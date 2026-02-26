  • Megjelenítés
Jelentett az Allianz, esik az árfolyam
Portfolio
Az Allianz negyedik negyedéves nettó nyeresége 7,7 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A gyorsjelentés közzététele után 1,2%-os csökkenést mutat a részvényárfolyam a frankfurti tőzsdén, alulteljesítve a 0,3%-os mínuszban lévő DAX-ot.
Elsősorban a vagyonbiztosítási üzletág erős teljesítménye hajtotta az eredményjavulást, a végeredmény azonban így is

kissé elmaradt az elemzői várakozásoktól

- jegyzi meg a Reuters.

Európa egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatócsoportja – amely egyben a PIMCO vagyonkezelő tulajdonosa is – csütörtökön hozta nyilvánosságra gyorsjelentését. Az október–decemberi időszakban a részvényesekre jutó nettó eredmény 2,664 milliárd eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 2,472 milliárd euróval. Az elemzői konszenzus ennél valamivel magasabb, 2,689 milliárd eurós profitot várt.

A 2025-ös üzleti évet a társaság rekordmértékű működési eredménnyel zárta, az operatív profit ugyanis elérte a 17,4 milliárd eurót. A 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan az Allianz 16,4 és 18,4 milliárd euró közötti sávban mozgó működési eredménnyel számol.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

