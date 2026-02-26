  • Megjelenítés
Hiába a kirobbanó eredmény, lejtőre tették az Nvidiát
Hiába a kirobbanó eredmény, lejtőre tették az Nvidiát

Portfolio
Szerda este közzétette legfrissebb negyedéves számait az Nvidia. A világ legnagyobb piaci értékű tőzsdei vállalata ezúttal sem okozott csalódást, a pozitív eredmények pedig az egész AI-trade szempontjából kulcsfontosságúak. Ezt követően ázsiában ma reggel vegyes volt a hangulat, Európában emelkednek a tőzsdék, viszont az USA-ban nincs határozott irány. Itthon az Magyar Telekom árfolyama mutat jelentős elmozdulást, a befektetők kedvezően fogadták a vállalat előrejelzését az idei növekedésről, valamint az osztalékemelésről, és a tovább részvény-visszavásárlásokról.
Mit művel az Nvidia?

A vártnál erősebb negyedéves eredmények megjelenése után talán meglepetésre nem felfelé indult csütörtökön az Nvidia árfolyama, már 5%-os mínuszban jár a jegyzés. A CNBC szerint ez annak tudható be, hogy a befektetők jobban aggódnak az AI-részvények esetleges jövője kapcsán, mint amennyire az erős negyedik negyedév számít a vállalatnál.

Az aggodalmakat az fűti, hogy a nagy rivális AMD nemrég a kereslet várható tetőzésére figyelmeztetett, amire esett is 17%-ot a részvény. Ma egyébként az AMD is 3,7%-os mínuszban van ismét. A CNBC-nek nyilatkozó piaci szakértők szerint a rövidtávú eredményesség helyett a befektetőket egyre inkább a növekedés hosszútávú fenntarthatósága érdekli, amivel kapcsolatban sokaknak kétségei vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Luczay Péter távozik az Alteótól

Az Alteo bejelentette, hogy Luczay Péter 2026. február 28-ával, több mint 13 év után távozik a cégtől.

Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt

Legfrissebb közleményében a Mol-csoport felszólítja a JANAF-ot, hogy "haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat". Az olajcég indoklása szerint az EU-s és amerikai szankciók alapján a horvát vezeték-üzemeltetőnek ezt meg kell tennie, a Mol legkésőbb 2026. február 27-ig várja a horvát vállalat válaszát. Elutasítás esetén a magyar vállalat az Európai Bizottsághoz fordulhat és kártérítést indíthat.

Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Vegyes mozgások az USA-ban, esik az Nvidia a jelentés után

Vegyes elmozdulások láthatók az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,5 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,5 százalékot gyengült. Ugyan az Nvidia negyedéves jelentése bőven felülmúlt a Wall Street várakozásait, ez úgy tűnik, hogy kevésnek bizonyult ahhoz, hogy új lendületet adjon a tőzsdéknek. Az Nvidia árfolyam 2,9 százalékos mínuszban van a jelentés után.

Brutális számok az Nvidiától, még gyorsult is a növekedés

Arany, OTP, magyar tőzsde - Itt vannak most a legjobb lehetőségek

A héten lezajlott az idei első Portfolio Investment Day konferencia, ahol számos érdekes téma előkerült. Az ellátogatók megtudhatták, hogy mibe érdemes fektetni a mosatni piaci helyzetben. Volt szó a makrogazdasági kilátásokról, OTP-ről, magyar tőzsdéről, emellett pedig meghívott szakértőink azt is megosztották, hogy a piac mely szegmenseiben, illetve instrumentumaiban látnak most fantáziát: konkrét nevek is elhangzottak. Az alábbiakban a legfontosabb gondolatok olvashatóak.

Arany, OTP, magyar tőzsde - Itt vannak most a legjobb lehetőségek
Átadták Magyarország legnagyobb villamosenergia-tárolóját

Üzembe helyezték az Alteo új, közel 100 MWh kapacitású villamosenergiatárolóját Győrben, mely az eddig átadott legnagyobb ipari energiatároló hazánkban. A most átadott energiatároló a beépített hazai tárolói teljesítmény mintegy egyötödét adja.

