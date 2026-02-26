Hiába a kirobbanó eredmény, lejtőre tették az Nvidiát

Mit művel az Nvidia?
A vártnál erősebb negyedéves eredmények megjelenése után talán meglepetésre nem felfelé indult csütörtökön az Nvidia árfolyama, már 5%-os mínuszban jár a jegyzés. A CNBC szerint ez annak tudható be, hogy a befektetők jobban aggódnak az AI-részvények esetleges jövője kapcsán, mint amennyire az erős negyedik negyedév számít a vállalatnál.
Az aggodalmakat az fűti, hogy a nagy rivális AMD nemrég a kereslet várható tetőzésére figyelmeztetett, amire esett is 17%-ot a részvény. Ma egyébként az AMD is 3,7%-os mínuszban van ismét. A CNBC-nek nyilatkozó piaci szakértők szerint a rövidtávú eredményesség helyett a befektetőket egyre inkább a növekedés hosszútávú fenntarthatósága érdekli, amivel kapcsolatban sokaknak kétségei vannak.
Luczay Péter távozik az Alteótól
Az Alteo bejelentette, hogy Luczay Péter 2026. február 28-ával, több mint 13 év után távozik a cégtől.
Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Legfrissebb közleményében a Mol-csoport felszólítja a JANAF-ot, hogy "haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat". Az olajcég indoklása szerint az EU-s és amerikai szankciók alapján a horvát vezeték-üzemeltetőnek ezt meg kell tennie, a Mol legkésőbb 2026. február 27-ig várja a horvát vállalat válaszát. Elutasítás esetén a magyar vállalat az Európai Bizottsághoz fordulhat és kártérítést indíthat.
Vegyes mozgások az USA-ban, esik az Nvidia a jelentés után
Vegyes elmozdulások láthatók az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,5 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,5 százalékot gyengült. Ugyan az Nvidia negyedéves jelentése bőven felülmúlt a Wall Street várakozásait, ez úgy tűnik, hogy kevésnek bizonyult ahhoz, hogy új lendületet adjon a tőzsdéknek. Az Nvidia árfolyam 2,9 százalékos mínuszban van a jelentés után.
Arany, OTP, magyar tőzsde - Itt vannak most a legjobb lehetőségek
A héten lezajlott az idei első Portfolio Investment Day konferencia, ahol számos érdekes téma előkerült. Az ellátogatók megtudhatták, hogy mibe érdemes fektetni a mosatni piaci helyzetben. Volt szó a makrogazdasági kilátásokról, OTP-ről, magyar tőzsdéről, emellett pedig meghívott szakértőink azt is megosztották, hogy a piac mely szegmenseiben, illetve instrumentumaiban látnak most fantáziát: konkrét nevek is elhangzottak. Az alábbiakban a legfontosabb gondolatok olvashatóak.
Átadták Magyarország legnagyobb villamosenergia-tárolóját
Üzembe helyezték az Alteo új, közel 100 MWh kapacitású villamosenergiatárolóját Győrben, mely az eddig átadott legnagyobb ipari energiatároló hazánkban. A most átadott energiatároló a beépített hazai tárolói teljesítmény mintegy egyötödét adja.
Kis emelkedés
A délutánra ráfordulva fordulat látszik a piacokon, javul a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékos pluszban van, a CAC 0,7 százalékot emelekedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot erősödik.
A magyar piacon is kitart az emelkedés, a BUX 0,2 százalékkal került feljebb, elsősorban az OTP erősödésének, és a Magyar Telekom 5,1 százalékos ralijának köszönhetően.
Lengyelországban terjeszkedik a Shopper Park Plus, aláírták a hitelszerződést
A Shopper Park Plus (SPP) és az Aareal Bank aláírta a lengyelországi kiskereskedelmi portfólió megvásárlásához szükséges finanszírozási dokumentációt, amivel biztossá vált a tranzakció pénzügyi háttere. A megállapodás értelmében az ügylet lezárására várhatóan 2026 márciusának első felében kerül sor.
Történetének első veszteségét szenvedte el a világ egyik legnagyobb autógyártója
A Stellantis autóipari konszern történetének első éves veszteségét könyvelte el a 2025-ös pénzügyi évben. A nettó veszteség 22,3 milliárd euróra rúgott, miközben a vállalat jelentős stratégiai irányváltáson megy keresztül - írta meg a Cnbc. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!
Iránykeresés Európában
Vegyes elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,3 százalékot esett, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze lejjebb került 0,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,3 százalékot esett.
Jelentett az Allianz, esik az árfolyam
Az Allianz negyedik negyedéves nettó nyeresége 7,7 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A gyorsjelentés közzététele után 1,2%-os csökkenést mutat a részvényárfolyam a frankfurti tőzsdén, alulteljesítve a 0,3%-os mínuszban lévő DAX-ot.
Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama - Mi történik?
Valósággal kilőtt a Magyar Telekom részvényeinek árfolyama a ma reggeli kereskedésben a tegnap piaczárás után publikált gyorsjelentésre reagálva, átlag feletti a forgalom a papírok piacán, mutatjuk, mi állhat az emelkedés mögött.
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde
Enyhén negatív elmozdulásokkal indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, a magyar tőzsde viszont folytatja az emelkedést. Itthon a Magyar Telekom teljesít kiemelkedően, miután tegnapi gyorsjelentésből kiderült, hogy az osztalék jelentősen, több mint 50 százalékkal növekedhet tavalyról, és jönnek a további sajátrészvény-vásárlások. Az idei évre emellett további növekedést vár a menedzsment mind a bevételek, mind az eredmények terén a társaság publikus célkitűzése alapján.
