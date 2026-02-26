  • Megjelenítés
Kétes győzelmet aratott az Eli Lilly a fogyasztószer-háborúban
Egy közvetlen összehasonlító vizsgálat során az Eli Lilly kísérleti tablettája, az orforglipron hatékonyabbnak bizonyult a vércukorszint és a testsúly csökkentésében, mint a Novo Nordisk orális szemaglutidja. Ugyanakkor a csütörtökön publikált teljes körű eredményekből az is kiderül, hogy a szer több mellékhatást okozott, és a betegek körében gyakoribb volt a kezelés megszakítása.

A 2-es típusú cukorbetegek körében végzett vizsgálatban a 36 milligrammos orforglipront szedők 58 százaléka számolt be enyhe vagy mérsékelt mellékhatásokról, például hányingerről, hasmenésről és hányásról. Ezzel szemben a Novo Nordisk Rybelsus néven forgalmazott orális szemaglutidjából 14 milligrammos adagot kapóknál ez az arány 45 százalék volt. A mellékhatások miatti kezelésmegszakítás is gyakoribb volt az orforglipron-csoportban: 10 százalék, szemben a másik csoport 5 százalékával. Emellett az orforglipront szedőknél a pulzusszám átlagos emelkedését is megfigyelték.

A hatásosság tekintetében ugyanakkor a Lilly készítménye egyértelműen jobban teljesített.

A szeptemberben közzétett előzetes adatok szerint a 36 milligrammos orforglipron átlagosan 2,2 százalékkal mérsékelte a vércukorszintet, míg a 14 milligrammos Rybelsus csupán 1,4 százalékkal. A testsúlycsökkenés mértéke is jelentősebb volt: az orforglipron-csoportban átlagosan 8,9 kilogrammos (a testsúly 9,2 százalékát kitevő) fogyást regisztráltak, szemben az orális szemaglutid mellett mért 5 kilogrammal (5,3 százalék).

Kenneth Custer, a Lilly kardiometabolikus üzletágának vezetője szerint ez a profil olyan kompromisszumot jelent, amelyet a betegek valószínűleg szívesen vállalnak. Cserébe ugyanis jobb vércukorkontrollt és jelentősebb testsúlycsökkenést érhetnek el. Ráadásul – a Rybelsusszal ellentétben – az orforglipron szedését nem kötik szigorú étkezési és folyadékbeviteli előírások.

Az orforglipron – a Rybelsushoz hasonlóan – a GLP-1 hormon hatását utánozza, aktiválva az étvágy csökkentéséért felelős receptorokat. Hasonló mechanizmusra épül a Lilly injekciós sikergyógyszere, a tirzepatid is, amelyet Mounjaro és Zepbound néven forgalmaznak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