Átadták Magyarország legnagyobb villamosenergia-tárolóját
Kis emelkedés

A délutánra ráfordulva fordulat látszik a piacokon, javul a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékos pluszban van, a CAC 0,7 százalékot emelekedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot erősödik.

A magyar piacon is kitart az emelkedés, a BUX 0,2 százalékkal került feljebb, elsősorban az OTP erősödésének, és a Magyar Telekom 5,1 százalékos ralijának köszönhetően.

Lengyelországban terjeszkedik a Shopper Park Plus, aláírták a hitelszerződést

A Shopper Park Plus (SPP) és az Aareal Bank aláírta a lengyelországi kiskereskedelmi portfólió megvásárlásához szükséges finanszírozási dokumentációt, amivel biztossá vált a tranzakció pénzügyi háttere. A megállapodás értelmében az ügylet lezárására várhatóan 2026 márciusának első felében kerül sor.

Lengyelországban terjeszkedik a Shopper Park Plus, aláírták a hitelszerződést
Történetének első veszteségét szenvedte el a világ egyik legnagyobb autógyártója

A Stellantis autóipari konszern történetének első éves veszteségét könyvelte el a 2025-ös pénzügyi évben. A nettó veszteség 22,3 milliárd euróra rúgott, miközben a vállalat jelentős stratégiai irányváltáson megy keresztül - írta meg a Cnbc.

Történetének első veszteségét szenvedte el a világ egyik legnagyobb autógyártója
Iránykeresés Európában

Vegyes elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,3 százalékot esett, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze lejjebb került 0,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,3 százalékot esett.

Jelentett az Allianz, esik az árfolyam

Az Allianz negyedik negyedéves nettó nyeresége 7,7 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A gyorsjelentés közzététele után 1,2%-os csökkenést mutat a részvényárfolyam a frankfurti tőzsdén, alulteljesítve a 0,3%-os mínuszban lévő DAX-ot.

Jelentett az Allianz, esik az árfolyam
Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama - Mi történik?

Valósággal kilőtt a Magyar Telekom részvényeinek árfolyama a ma reggeli kereskedésben a tegnap piaczárás után publikált gyorsjelentésre reagálva, átlag feletti a forgalom a papírok piacán, mutatjuk, mi állhat az emelkedés mögött.

Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama - Mi történik?
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde

Enyhén negatív elmozdulásokkal indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, a magyar tőzsde viszont folytatja az emelkedést. Itthon a Magyar Telekom teljesít kiemelkedően, miután tegnapi gyorsjelentésből kiderült, hogy az osztalék jelentősen, több mint 50 százalékkal növekedhet tavalyról, és jönnek a további sajátrészvény-vásárlások. Az idei évre emellett további növekedést vár a menedzsment mind a bevételek, mind az eredmények terén a társaság publikus célkitűzése alapján.

Jól kezdi a napot a magyar tőzsde
Történelmi nyereségről jelentett az Erste Bécsből, és még csak most jön a nagy ugrás

Történetében először átlépte a 3,5 milliárd eurót az Erste Group éves adózás utáni eredménye. Az év egészében 12%-os, csak a negyedik negyedévben 55%-os profitnövekedéssel sikerült új rekordokat elnérnie az osztrák bankcsoportnak. Alábbi grafikonjaink kiegyensúlyozott bővülésről árulkodnak, a hitelállomány például 6,4%-kal, a betétállomány 4,7%-kal bővült egy év alatt. Bár 100 euróból 62 eurót az osztrák és a cseh leánybank szállít továbbra is, euróban a magyar operáció nyeresége is emelkedett tavaly. A készpénzből finanszírozott, még nem konszolidált lengyel bankvásárlás miatt az idei osztalék mindössze 75 cent lesz a tavalyi 3 euró után.