Történelmi nyereségről jelentett az Erste Bécsből, és még csak most jön a nagy ugrás
Történetében először átlépte a 3,5 milliárd eurót az Erste Group éves adózás utáni eredménye. Az év egészében 12%-os, csak a negyedik negyedévben 55%-os profitnövekedéssel sikerült új rekordokat elnérnie az osztrák bankcsoportnak. Alábbi grafikonjaink kiegyensúlyozott bővülésről árulkodnak, a hitelállomány például 6,4%-kal, a betétállomány 4,7%-kal bővült egy év alatt. Bár 100 euróból 62 eurót az osztrák és a cseh leánybank szállít továbbra is, euróban a magyar operáció nyeresége is emelkedett tavaly. A készpénzből finanszírozott, még nem konszolidált lengyel bankvásárlás miatt az idei osztalék mindössze 75 cent lesz a tavalyi 3 euró után.
Semmi extra, csak az Nvidia hozta a szokásosat
Az Nvidia ismét felülmúlta a várakozásokat, sőt, a vállalat növekedése az elmúlt negyedévekben tapasztalt normalizálódás helyett ismét gyorsulni kezdett. Bár a cég a következő időszakra is a piaci konszenzusnál több milliárd dollárral magasabb forgalmat prognosztizál, a befektetői reakció mégis visszafogott volt a jelentés után. Ez persze nem jelenti azt, hogy gond lenne a fundamentumokkal, inkább arról van szó, hogy a rendkívül magasan lévő lécet már rekordokkal sem lehet mindig megugrani.
Mérsékelt mozgások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,43 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,96 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,16 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,18 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,09 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események. Délelőtt Lagarde EKB-elnök beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, majd az eurózóna hitelezési adatai és inflációs várakozásai érkeznek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak az ottani munkaerőpiac állapotáról, miközben Oroszország is kamatdöntést tart.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 20,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 20,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 482,15
|0,6%
|-0,4%
|0,8%
|3,0%
|13,4%
|57,6%
|S&P 500
|6 946,13
|0,8%
|0,9%
|0,4%
|1,5%
|16,6%
|81,4%
|Nasdaq
|25 329,04
|1,4%
|1,7%
|-1,1%
|0,3%
|20,1%
|97,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 583,12
|2,2%
|2,5%
|8,8%
|16,4%
|53,2%
|94,2%
|Hang Seng
|26 765,72
|0,7%
|0,2%
|0,1%
|4,4%
|16,2%
|-11,0%
|CSI 300
|4 735,89
|0,6%
|1,6%
|0,7%
|2,3%
|20,6%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 175,94
|0,8%
|-0,4%
|1,1%
|2,8%
|12,3%
|81,4%
|CAC
|8 559,07
|0,5%
|1,5%
|5,1%
|5,0%
|6,3%
|48,0%
|FTSE
|10 806,41
|1,2%
|1,1%
|6,5%
|8,8%
|24,7%
|62,5%
|FTSE MIB
|47 170,44
|1,1%
|1,7%
|5,2%
|5,0%
|21,8%
|104,5%
|IBEX
|18 461
|1,5%
|1,4%
|5,2%
|6,7%
|40,7%
|121,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 083,9
|1,9%
|-0,6%
|1,6%
|14,5%
|47,3%
|188,8%
|ATX
|5 766,12
|1,0%
|-0,9%
|4,5%
|8,3%
|40,3%
|87,7%
|PX
|2 681,51
|0,3%
|-0,7%
|-1,4%
|-0,2%
|34,8%
|151,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 010
|2,8%
|-1,1%
|1,9%
|14,0%
|68,0%
|198,1%
|Mol
|3 522
|1,4%
|-1,5%
|-6,6%
|19,8%
|22,0%
|60,2%
|Richter
|11 910
|0,5%
|0,8%
|14,3%
|20,7%
|12,4%
|35,8%
|Magyar Telekom
|2 060
|1,0%
|3,5%
|6,5%
|15,0%
|40,9%
|395,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,3
|-0,5%
|0,0%
|7,6%
|14,0%
|-5,6%
|2,8%
|Brent
|70,93
|0,1%
|0,9%
|7,6%
|16,6%
|-2,9%
|6,0%
|Arany
|5 192,48
|0,9%
|3,9%
|4,4%
|20,1%
|79,1%
|192,1%
|Devizák
|EURHUF
|375,6900
|-0,7%
|-0,5%
|-1,6%
|-2,1%
|-6,3%
|4,1%
|USDHUF
|318,3409
|-1,0%
|-0,4%
|-2,0%
|-2,6%
|-16,7%
|7,9%
|GBPHUF
|430,7849
|-0,6%
|-0,7%
|-2,3%
|-2,2%
|-10,9%
|3,4%
|EURUSD
|1,1802
|0,2%
|-0,2%
|0,4%
|0,5%
|12,4%
|-3,5%
|USDJPY
|155,9200
|0,0%
|1,1%
|-1,4%
|-0,5%
|4,6%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3535
|0,1%
|-0,1%
|-0,2%
|0,6%
|7,0%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 994
|6,1%
|2,4%
|-24,0%
|-23,4%
|-23,2%
|44,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|0,3%
|-0,9%
|-4,6%
|-3,0%
|-5,9%
|169,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|0,0%
|-1,3%
|-6,7%
|-6,7%
|10,2%
|-1 119,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,48
|-1,2%
|-0,5%
|-3,3%
|-5,7%
|-3,9%
|132,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
