást gyakoroltak a társaság pénzügyi eredményére, amelynek következtében a pénzügyi műveletek soron – az alapműködéshez kapcsolódó állományok átértékelése miatt – nem realizált veszteség került elszámolásra. Ezen túlmenően a MIP Alapanyaggyártó Zrt. részére nyújtott kölcsön kivezetésével összefüggésben a társaság 1,3 millió euró összegű pénzügyi veszteséget számolt el a negyedik negyedévben.

A legutóbbi nagyberuházással, a szerencsi üveggyapotgyárral kapcsolatban a cég elmondta, hogy az üzemszerű termelés felfutása terv szerint haladt, de a még alacsony gyártói kapacitáskihasználtság miatt még veszteséggel működött. A társaság dolgozik a káli EPS üzem újraindításán és felfuttatásán, valamint - a lengyel Selena-val közös projekt keretében – a már működő üveggyapot-gyártás további fejlesztési tervének előkészítésén is – közölte a cég.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 4Q 24 4Q 25 4Q 25* változás változás* Értékesítés árbevétele 33236 60856 60856 83,1% 83,1% EBITDA -1306 -3370 6642 -- -- EBITDA-szint -3,9% -5,5% 10,9% -- -- Üzemi eredmény -3270 -5232 n.a. -- -- Üzemi eredményszint -9,8% -8,6% n.a. -- -- Pénzügyi eredmény 656 -2341 n.a. -- -- Adózás előtti eredmény -2474 -8426 n.a. -- -- Adózott eredmény -1656 -8932 2177 -- -- pénzeszközök 4370 11277 11277 158,1% 158,1% nettó hitelállomány 71596 57033 57033 -20,3% -20,3% *egyszeri tételek nélkül, forrás: Masterplast, Portfolio

Közzétette éves számait is a Masterplast, 2025-ben összességében a bevétel 171 millió eurót tett ki, ami 26 százalékos növekedés 2024-hez képest.

Az EBITDA közel stagnált, 2,2 millió eurót ért el, az egyszeri tételektől tisztítva viszont masszív növekedést mutatott: 12 millió eurós eredménnyel zárta az évet a cég.

Ez 7 százalékos EBITDA-marzsnak felel meg, ami három éve nem látott szint.

Az adózott eredmény viszont még az egyszeri tételektől tisztítva is mínuszos, közel 3 millió eurós a veszteség.

A Masterplast árfolyama idén pluszban áll, 8 százalékot emelkedett a részvény, amivel alulteljesítő a BUX-indexhez képest.

