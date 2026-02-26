Hiába a kirobbanó eredmény, lejtőre tették az Nvidiát

A vártnál erősebb negyedéves eredmények megjelenése után talán meglepetésre nem felfelé indult csütörtökön az Nvidia árfolyama, már 5%-os mínuszban jár a jegyzés. A CNBC szerint ez annak tudható be, hogy a befektetők jobban aggódnak az AI-részvények esetleges jövője kapcsán, mint amennyire az erős negyedik negyedév számít a vállalatnál.

Az aggodalmakat az fűti, hogy a nagy rivális AMD nemrég a kereslet várható tetőzésére figyelmeztetett, amire esett is 17%-ot a részvény. Ma egyébként az AMD is 3,7%-os mínuszban van ismét. A CNBC-nek nyilatkozó piaci szakértők szerint a rövidtávú eredményesség helyett a befektetőket egyre inkább a növekedés hosszútávú fenntarthatósága érdekli, amivel kapcsolatban sokaknak kétségei vannak.