Történelmi nyereségről jelentett az Erste Bécsből, és még csak most jön a nagy ugrás
Semmi extra, csak az Nvidia hozta a szokásosat

Az Nvidia ismét felülmúlta a várakozásokat, sőt, a vállalat növekedése az elmúlt negyedévekben tapasztalt normalizálódás helyett ismét gyorsulni kezdett. Bár a cég a következő időszakra is a piaci konszenzusnál több milliárd dollárral magasabb forgalmat prognosztizál, a befektetői reakció mégis visszafogott volt a jelentés után. Ez persze nem jelenti azt, hogy gond lenne a fundamentumokkal, inkább arról van szó, hogy a rendkívül magasan lévő lécet már rekordokkal sem lehet mindig megugrani.

Semmi extra, csak az Nvidia hozta a szokásosat
Mérsékelt mozgások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,43 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,96 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,16 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,18 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,09 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események. Délelőtt Lagarde EKB-elnök beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, majd az eurózóna hitelezési adatai és inflációs várakozásai érkeznek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak az ottani munkaerőpiac állapotáról, miközben Oroszország is kamatdöntést tart.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 20,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 20,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 482,15 0,6% -0,4% 0,8% 3,0% 13,4% 57,6%
S&P 500 6 946,13 0,8% 0,9% 0,4% 1,5% 16,6% 81,4%
Nasdaq 25 329,04 1,4% 1,7% -1,1% 0,3% 20,1% 97,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 583,12 2,2% 2,5% 8,8% 16,4% 53,2% 94,2%
Hang Seng 26 765,72 0,7% 0,2% 0,1% 4,4% 16,2% -11,0%
CSI 300 4 735,89 0,6% 1,6% 0,7% 2,3% 20,6% -13,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 175,94 0,8% -0,4% 1,1% 2,8% 12,3% 81,4%
CAC 8 559,07 0,5% 1,5% 5,1% 5,0% 6,3% 48,0%
FTSE 10 806,41 1,2% 1,1% 6,5% 8,8% 24,7% 62,5%
FTSE MIB 47 170,44 1,1% 1,7% 5,2% 5,0% 21,8% 104,5%
IBEX 18 461 1,5% 1,4% 5,2% 6,7% 40,7% 121,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 127 083,9 1,9% -0,6% 1,6% 14,5% 47,3% 188,8%
ATX 5 766,12 1,0% -0,9% 4,5% 8,3% 40,3% 87,7%
PX 2 681,51 0,3% -0,7% -1,4% -0,2% 34,8% 151,1%
Magyar blue chipek              
OTP 40 010 2,8% -1,1% 1,9% 14,0% 68,0% 198,1%
Mol 3 522 1,4% -1,5% -6,6% 19,8% 22,0% 60,2%
Richter 11 910 0,5% 0,8% 14,3% 20,7% 12,4% 35,8%
Magyar Telekom 2 060 1,0% 3,5% 6,5% 15,0% 40,9% 395,8%
Nyersanyagok              
WTI 65,3 -0,5% 0,0% 7,6% 14,0% -5,6% 2,8%
Brent 70,93 0,1% 0,9% 7,6% 16,6% -2,9% 6,0%
Arany 5 192,48 0,9% 3,9% 4,4% 20,1% 79,1% 192,1%
Devizák              
EURHUF 375,6900 -0,7% -0,5% -1,6% -2,1% -6,3% 4,1%
USDHUF 318,3409 -1,0% -0,4% -2,0% -2,6% -16,7% 7,9%
GBPHUF 430,7849 -0,6% -0,7% -2,3% -2,2% -10,9% 3,4%
EURUSD 1,1802 0,2% -0,2% 0,4% 0,5% 12,4% -3,5%
USDJPY 155,9200 0,0% 1,1% -1,4% -0,5% 4,6% 46,7%
GBPUSD 1,3535 0,1% -0,1% -0,2% 0,6% 7,0% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 994 6,1% 2,4% -24,0% -23,4% -23,2% 44,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 0,3% -0,9% -4,6% -3,0% -5,9% 169,5%
10 éves német állampapírhozam 2,67 0,0% -1,3% -6,7% -6,7% 10,2% -1 119,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,48 -1,2% -0,5% -3,3% -5,7% -3,9% 132,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
