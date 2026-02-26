Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama - Mi történik?

Valósággal kilőtt a Magyar Telekom részvényeinek árfolyama a ma reggeli kereskedésben a tegnap piaczárás után publikált gyorsjelentésre reagálva, átlag feletti a forgalom a papírok piacán, mutatjuk, mi állhat az emelkedés mögött.

Nagy emelkedéssel kezdi a napot a Telekom árfolyama a tegnap este publikált negyedéves gyorsjelentését követően, a papírok közel 5 százalékos pluszban indítják a kereskedést az átlagosnál magasabb részvénypiaci forgalom mellett.

A befektetők pozitívan értékelhetik a jelentős részvényesi készpénz-visszajuttatást: a vállalat érvényben lévő politikája szerint a módosított nettó eredmény 60-100 százalékát fizetheti ki a részvényeseknek osztalék és sajátrészvény-vásárlás formájában, és az igazgatóság javaslata most a felső határhoz van közelebb:

Az igazgatóság a 2025-ös üzleti év után 136,4 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja elfogadásra a társaság 2026. április 8-án tartandó közgyűlésnek. Ezen felül az igazgatóság maximálisan 50 milliárd forint értékű részvényvisszavásárlást tűzött ki célul, ami az osztalékkal együtt a csoport módosított nettó eredményére vetítve egy

maximálisan 90 százalékos kifizetési rátának felel meg (összesen 186,4 milliárd forint).

A részvényenkénti osztalék 154 forint lehet, ami több mint 50 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi osztalékhoz képest és 7,1 százalékos osztalékhozamot jelent. Ez az elemzői konszenzust is kissé meghaladja, a Refinitiv gyűjtése szerint ugyanis a gyorsjelentést megelőzően 139 forintos részvényenkénti osztalékot vártak a piacok.

A gyorsjelentés összességében nem okozott nagy meglepetést, szinte minden soron hozta az elemzői várakozásokat a cég, az adózott eredmény múlta felül kissé a konszenzust. További pozitívum, hogy a menedzsment az idei évre is növekedéssel számol mind a bevétel, mind az EBITDA, mind a részvényesi készpénzvisszajuttatás alapját adó módosított nettó eredmény tekintetében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